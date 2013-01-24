Отбеливание — запрос №1 среди современных пациентов стоматологов, и Philips отвечает на него системой отбеливания Zoom, самой популярной среди пациентов профессиональной системой отбеливания в мире. Совместно со стоматологами мы разработали инновационные, эффективные средства для отбеливания зубов, которые обеспечивают наилучшие результаты.



Система отбеливания Zoom, FlexCare Platinum — независимо от потребностей ваших клиентов, продукция Philips Oral Healthcare предоставляет вам инструменты для создания благотворного процесса общей гигиены полости рта, результатами которого пациенты будут так довольны, что порекомендуют вашу клинику своим друзьям.

1 В США.