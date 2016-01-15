Philips AVENT - Common baby health complaints

Когда у ребенка рефлюкс, содержимое желудка поступает в трахею, но не всегда в рот. Это вызывает дискомфорт, но вы можете не понять, что причина заключается в рефлюксе.

Более сильный рефлюкс (отрыгивание) называется гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), которая может сопровождаться пронзительным плачем малыша. Обычно со временем ГЭРБ проходит, но у некоторых детей может продолжаться на протяжение первого года жизни и дольше.

При ГЭРБ может помочь более частое кормление меньшими порциями, поэтому попробуйте кормить малыша меньшими порциями каждые три часа вместо кормления с интервалом в четыре часа. В случае грудного вскармливания, чтобы облегчить ГЭРБ, измените положение на более удобное.

Если вы кормите малыша молочными смесями, квалифицированный медицинский специалист может порекомендовать более густые смеси или прописать безопасное лекарство против рефлюкса.

В некоторых случаях ГЭРБ может быть вызвана непереносимостью протеина коровьего молока, и педиатр порекомендует употребление молока, не содержащего протеин.

Диарея и гастроэнтерит

Диарея случается у детей довольно часто, особенно у тех, у кого прорезывание зубов сопровождается болью.