Большинство мам хотят кормить грудью и наслаждаться тесной связью с малышом, возникающей во время кормления. Однако некоторым женщинам это кажется сложным, поэтому молодой маме важно чувствовать поддержку и знать о преимуществах грудного вскармливания, чтобы наслаждаться кормлением грудью как можно дольше.