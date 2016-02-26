Philips AVENT - Storing expressed milk

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Чтобы сохранить свежесть сцеженного молока, поместите его в простерилизованные бутылочки для кормления. Все бутылочки для кормления Philips AVENT имеют герметичные крышки, позволяющие легко сохранить грудное молоко свежим.
Сцеженное молоко можно хранить в холодильнике до 24 часов или в морозильной камере до 3 месяцев. Ставьте бутылочки с молоком на полку холодильника, а не на дверцу, чтобы оно хранилось при постоянной температуре.
После оттаивания грудное молоко можно хранить в холодильнике до 12 часов. Для хранения молока также можно использовать одноразовые контейнеры, но не забывайте при этом указывать на них дату, чтобы знать, когда молоко было сцежено.
Никогда не размораживайте и не подогревайте сцеженное молоко в микроволновой печи, так как из-за неравномерного нагрева малыш может получить ожог.
Выбрасывайте оставшееся в бутылочке молоко после каждого кормления.
Преимущества сцеживания молока
Переход от кормления грудью к кормлению из бутылочки