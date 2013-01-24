Что такое аморфный фосфат кальция



ACP (аморфный фосфат кальция) — это революционная технология, лицензированная Фондом ADA исключительно для товаров Philips по уходу за полостью рта в сфере профессионального отбеливания. Использование ACP при процедуре отбеливания делает зубы крепче, повышает комфортность и эффективность процедуры, оптимально подходит пациентам. Relief ACP поставляется со всеми системами домашнего отбеливания Philips Zoom! и может использоваться для неоднократного применения в течение дня у всех пациентов, поскольку не содержит известных аллергенов.