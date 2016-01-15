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Philips AVENT - Different stages of weaning

Различные этапы введения прикорма

Введение прикорма — это познавательный процесс, ведь малыши смогут оценить и полюбить новые вкусы и консистенции пищи, только когда попробуют ее.

Philips AVENT - Different stages of weaning

Этапы введения прикорма

Информация из книги "Clinical Paediatric Dietetics", издание третье, 2007 г.

Когда ребенок научится хорошо пережевывать твердую пищу, в его ежедневный рацион следует включить продукты из четырех групп, которые обеспечат организм малыша всеми необходимыми питательными веществами. Конечно, лучше всего, если это будет домашняя пища, которую ребенок будет есть вместе со взрослыми:

Четыре группы продуктов:

  • Крахмалосодержащие продукты — картофель, рис, овсяные хлопья, макароны и другие изделия из зерна
  • Мясо, рыба, яйца, ореховые масла и бобовые, такие как чечевица, дал, хумус
  • Фрукты и овощи
  • Йогурт и сыр (не обезжиренные). Цельное молоко для приготовления блюд.

Какие продукты и когда можно давать?

1 этап: 4–6 месяцев

Все перечисленные продукты подойдут для начала прикорма, но большинство мам предпочитают зерновые, корнеплоды или фрукты, разведенные в молоке.

Все овощи

Все фрукты

Все зерновые культуры — рис, пшеничные и кукурузные хлопья

Постное мясо, хорошо приготовленная птица или рыба

Яйца, сваренные вкрутую

Дал, чечевица, хумус, турецкий горох и другие бобовые культуры

Орехи — молотые или в виде ореховой пасты, например молотый миндаль или арахисовое масло

Мягкие сыры и йогурты

Натертый сыр, смешанный с теплой пищей.

Текстура

Для начала предложите ребенку жидкое пюре. По мере того как ребенок привыкнет к кормлению с ложечки, можно попробовать дать ему более густое пюре или хорошо протертую пищу.

Приобретаемые навыки:

  • Способность есть с ложки
  • Перемещение пищи к корню языка и глотание
  • Способность есть более густые пюре и протертые продукты

2 этап: 6–9 месяцев

Помимо всех вышеперечисленных продуктов, также можно включать:

Печень — не более одной маленькой порции в неделю из-за высокого содержания витамина A.

Текстура

Протертая пища с мягкими кусочками и мягкие продукты, которые можно есть руками. Мясо можно по-прежнему измельчать до консистенции пюре, мягкое мясо можно протирать.

Приобретаемые навыки:

  • Перемещение кусочков пищи во рту
  • Пережевывание кусочков пищи
  • Способность самостоятельно есть руками
  • Способность пить из чашки

Примеры мягкой пищи, которую можно есть руками

Кусочки мягких фруктов, например манго, дыни, бананов, мягких и спелых груш, персиков, папайи и киви

Палочки из вареных овощей, например из моркови, стручковой фасоли, кабачков, картофеля и батата

Кусочки вареных овощей, например соцветия брокколи и цветной капусты

Кусочки вареных макарон

Кусочки хлеба или тостов

Кубики сыра

Палочки из жареных овощей, например картофеля, батата, репы, перца, моркови, кабачка.

Напитки

Вода во время еды, молоко или молочный пудинг после еды

Разбавленные фруктовые соки, которые способствуют усвоению железа из фруктов и овощей.

3 этап: 9–12 месяцев

Прикорм может включать все вышеперечисленные продукты, а также домашние блюда, приготовленные без добавления соли или сахара.

Текстура

Протертая и мелко нарезанная пища, продукты, которые можно есть руками (например, нарезанные палочками свежие фрукты и овощи), а также разнообразная домашняя еда, такая как сэндвичи или тосты.

Приобретаемые навыки:

  • Пережевывание измельченной и мелко порезанной пищи
  • Попытки самостоятельно есть при помощи ложки

После 12 месяцев

Начиная с года многие дети уже могут есть здоровую домашнюю пищу, в рацион можно также включить продукты, которые не рекомендовались до года:

Мед

Продукты, в которых в качестве консерванта использована соль, например бекон и консервы с добавлением соли

Непастеризованные сыры мягких сортов

Продукты с добавлением сахара следует давать только во время приемов пищи во избежание развития кариеса.

Напитки

Когда малышу исполнится год, в его меню можно включить цельное коровье молоко. Полуобезжиренное молоко можно предлагать детям старше 2 лет.

Обратите внимание, что информация, содержащаяся в этих статьях, представляет собой только общие рекомендации и не должна использоваться вместо консультации с врачом. Если у вас, членов вашей семьи или ребенка появились симптомы или заболевания, тяжелые или постоянные, либо вам необходима профессиональная медицинская помощь, обратитесь к врачу. Philips AVENT не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате использования информации, представленной на этом сайте.

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