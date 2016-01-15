Philips AVENT - Baby colic - what you need to know

Определенные положения, особенно положение лежа на животике, успокаивают малыша, когда у него колики. Уложите малыша на своей руке личиком вниз, чтобы его головка была расположена на вашем согнутом локте, а ваша рука находилась у него между ножек. Или постарайтесь уложить ребенка к себе на колени личиком вниз, чтобы при этом он отвернул головку в сторону, и аккуратно отводите свои колени из стороны в сторону. Помните, что когда малыш уснет, его необходимо перевернуть на спинку.