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Большинство мам хотят кормить грудью и наслаждаться тесной связью с малышом, возникающей во время кормления. Однако некоторым женщинам это кажется сложным, поэтому молодой маме важно чувствовать поддержку и знать о преимуществах грудного вскармливания, чтобы наслаждаться кормлением грудью как можно дольше.
Для недоношенного малыша грудное вскармливание имеет следующие преимущества:
У малышей, рожденных в срок, грудное вскармливание снижает риск возникновения следующих заболеваний:
Также возможно снижение риска возникновения следующих заболеваний:
Кормление грудью во время введения в прикорм твердой пищи помогает снизить риск возникновения аллергической реакции на продукты питания.
Кормление грудью помогает восстановить размер матки и уменьшить кровотечение.
Кормление грудью также может снизить риск возникновения следующих заболеваний:
Расход около 500 калорий в день, что позволяет избавиться от лишнего веса, который вы набрали во время беременности.
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