Philips AVENT - Baby and toddler recipes

Ингредиенты

1 клубень картофеля

1 небольшое соцветие брокколи

Выход: 2 порции.

Другие подходящие сочетания — горох и морковь или кабачок и батат.

Способ приготовления

Отрежьте стебли и разделите брокколи на соцветия.

Очистите, порежьте и сварите картофель.

Положите брокколи на подставку для приготовления на пару и установите над кастрюлей с кипящей водой.

Накройте крышкой и варите на пару приблизительно 10 минут или до размягчения.

Сделайте пюре с помощью мини-блендера или просто разомните.

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Ваш ребенок быстро растет и нуждается в большем количестве питательных веществ и калорий. Фрукты и овощи остаются основным продуктом, но начиная с 6 месяцев необходимо также вводить в рацион ребенка мясо, рыбу, яйца или бобы (в два основных приема пищи). Также необходимо включить макароны, рис, картофель или другие крахмалосодержащие продукты.

Для улучшения аромата можно добавлять пряные травы или неострые специи, однако не следует использовать соль.