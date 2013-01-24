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Relief ACP

Снижение чувствительности зубов 

Relief ACP — единственное на сегодняшний день средство для снижения чувствительности зубов двойного действия, одобренное FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США). Его запатентованная формула снижает чувствительность зубов с помощью азотнокислого калия с глубоким долгосрочным снижением чувствительности за счет аморфного фосфата кальция и фторида, который активирует гидроксиапатит и фторапатит, закупоривая дентинные канальцы. Эта высокоэффективная формула идеально подходит для пациентов, страдающих чувствительностью зубов, вызванной рецессией десны, обнажением шейки зуба и отбеливанием.

 

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Что такое аморфный фосфат кальция

Что такое аморфный фосфат кальция


ACP (аморфный фосфат кальция) — это революционная технология, лицензированная Фондом ADA исключительно для товаров Philips по уходу за полостью рта в сфере профессионального отбеливания. Использование ACP при процедуре отбеливания делает зубы крепче, повышает комфортность и эффективность процедуры, оптимально подходит пациентам. Relief ACP поставляется со всеми системами домашнего отбеливания Philips Zoom! и может использоваться для неоднократного применения в течение дня у всех пациентов, поскольку не содержит известных аллергенов.
Преимущества аморфного фосфата кальция

Преимущества аморфного фосфата кальция

 

  • Восстановление эмали. Нанесение геля на зубы восстанавливает эмаль и возвращает блеск в процессе реминерализации.

 

  • Снижение чувствительности. Клинические испытания, в ходе которых было проведено сравнение Philips Zoom! NiteWhite ACP с формулой NiteWhite, не содержащей аморфный фосфат кальция, показали, что 30 % пациентов, использовавших NiteWhite с аморфным фосфатом кальция, отмечали уменьшение чувствительности зубов.

 

  • Улучшает внешний вид. Средства для отбеливания зубов с аморфным фосфатом кальция также улучшает эстетический внешний вид зубов, восстанавливая блеск эмали.
Сменный блок Relief ACP

Гель Relief ACP

Четыре шприца, заполненных гелем, для восьми применений на обе зубные дуги.

 

 

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