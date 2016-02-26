Philips AVENT - Storing expressed milk

Сцеженное молоко можно хранить в холодильнике до 24 часов или в морозильной камере до 3 месяцев. Ставьте бутылочки с молоком на полку холодильника, а не на дверцу, чтобы оно хранилось при постоянной температуре.

После оттаивания грудное молоко можно хранить в холодильнике до 12 часов. Для хранения молока также можно использовать одноразовые контейнеры, но не забывайте при этом указывать на них дату, чтобы знать, когда молоко было сцежено.