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Philips AVENT - Chunkier food choices for your baby

Введение в прикорм более твердой пищи

Начиная с 9 месяцев в рацион ребенка можно включить новые продукты, в том числе более твердую пищу, которую можно есть руками, например нарезанные палочками сырые овощи.

Philips AVENT - Chunkier food choices for you baby

Приготовление детской пищи

Даже если ваш малыш еще не ест самостоятельно и нуждается в помощи, вам следует вовлекать его в активное участие в процесс приема пищи. Внеся некоторое разнообразие, например, подавая блюда в цветных чашках, комбинируя продукты разных цветов и консистенций, вы сможете поддерживать интерес ребенка к освоению новых продуктов.

Детям раннего возраста нужно много энергии для активного роста, но их желудки слишком малы и заполняются очень быстро, поэтому детское меню не должно состоять только из продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как черный или цельнозерновой хлеб.

Жиры также отвечают за выработку энергии и содержат такие полезные вещества, как витамин A, поэтому детям до двух лет не следует давать обезжиренные молоко, сыр и йогурт.

На втором году жизни дети часто начинают отказываться от новой пищи или от той, которую раньше ели с удовольствием. Хорошие новости — если до года ребенок получит возможность познакомиться с разнообразными продуктами, вероятность того, что он будет отказываться от пищи позже, значительно снижается.

Даже если такие дети и станут разборчивы в еде, они научатся есть пищу, копируя поведение родителей или других детей. Поэтому рекомендуем как можно чаще есть вместе с ребенком, а также устраивать совместные обеды с другими детьми. Это также будет способствовать развитию навыков социальной адаптации.

Детское меню на три дня

Первый день

Завтрак:

Кукурузные хлопья и киви

Обед:

Карри из курицы с рисом и цветной капустой, приготовленной на пару

Йогурт, смешанный со свежим манговым пюре

Ужин:

Макароны с соусом из сладкого перца

Малина с яичным кремом

Продукты, которые можно есть руками:

Ломтики киви, соцветия цветной капусты, кусочки хлеба, кусочки вареных макарон

Второй день

Завтрак:

Детские мюсли с черникой

Обед:

Спагетти болоньезе

Дольки мандарина

Ужин:

Котлеты из рыбы и картофеля с тушеными овощами

Фруктовый коктейль из персика и малины

Продукты, которые можно есть руками:

Черника, кусочки отварных макарон, палочки из тушеных овощей

Третий день

Завтрак:

Омлет с поджаренными хлебными палочками

Обед:

Баранина, кускус с тушеными овощами

Рисовый пудинг

Ужин:

Спаржа с сыром фета

Клубника

Продукты, которые можно есть руками:

Кусочки спелой груши, палочки из приготовленных на пару овощей, помидоры черри

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