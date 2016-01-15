Philips AVENT - Starting solids

Покупка и приготовление твердой пищи для малыша из свежих продуктов — самый лучший способ сохранить в них как можно больше питательных веществ. Готовя пищу самостоятельно, вы точно будете знать, из чего приготовлено то или иное блюдо.

Сами продукты, условия их хранения, способ подготовки и приготовления также влияют на питательные свойства, поэтому мы подобрали для вас несколько советов, которые помогут приготовить для малыша максимально полезную еду.