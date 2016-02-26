Когда процесс кормления грудью наладится и вы начнете использовать молокоотсос, бутылочку, соски и другие принадлежности, с которыми контактирует малыш или в которые наливается молоко, перед каждым использованием обязательно стерилизуйте их. Содержащиеся в молоке бактерии могут быть особенно опасны для малыша, иммунная система которого еще не окрепла. Если вы забудете тщательно очистить и простерилизовать принадлежности для кормления малыша, это приведет к расстройству желудка, диарее и опечалит вас и малыша.

Возможно, вы сочтете это лишними хлопотами, без которых можно обойтись, однако стерилизация не займет много времени, если вы воспользуетесь паровым стерилизатором.