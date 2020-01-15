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Philips AVENT - Advice for Bottle feeding

Советы по кормлению из бутылочки

Philips AVENT - Advice for bottle feeding

Положения во время кормления из бутылочки

Так же как и при кормлении грудью, при переходе на кормление из бутылочки существуют положения, которые кажутся малышу наиболее удобными.

Положение малыша и бутылочки

Крепко прижмите малыша к себе, уложив его себе на колени в полувертикальном положении, чтобы он мог смотреть вам в глаза. При необходимости, чтобы приподнять его, положите на колени подушку.

  • Малыш получит удовольствие от кормления из бутылочки и съест больше, если вы будете улыбаться и разговаривать с ним.
  • Прежде чем дать малышу соску, наклоните бутылочку таким образом, чтобы соска была наполнена молоком и малыш не глотал воздух (это вызывает газообразование).
  • Если во время кормления малыш ведет себя беспокойно, возможно, он проглотил воздух. Чтобы вызвать у него отрыжку, нежно потрите ему спинку.
  • Старайтесь всегда давать малышу срыгнуть в середине кормления и после него. Это поможет предотвратить рвоту.

Чередование положений

Так же как и во время кормления грудью, чередуйте стороны, с которых вы держите малыша. Это способствует равномерному развитию зрения и шеи ребенка. Старайтесь менять сторону в середине кормления из бутылочки, после того как малыш срыгнет. Если вы будете менять стороны с самого начала, возможно, у малыша не будет "любимой" стороны.

Из под руки/ в позе «футбольный мяч»

Положение "из под руки" подходит в том случае, если вам делали кесарево сечение или у вас двойня. Положите на колени подушку, чтобы вам было легче держать малыша.

Выбор подходящей соски

Очень важно подобрать для малыша соску с соответствующим размером отверстия. Вы можете выбрать соску с медленным, средним или быстрым потоком.

  • Новорожденным обычно требуются мягкие соски с медленным потоком.
  • Если кормление малыша из бутылочки занимает много времени или малыш отказывается от кормления в середине процесса, причина может заключаться в слишком маленьком отверстии соски. Возможно, потребуется перейти на соску со средней скоростью потока.
  • Если во время кормления малыш захлебывается, значит, отверстие соски для него слишком большое.
  • Вы также можете попробовать соски с переменным потоком (медленный, средний или быстрый поток при использовании всего одной соски).

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