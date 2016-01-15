Philips AVENT - Advice for breastfeeding

Удобно устроившись, поднесите малыша к груди, а не грудь к малышу. Кроме того, у малыша должна быть возможность немного отклонять голову назад во время кормления.

Малыш захватит ртом сосок, ареолу (темный участок кожи вокруг соска) и небольшую часть кожи рядом с ней, в зависимости от размера ареолы. Если возле носика малыша видна большая часть ареолы, чем возле подбородка, значит, малыш правильно захватил сосок.

После правильного прилегания малыш начнет быстро сосать, стимулируя поступление молока, а затем, когда молоко начнет поступать, начнет сосать медленнее.