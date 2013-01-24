Факт. Часто налёт копится там, где мы его не дочищаем – например, между зубами, на задних зубах. Со временем он становится более плотным и может вызвать появление зубного камня и кариеса.

Совет. Чистите зубы утром и вечером, а также ополаскивайте полость рта после каждого приема пищи.