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Philips AVENT - Starting solids

Твердая пища

В возрасте от 4 до 6 месяцев малышу уже недостаточно одного молока, и он начинает проявлять интерес к "взрослой" пище. Это верный признак того, что пора вводить прикорм.

Philips AVENT - Starting solids

Покупка и приготовление твердой пищи для малыша из свежих продуктов — самый лучший способ сохранить в них как можно больше питательных веществ. Готовя пищу самостоятельно, вы точно будете знать, из чего приготовлено то или иное блюдо.

Сами продукты, условия их хранения, способ подготовки и приготовления также влияют на питательные свойства, поэтому мы подобрали для вас несколько советов, которые помогут приготовить для малыша максимально полезную еду.

Приготовление на пару

Приготовление на пару — один из лучших способов приготовления пищи, при котором удается сохранить питательные качества продуктов. Приготовление пищи при помощи пароварки-блендера Philips AVENT позволяет сохранить полезные вещества, поскольку соки, которые выделяются во время варки на пару, затем можно смешать с пищей при помощи блендера.

Подготовка и хранение

  • Готовьте в чистом помещении, используйте чистую посуду, тем самым вы обеспечиваете гигиену приготовления пищи.
  • Мойте руки перед началом приготовления пищи, мойте ребенку руки перед кормлением.
  • Детская пища должна быть тщательно приготовлена и остужена перед подачей.
  • В микроволновой печи продукты разогреваются неравномерно, поэтому вы или ваш ребенок можете обжечься. Всегда тщательно размешивайте и остужайте продукты, разогретые в микроволновой печи. Для равномерного и безопасного подогрева пищи используйте подогреватель бутылочек и детского питания Philips AVENT.
  • Не разогревайте детскую пищу повторно.
  • Храните продукты согласно инструкциям, указывайте дату приготовления.
  • Большинство приготовленных блюд можно хранить в холодильнике в течение суток.
  • Приготовление и заморозка порций в лотках для льда или контейнерах, например в чашках Philips AVENT VIA, поможет значительно сэкономить время.
  • Контейнеры VIA — это гигиеничный и удобный способ хранения продуктов, на них легко можно написать название продукта и дату приготовления.
  • Прочитайте в инструкции к холодильнику, как долго можно хранить продукты в морозильной камере. Обычно это 1–3 месяца.
  • Не замораживайте повторно уже размороженные продукты.

Несколько слов об ингредиентах

  • Перед приготовлением все фрукты и овощи необходимо тщательно помыть, а с некоторых снять — кожуру.
  • Не добавляйте в детское питание соль.
  • Чтобы сделать блюдо вкуснее, приправляйте пищу травами и неострыми специями, как при приготовлении домашних блюд.
  • Не добавляйте в детское питание сахар. Исключение составляют кислые фрукты, при подаче которых можно добавить немного сахара.
  • Некоторые продукты, такие как сырые ракообразные, печень, мягкие сорта непастеризованных сыров и мед, не подходят для детей младше года.
  • Яйца необходимо варить вкрутую.
  • Если вы сомневаетесь, подходит ли какой-то продукт вашему ребенку, проконсультируйтесь с врачом.

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