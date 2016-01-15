Philips AVENT - Is my baby getting enough milk?

У большинства мам процесс грудного вскармливания проходит успешно, и малыш получает достаточное количество молока. Однако определить, сколько молока получает малыш при каждым кормлении, может быть трудно. Следующие признаки помогут вам понять, сыт ли малыш:

Малыш правильно прикладывается и хорошо сосет грудь.

Вы кормите малыша 6–8 раз в течение суток.

Малыш активен во время бодрствования и доволен после кормления.

Вы часто меняете подгузники.

После рождения малыши склонны к потере веса, однако при кормлении грудью они обычно восстанавливают вес при рождении приблизительно к двум неделям жизни, а затем должны прибавлять по 100–200 г в неделю. Прибавка в весе может происходить скачками, поэтому не стоит взвешивать ребенка слишком часто.

Если при рождении малыш весил мало (менее 2,5 кг) или роды были сложными, попросите врача помочь вам наладить режим кормления грудью и проконтролировать вес малыша в первые недели жизни.