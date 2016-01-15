Philips AVENT - Common baby health complaints

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Существует ряд легких заболеваний, которые можно наблюдать у детей раннего возраста. Несмотря на то что большинство из них лечится довольно просто, это может вызвать волнение у молодых родителей. Следующая информация поможет вам справиться с распространенными проблемами здоровья малыша.
Многие малыши в определенное время дня могут вести себя беспокойно, громко плакать, испытывая дискомфорт и не требуя при этом кормления. Чаще всего такое состояние связано с коликами, которые обычно возникают в вечернее время. Дети перерастают это состояние к пяти месяцам.
Поскольку причины колик неизвестны, их лечение представляет трудности и обычно сводится к простому успокаиванию малыша и массажу. Дополнительные советы о том, как облегчить страдания малыша, см. в разделе о коликах.
Срыгивание случается у большинства маленьких детей. Они срыгивают небольшое количество молока из желудка в ротик без вреда для своего здоровья. Малыши, которые срыгивают среднее количество молока, наберут вес и будут расти должным образом, а со временем перерастут этот период.
При рвоте поступает большое количество молока. Причиной может послужить перекармливание или инфекция. В случае сильной рвоты обратитесь к квалифицированному медицинскому специалисту.
Когда у ребенка рефлюкс, содержимое желудка поступает в трахею, но не всегда в рот. Это вызывает дискомфорт, но вы можете не понять, что причина заключается в рефлюксе.
Более сильный рефлюкс (отрыгивание) называется гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), которая может сопровождаться пронзительным плачем малыша. Обычно со временем ГЭРБ проходит, но у некоторых детей может продолжаться на протяжение первого года жизни и дольше.
При ГЭРБ может помочь более частое кормление меньшими порциями, поэтому попробуйте кормить малыша меньшими порциями каждые три часа вместо кормления с интервалом в четыре часа. В случае грудного вскармливания, чтобы облегчить ГЭРБ, измените положение на более удобное.
Если вы кормите малыша молочными смесями, квалифицированный медицинский специалист может порекомендовать более густые смеси или прописать безопасное лекарство против рефлюкса.
В некоторых случаях ГЭРБ может быть вызвана непереносимостью протеина коровьего молока, и педиатр порекомендует употребление молока, не содержащего протеин.
Диарея и гастроэнтерит
Диарея случается у детей довольно часто, особенно у тех, у кого прорезывание зубов сопровождается болью.
Диарея случается у детей довольно часто, особенно у тех, у кого прорезывание зубов сопровождается болью.
Кишечные микроорганизмы при гастроэнтерите появляются в результате бактериальной или вирусной инфекции и наиболее часто встречаются в детских смесях, так как велика вероятность заражения смесей бактериями во время изготовления. Малыши до шести месяцев особенно подвержены заражению гастроэнтеритом и гипогидрией, и иногда им может потребоваться госпитализация.
Гастроэнтерит крайне редко встречается у детей, питающихся исключительно грудным молоком, но в случае этого заболевания необходимо продолжить грудное вскармливание, чтобы избежать обезвоживания. В острых случаях может потребоваться прием жидкостей для оральной регидратации.
Продолжительная диарея после острого гастроэнтерита может быть связана с временной непереносимостью лактозы. Следует продолжить грудное вскармливание, но при кормлении младенцев смесями необходимо использовать молочные смеси без содержания лактозы. Если вы уже ввели прикорм, из рациона малыша рекомендуется исключить продукты, содержащие молоко и лактозу. Все это нужно делать только под наблюдением у врача и после получения соответствующих рекомендаций диетолога.
Признаками запора являются сложность, несвоевременность или боль при дефекации (выделении кала).
В течение первых 3–4 месяцев у малышей должен быть частый жидкий стул ярко-желтого цвета не менее 2–3 раз в день. Начиная с 3–4 месяцев стул будет менее частым. Отсутствие дефекации в течение нескольких дней является ненормальным. До тех пор пока малыш чувствует себя хорошо, у вас нет повода для беспокойства. После начала приема твердой пищи частота и цвет стула могут измениться.
Запоры редко встречаются у малышей на грудном вскармливании, но если это произошло, причиной может послужить получение недостаточного количества молока из-за неправильного прикладывания или положения при кормлении. Обратитесь за помощью к акушерке или патронажной сестре, чтобы убедиться, что во время кормления грудью вы правильно держите и прикладываете ребенка.
Чаще запор случается у деток, которых кормят молочными смесями. Также запор часто наблюдается у малышей при переходе от грудного кормления на кормление молочными смесями. Одной из причин может стать содержание в смеси кальциевых солей, в результате чего у некоторых малышей стул становится тверже. Запор может быть также вызван следующими причинами:
Если запор не проходит, обратитесь к квалифицированному медицинскому специалисту.
Если ребенок не потребляет достаточно молока, темп роста будет низким. В первые несколько дней жизни дети теряют в весе, но набирают его к 10–14 дням жизни.
Темпы роста малышей, вскармливаемых грудным молоком или молочными смесями, в течение первого года жизни незначительно отличаются. По сравнению с малышами, которых кормят молочными смесями, малыши на грудном вскармливании растут быстрее в течение первых 3–4 месяцев, а начиная приблизительно с 5 месяца темп их роста замедляется.
Детей не следует взвешивать чаще одного раза в 2 недели, так как меньшие интервалы не показывают потерю или прибавление веса.
Признаки замедленного роста ребенка:
Если ребенок родился раньше срока, следует продолжить использование смеси для преждевременно родившихся детей или высококалорийную смесь, как рекомендовано вашим педиатром или диетологом.
Аллергическая реакция малыша на продукты питания
Аллергическая реакция на молоко
Преимущества грудного вскармливания для здоровья
Преимущества сцеживания молока