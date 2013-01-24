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Здоровые привычки

в уходе за полостью рта для каждого пациента

Идея стоматологов. Разработка ученых. От гигиены полости рта до отбеливания и снижения чувствительности, Philips Oral Heathcare изменяет мир ухода за полостью рта, каждый раз выпуская революционную продукцию.
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Движущая сила науки

 

Когда Philips Sonicare стала электрической зубной щеткой №1 согласно рекомендациям стоматологов, мы поняли, что не зря выбрали инновации в качестве приоритетного направления развития. Наша цель — постоянно создавать инновации в технологиях ухода за полостью рта для домашнего использования. Электрическая зубная щетка Sonicare FlexCare Platinum — это инновационное решение в области ухода за полостью рта для ваших пациентов. Клинически подтверждено, что она не только гораздо эффективнее удаляет зубной налет, чем обычная зубная щетка, но и помогает пациентам изучить эффективные методы ухода за полостью рта при помощи адаптивной технологии.
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Создание светлого будущего

 

Отбеливание — запрос №1 среди современных пациентов стоматологов, и Philips отвечает на него системой отбеливания Zoom, самой популярной среди пациентов профессиональной системой отбеливания в мире. Совместно со стоматологами мы разработали инновационные, эффективные средства для отбеливания зубов, которые обеспечивают наилучшие результаты.


Система отбеливания Zoom, FlexCare Platinum — независимо от потребностей ваших клиентов, продукция Philips Oral Healthcare предоставляет вам инструменты для создания благотворного процесса общей гигиены полости рта, результатами которого пациенты будут так довольны, что порекомендуют вашу клинику своим друзьям.

 

1 В США.
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