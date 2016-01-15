Philips AVENT - Baby and toddler recipes

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Когда придет время вводить прикорм, начинайте с приготовления пюре из овощей или фруктов одного вида, а затем постепенно вводите в рацион новые фрукты и овощи.
Большинство фруктов и овощей можно готовить одинаковым способом. Лучше всего для начала прикорма подходят персики, яблоки, груши, тыква, цветная капуста или брокколи. Обычно один кусочек фрукта составляет одну порцию.
Ингредиенты
1 яблоко
1 груша
Выход: 2 порции.
Другие подходящие сочетания — банан и абрикос или персик и слива.
Способ приготовления
1 клубень картофеля
1 небольшое соцветие брокколи
Выход: 2 порции.
Другие подходящие сочетания — горох и морковь или кабачок и батат.
Способ приготовления
Ваш ребенок быстро растет и нуждается в большем количестве питательных веществ и калорий. Фрукты и овощи остаются основным продуктом, но начиная с 6 месяцев необходимо также вводить в рацион ребенка мясо, рыбу, яйца или бобы (в два основных приема пищи). Также необходимо включить макароны, рис, картофель или другие крахмалосодержащие продукты.
Для улучшения аромата можно добавлять пряные травы или неострые специи, однако не следует использовать соль.
1 помидор, очищенный от кожицы и нарезанный на небольшие кусочки
1/3 баклажана, очищенного от кожуры и нарезанного ломтиками
1 ст. ложка изюма
2 ст. ложки готового риса
Щепотка корицы (по желанию)
Способ приготовления
1 помидор, очищенный от кожицы и нарезанный на небольшие кусочки
1 небольшой клубень картофеля, очищенный от кожуры и нарезанный кубиками
30 г нарезанной куриной грудки
Способ приготовления
1 небольшой клубень картофеля, очищенный от кожуры и нарезанный кубиками
85 г мелко нарезанной брокколи, предварительно вымытой и очищенной
30 г трески
Способ приготовления
С 6–7 месяцев можно начинать вводить в рацион ребенка более твердую пищу — небольшие кусочки пищи стимулируют жевательный навык.
2 клубня картофеля, очищенного и порезанного кубиками
1 кабачок, вымытый и нарезанный на небольшие кусочки
1 баклажан, вымытый и нарезанный на небольшие кусочки
100 г грибов, очищенных и нарезанных ломтиками
1 луковица, очищенная и нарезанная ломтиками
Несколько очищенных зубчиков чеснока
Свежие веточки розмарина
Соль
Свежемолотый перец
Рафинированное оливковое масло
Выход: 2 взрослых и 1 детская порция. Время приготовления: 60 минут.
Способ приготовления
40 г спагетти
1 небольшой помидор, очищенный от кожуры и семян и нарезанный на небольшие кусочки
2 моркови, очищенные и нарезанные ломтиками
1 ст. ложка замороженного гороха
40 г мелко рубленой постной говядины
Рафинированное оливковое масло или растительный маргарин
Способ приготовления
60 г мелко нарезанной брокколи, предварительно вымытой
½ очищенного и нарезанного ломтиками нектарина
30 г куриной грудки, нарезанной на мелкие кусочки
Рафинированное оливковое масло или растительный маргарин
40 г риса
Способ приготовления
В рацион детей от года уже можно включать разнообразные продукты, ведь совсем скоро ваш ребенок будет есть то, что едите вы. В детскую пищу можно добавлять немного соли, однако предпочтение лучше отдавать травам и специям. Помните, что должно пройти достаточно времени, чтобы ребенок привык к новым вкусам и консистенции пищи.
100 г кускуса
1 помидор, очищенный от кожицы и нарезанный на небольшие кусочки
¼ очищенной мелко нарезанной луковицы
½ очищенного мелко нарезанного красного или желтого перца
¼ кабачка, вымытого и нарезанного кубиками
Рафинированное оливковое масло или растительный маргарин
100 г говяжьего фарша
Сушеные пряные травы
Способ приготовления
60 г макарон
2 помидора, очищенных от кожицы и семян и мелко нарезанных, или 10–12 томатов черри, разрезанных пополам
1 столовая ложка рафинированного оливкового масла или растительного маргарина
Базилик
Приблизительно 20 г тертого сыра
Способ приготовления
60 г риса
5 зеленых бобов
2 моркови
2 соцветия цветной капусты
40 г куриной грудки
1-2 чайной ложки арахисового масла (по желанию)
Способ приготовления
Обратите внимание, что информация, содержащаяся в этих статьях, представляет собой только общие рекомендации и не должна использоваться вместо консультации с врачом. Если у вас, членов вашей семьи или ребенка появились симптомы или заболевания, тяжелые или постоянные, либо вам необходима профессиональная медицинская помощь, обратитесь к врачу. Philips AVENT не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате использования информации, представленной на этом сайте.
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