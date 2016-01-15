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Philips AVENT - Baby and toddler recipes

Рецепты приготовления пищи для вашего ребенка

Когда придет время вводить прикорм, начинайте с приготовления пюре из овощей или фруктов одного вида, а затем постепенно вводите в рацион новые фрукты и овощи.

Philips AVENT - Baby and toddler recipes

Фруктовое или овощное пюре

Расширение рациона

Мягкая пища

Кусковая пища

Яблочно-грушевое пюре

Большинство фруктов и овощей можно готовить одинаковым способом. Лучше всего для начала прикорма подходят персики, яблоки, груши, тыква, цветная капуста или брокколи. Обычно один кусочек фрукта составляет одну порцию.

Ингредиенты

1 яблоко

1 груша

Выход: 2 порции.

Другие подходящие сочетания — банан и абрикос или персик и слива.

 Способ приготовления

  • Снимите кожицу с яблока и груши.
  • Вырежьте сердцевину и порежьте.
  • Налейте 10 столовых ложек воды в небольшую кастрюлю.
  • Варите яблоко и грушу на медленном огне до размягчения.
  • Сделайте пюре с помощью мини-блендера или просто разомните.

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Пюре из брокколи и картофеля

Ингредиенты

1 клубень картофеля

1 небольшое соцветие брокколи

Выход: 2 порции.

Другие подходящие сочетания — горох и морковь или кабачок и батат.

Способ приготовления

  • Отрежьте стебли и разделите брокколи на соцветия.
  • Очистите, порежьте и сварите картофель.
  • Положите брокколи на подставку для приготовления на пару и установите над кастрюлей с кипящей водой.
  • Накройте крышкой и варите на пару приблизительно 10 минут или до размягчения.
  • Сделайте пюре с помощью мини-блендера или просто разомните.

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Ваш ребенок быстро растет и нуждается в большем количестве питательных веществ и калорий. Фрукты и овощи остаются основным продуктом, но начиная с 6 месяцев необходимо также вводить в рацион ребенка мясо, рыбу, яйца или бобы (в два основных приема пищи). Также необходимо включить макароны, рис, картофель или другие крахмалосодержащие продукты.

Для улучшения аромата можно добавлять пряные травы или неострые специи, однако не следует использовать соль.

Десерт из баклажана

Ингредиенты

1 помидор, очищенный от кожицы и нарезанный на небольшие кусочки

1/3 баклажана, очищенного от кожуры и нарезанного ломтиками

1 ст. ложка изюма

2 ст. ложки готового риса

Щепотка корицы (по желанию)

Способ приготовления

  • Опустите баклажан и томат в кастрюлю с небольшим количеством воды.
  • Доведите до кипения
  • Добавьте изюм. Не кладите слишком много изюма, так как он может перебить основной вкус блюда.
  • Варите до размягчения (примерно 15 минут).
  • Добавьте корицу по вкусу.
  • Слейте воду, оставив немного для разбавления пищи при необходимости.
  • Добавьте рис и приготовьте пюре из полученных ингредиентов.
  • Выложите одну порцию, а остальное поставьте в холодильник или заморозьте.

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Курица с помидором и картофелем

Ингредиенты

1 помидор, очищенный от кожицы и нарезанный на небольшие кусочки

1 небольшой клубень картофеля, очищенный от кожуры и нарезанный кубиками

30 г нарезанной куриной грудки

Способ приготовления

  • Опустите картофель и куриную грудку в кастрюлю с небольшим количеством воды.
  • Доведите до кипения
  • Варите на медленном огне до размягчения (примерно 15 минут).
  • За 2 минуты до готовности положите томаты.
  • Слейте воду, оставив немного для разбавления пищи при необходимости.
  • Приготовьте пюре из полученных ингредиентов.

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Треска с брокколи

Ингредиенты

1 небольшой клубень картофеля, очищенный от кожуры и нарезанный кубиками

85 г мелко нарезанной брокколи, предварительно вымытой и очищенной

30 г трески

Способ приготовления

  • Доведите картофель и брокколи до кипения.
  • Положите треску и варите на медленном огне до размягчения (приблизительно 15 минут).
  • Приготовьте пюре и добавьте детское молоко для получения нужной консистенции.

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С 6–7 месяцев можно начинать вводить в рацион ребенка более твердую пищу — небольшие кусочки пищи стимулируют жевательный навык.

Овощное ассорти

Ингредиенты

2 клубня картофеля, очищенного и порезанного кубиками

1 кабачок, вымытый и нарезанный на небольшие кусочки

1 баклажан, вымытый и нарезанный на небольшие кусочки

100 г грибов, очищенных и нарезанных ломтиками

1 луковица, очищенная и нарезанная ломтиками

Несколько очищенных зубчиков чеснока

Свежие веточки розмарина

Соль

Свежемолотый перец

Рафинированное оливковое масло

Выход: 2 взрослых и 1 детская порция. Время приготовления: 60 минут.

Способ приготовления

  • Нагрейте духовку до температуры 200 °C.
  • Смажьте посуду для запекания оливковым маслом.
  • Положите в посуду картофель и остальные овощи.
  • Положите несколько зубчиков чеснока и веточек розмарина.
  • Порцию для ребенка приготовьте без чеснока, лука, зелени и специй.
  • Добавьте немного оливкового масла.
  • Готовьте в духовке 45 минут, накрыв алюминиевой фольгой на первые 30 минут.
  • В порции для взрослых добавьте соль и молотый перец по вкусу.
  • Приготовьте пюре для ребенка.

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Спагетти с соусом

Ингредиенты

40 г спагетти

1 небольшой помидор, очищенный от кожуры и семян и нарезанный на небольшие кусочки

2 моркови, очищенные и нарезанные ломтиками

1 ст. ложка замороженного гороха

40 г мелко рубленой постной говядины

Рафинированное оливковое масло или растительный маргарин

Способ приготовления

  • Сварите спагетти, как указано на упаковке.
  • За 5 минут до окончания приготовления добавьте в спагетти морковь и горошек.
  • За минуту до готовности добавьте томат.
  • Разогрейте оливковое масло или маргарин и обжарьте говядину до полного приготовления (приблизительно 10 минут).
  • Слейте воду со спагетти и овощей, оставив небольшое количество.
  • Приготовьте пюре желаемой консистенции.

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Курица с рисом

Ингредиенты

60 г мелко нарезанной брокколи, предварительно вымытой

½ очищенного и нарезанного ломтиками нектарина

30 г куриной грудки, нарезанной на мелкие кусочки

Рафинированное оливковое масло или растительный маргарин

40 г риса

Способ приготовления

  • В кастрюле нагрейте 90 мл воды.
  • Добавьте рис и варите на медленном огне до готовности.
  • За 6–8 минут до готовности добавьте брокколи и нектарин.
  • Большая часть воды выпарится.
  • Обжарьте куриное мясо на оливковом масле или маргарине до готовности (примерно 10 минут).
  • Смешайте куриное мясо с рисом, нектарином и брокколи.
  • Приготовьте пюре желаемой консистенции.

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В рацион детей от года уже можно включать разнообразные продукты, ведь совсем скоро ваш ребенок будет есть то, что едите вы. В детскую пищу можно добавлять немного соли, однако предпочтение лучше отдавать травам и специям. Помните, что должно пройти достаточно времени, чтобы ребенок привык к новым вкусам и консистенции пищи.

Кускус с овощным пюре

Ингредиенты

100 г кускуса

1 помидор, очищенный от кожицы и нарезанный на небольшие кусочки

¼ очищенной мелко нарезанной луковицы

½ очищенного мелко нарезанного красного или желтого перца

¼ кабачка, вымытого и нарезанного кубиками

Рафинированное оливковое масло или растительный маргарин

100 г говяжьего фарша

Сушеные пряные травы

Способ приготовления

  • Cварите кускус, как указано на упаковке.
  • Разогрейте в сковороде оливковое масло или маргарин.
  • Обжарьте говядину до золотистой корочки.
  • Добавьте лук, перец, кабачок и томаты.
  • Положите пряные травы по вкусу.
  • Варите на медленном огне, пока овощи не станут мягкими (примерно 10 минут).
  • Выложите одну порцию, а остальное поставьте в холодильник или заморозьте.

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Пюре с макаронами

Ингредиенты

60 г макарон

2 помидора, очищенных от кожицы и семян и мелко нарезанных, или 10–12 томатов черри, разрезанных пополам

1 столовая ложка рафинированного оливкового масла или растительного маргарина

Базилик

Приблизительно 20 г тертого сыра

Способ приготовления

  • Приготовьте макароны, как указано на упаковке.
  • Разогрейте в сковороде оливковое масло или маргарин.
  • Поджарьте томаты на медленном огне до образования однородной массы.
  • Добавьте базилик по вкусу.
  • Слейте воду с макарон и добавьте томатный соус.
  • Смешайте с тертым сыром.

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Жареный рис

Ингредиенты

60 г риса

5 зеленых бобов

2 моркови

2 соцветия цветной капусты

40 г куриной грудки

1-2 чайной ложки арахисового масла (по желанию)

Способ приготовления

  • Приготовьте рис, как указано на упаковке.
  • Помойте и мелко нарежьте овощи.
  • Куриную грудку порежьте кубиками.
  • Варите овощи и куриное мясо в небольшом количестве воды до готовности (примерно 15 минут).
  • Слейте воду и добавьте готовый рис.
  • Добавьте арахисовое масло по вкусу и хорошо перемешайте.

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Обратите внимание, что информация, содержащаяся в этих статьях, представляет собой только общие рекомендации и не должна использоваться вместо консультации с врачом. Если у вас, членов вашей семьи или ребенка появились симптомы или заболевания, тяжелые или постоянные, либо вам необходима профессиональная медицинская помощь, обратитесь к врачу. Philips AVENT не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате использования информации, представленной на этом сайте.

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