Relief ACP — единственное на сегодняшний день средство для снижения чувствительности зубов двойного действия, одобренное FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США). Его запатентованная формула снижает чувствительность зубов с помощью азотнокислого калия с глубоким долгосрочным снижением чувствительности за счет аморфного фосфата кальция и фторида, который активирует гидроксиапатит и фторапатит, закупоривая дентинные канальцы. Эта высокоэффективная формула идеально подходит для пациентов, страдающих чувствительностью зубов, вызванной рецессией десны, обнажением шейки зуба и отбеливанием.