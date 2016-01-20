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Преимущества грудного вскармливания

Большинство мам хотят кормить грудью и наслаждаться тесной связью с малышом, возникающей во время кормления. Однако некоторым женщинам это кажется сложным, поэтому молодой маме важно чувствовать поддержку и знать о преимуществах грудного вскармливания, чтобы наслаждаться кормлением грудью как можно дольше.

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Более крепкое здоровье вашего малыша

Для недоношенного малыша грудное вскармливание имеет следующие преимущества:

  • Снижает риск воспалительных процессов и инфекционных заболеваний животика. Речь идет о так называемом некротизирующем энтероколите — серьезном заболевании, наблюдаемом у недоношенных малышей.
  • Защищает от инфекционных заболеваний.

У малышей, рожденных в срок, грудное вскармливание снижает риск возникновения следующих заболеваний:

  • Внезапные острые расстройства пищеварения
  • Простуда
  • Инфекции среднего уха

Также возможно снижение риска возникновения следующих заболеваний:

  • Экзема
  • Детская лейкемия
  • Чрезмерная полнота
  • Диабет

Кормление грудью во время введения в прикорм твердой пищи помогает снизить риск возникновения аллергической реакции на продукты питания.

Более крепкое здоровье для вас

Кормление грудью помогает восстановить размер матки и уменьшить кровотечение.

Кормление грудью также может снизить риск возникновения следующих заболеваний:

  • Рак груди
  • Рак яичников
  • Остеопороз

Другие преимущества грудного вскармливания

  • Помогает поддерживать связь с малышом.
  • Более экономично по сравнению с кормлением из бутылочки.
  • Задерживает дальнейшую беременность.
  • Удобно, гигиенично, питание всегда "под рукой" и с нужной температурой.
  • Ночные кормления доставляют меньше хлопот.
  • Проще путешествовать с малышом.

Расход около 500 калорий в день, что позволяет избавиться от лишнего веса, который вы набрали во время беременности.

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