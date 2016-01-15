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Советы и подсказки по грудному кормлению

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Грудное молоко — лучшая пища для вашего малыша, поэтому в первые 6 месяцев рекомендуется кормить новорожденного исключительно грудным молоком. Здесь вы найдете полезные советы по кормлению грудью.

Philips AVENT - Advice for breastfeeding

Уроки по кормлению грудью

Прежде чем малыш появится на свет, вы можете посетить курсы акушерок, которые помогут вам понять принципы грудного кормления, чтобы потом чувствовать себя более уверенно. Вы также можете поговорить с друзьями и семьями, имевшими опыт грудного кормления, и с самого начала заручиться поддержкой мужа и членов семьи.

Выбор удобного положения

Большинство мам легко осваивают навык кормления грудью, однако иногда может потребоваться некоторое время, чтобы найти оптимальное положение для прикладывания ребенка к груди. Удобная поза сделает процесс кормления более комфортным и для вас, и для малыша.

Словно в колыбели

Сядьте на кровать или на удобный стул, который будет поддерживать спину. Приподнимите колени чуть выше бедер и при необходимости используйте подставку для ног.

  • Используйте подушки, чтобы поддерживать малыша на уровне груди. Затем положите малыша набок, чтобы его голова удобно лежала в изгибе вашего локтя.
  • После того как вы правильно уложите малыша, придерживайте грудь четырьмя пальцами снизу и большим пальцем сверху.

Под мышкой/в позе удерживания мяча для регби

Поза "под мышкой" будет удобна в том случае, если у вас большой размер груди, во время родов вы перенесли кесарево сечение или у вас двойня.

  • Сядьте прямо, положив сбоку подушку, чтобы облокотиться на нее.
  • Положите малыша вдоль предплечья, поддерживая его голову рукой.
  • Расположите ноги малыша так, чтобы они были поджаты под вашей рукой, а колени находились непосредственно у вас подмышечной впадины.
  • Для кормления маленького ребенка может потребоваться подушка, чтобы поднести его ближе к груди.

Лежа на боку

В положении лежа на боку вы можете немного отдохнуть во время кормления.

  • Удобно расположившись на боку, подложите себе под спину подушку.
  • Вторую подушку поместите себе между ног, а затем положите на нее верхнее колено.
  • Уложите малыша рядом, животиком к своему животу, чтобы его рот находился на уровне соска.
  • Поддерживайте грудь противоположной рукой, чтобы помочь малышу захватить грудь.

Захват груди

Удобно устроившись, поднесите малыша к груди, а не грудь к малышу. Кроме того, у малыша должна быть возможность немного отклонять голову назад во время кормления.

Малыш захватит ртом сосок, ареолу (темный участок кожи вокруг соска) и небольшую часть кожи рядом с ней, в зависимости от размера ареолы. Если возле носика малыша видна большая часть ареолы, чем возле подбородка, значит, малыш правильно захватил сосок.

После правильного прилегания малыш начнет быстро сосать, стимулируя поступление молока, а затем, когда молоко начнет поступать, начнет сосать медленнее.

Полноценное кормление

После прихода молока (со второго по пятый день после родов) важно, чтобы ребенок во время кормления высасывал молоко из одной груди, прежде чем прикладываться ко второй. Это позволит ему добираться до богатого жирами заднего молока, успокаиваться и набирать вес. Не все дети будут брать вторую грудь в одно кормление, так что оставьте выбор за ребенком.

Через какое-то время малыш станет сонным, поэтому подбадривайте его, чтобы он получил полноценную порцию пищи. Попробуйте сменить положение, уберите слой одежды или пощекочите его, чтобы разбудить.

Продолжительность кормления зависит от мамы и малыша и может составлять от 10 до 40 минут. Это зависит от возраста ребенка, способа кормления и рефлекса выделения молока.

Правильное прикладывание

Если ребенок неправильно прикладывается к груди, молоко не будет поступать должным образом и ребенок не получит необходимое количество молока. Для мамы это тоже не очень приятно, так как разбухшая от молока грудь и соски могут стать болезненными.

Болезненность также может вызывать слишком близкое расположение соска во рту ребенка. Сосок должен находится в задней части рта, ближе к мягкому небу малыша. Если вы продолжаете испытывать проблемы с грудным кормлением, обратитесь за помощью к врачу.

Веселый и спокойный малыш

Если между кормлениями малыш веселый и спокойный и стабильно прибавляет в весе, значит, поток молока хороший и вы правильно кормите грудью.

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