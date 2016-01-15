Philips AVENT - Starting solids

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В возрасте от 4 до 6 месяцев малышу уже недостаточно одного молока, и он начинает проявлять интерес к "взрослой" пище. Это верный признак того, что пора вводить прикорм.
Покупка и приготовление твердой пищи для малыша из свежих продуктов — самый лучший способ сохранить в них как можно больше питательных веществ. Готовя пищу самостоятельно, вы точно будете знать, из чего приготовлено то или иное блюдо.
Сами продукты, условия их хранения, способ подготовки и приготовления также влияют на питательные свойства, поэтому мы подобрали для вас несколько советов, которые помогут приготовить для малыша максимально полезную еду.
Приготовление на пару — один из лучших способов приготовления пищи, при котором удается сохранить питательные качества продуктов. Приготовление пищи при помощи пароварки-блендера Philips AVENT позволяет сохранить полезные вещества, поскольку соки, которые выделяются во время варки на пару, затем можно смешать с пищей при помощи блендера.
Введение в прикорм более твердой пищи
Простые рецепты для детей