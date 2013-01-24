Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1
Товары

Очистка
языка

Расписание
Утро: чистка в течение 60 секунд

Очищайте поверхность языка

Расписание
Утро: чистка в течение 60 секунд
Нажмите
Установите
насадку
Распылите
Распылите
спрей
Очистите
Очистите

Факт. За ночь на поверхности языка скапливаются бактерии. Они могут вызывать неприятный запах изо рта.

 

Совет. Попробуйте удалить налет с помощью спрея или специальной насадки для зубной щетки Philips.

Оцените TongueCare+

Чистка
зубов

Расписание
Утро и вечер: чистка в течение двух минут

Своевременно удаляйте налёт

Расписание
Утро и вечер: чистка в течение двух минут

Факт. Часто налёт копится там, где мы его не дочищаем – например, между зубами, на задних зубах. Со временем он становится более плотным и может вызвать появление зубного камня и кариеса.

 

Совет. Чистите зубы утром и вечером, а также ополаскивайте полость рта после каждого приема пищи.

Выбрать зубную щётку

Удаление
налета

Расписание
Вечер: чистка межзубных промежутков

Уделите внимание межзубным промежуткам

Расписание
Вечер: чистка межзубных промежутков
Залить

Залейте

жидкость

Настроить
Выберите
режим
Очистить
Начните
чистку

Факт. До 40% поверхности зубов труднодоступны, и там часто скапливается налёт. Например, это зоны между зубами.

 

Совет.  Дополните результат чистки щеткой использованием ирригатора Philips: он удаляет до 99% налёта между зубами.

Замена
насадки

Расписание
Каждые 3 месяца

Меняйте насадку каждые 3 месяца

Расписание
Каждые 3 месяца

Факт. Со временем щетинки изнашиваются и все менее эффективно удаляют налёт. На насадке могут скапливаться бактерии.

 

Совет. Синие щетинки выцветают, когда приходит время менять насадку. Это происходит в среднем через 3 месяца после начала использования, но также зависит от частоты и техники чистки.

Наш модельный ряд

Отбеливание
зубов

Местоположение
Дома или в кабинете у стоматолога

Отбеливание зубов

Местоположение
Дома или в кабинете у стоматолога

Факт. Более четырех миллионов людей обрели красивую белоснежную улыбку благодаря Philip Zoom!

 

Совет. Готовитесь к ответственному мероприятию? Осветление зубов позволит вам улыбаться намного чаще и увереннее.

Сияющая улыбка