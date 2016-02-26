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Стерилизация принадлежностей для кормления в первые 6 месяцев поможет защитить малыша от опасных бактерий, пока его иммунная система еще не достаточно окрепла.
Грудное молоко является лучшим продуктом питания для ребенка. Оно не только содержит все необходимые питательные вещества, но и способствует развитию крепкого иммунитета. Для кормления грудью не требуется использовать какие-либо принадлежности.
Когда процесс кормления грудью наладится и вы начнете использовать молокоотсос, бутылочку, соски и другие принадлежности, с которыми контактирует малыш или в которые наливается молоко, перед каждым использованием обязательно стерилизуйте их. Содержащиеся в молоке бактерии могут быть особенно опасны для малыша, иммунная система которого еще не окрепла. Если вы забудете тщательно очистить и простерилизовать принадлежности для кормления малыша, это приведет к расстройству желудка, диарее и опечалит вас и малыша.
Возможно, вы сочтете это лишними хлопотами, без которых можно обойтись, однако стерилизация не займет много времени, если вы воспользуетесь паровым стерилизатором.
Если вы начинаете вводить твердую пищу до шести месяцев, то желательно стерилизовать миски и ложки. После полугода стерилизовать необходимо только принадлежности для кормления молоком — бутылочки и молокоотсосы — пока малышу не исполнится один год.
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