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BreathRX

BreathRx®

 

это эффективный способ удаления запаха изо рта. Вы ощутите разницу уже после первого применения.

Линейка средств для гигиены полости рта

Philips Sonicare BreathRx

Philips Sonicare BreathRx®

 

Дополнительная информация

Relief ACP

Relief ACP

 

Дополнительная информация

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue

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