Philips AVENT - Eating well while breastfeeding

Считается, что некоторые продукты в случае попадания в организм малыша с грудным молоком приводят к чрезмерному газообразованию, коликам и даже диарее. Обычно такими продуктами считаются томаты, избыточное количество сока цитрусовых или фруктов, чеснок и сырой лук, белокочанная и брюссельская капуста, клубника и земляника, грибы, газированные напитки, острая пища, шоколад и все виды бобовых. Не обязательно полностью отказываться от этих продуктов, но при их употреблении необходимо знать меру и исключать из только в том случае, если вы считаете, что это причиняет вред малышу.

Иногда колики у малыша могут вызывать молочные продукты. Если вы собираетесь исключить молочные продукты из своего рациона на некоторое время, проконсультируйтесь сначала с врачом, чтобы знать наверняка, сможете ли вы получать все необходимые для вас и вашего малыша питательные вещества.

Также попробуйте исключить крепкий чай, кофе, колу и другие напитки с большим количеством кофеина, который может привести к тому, что малыш будет мало спать и станет беспокойным.