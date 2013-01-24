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Эффективное и безопасное отбеливание в домашних условиях

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DayWhite (перекись водорода)

DayWhite 9,5% перекиси водорода*

30-60 минут в день
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Дополнительная информация
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NiteWhite (пероксид карбамида)

NiteWhite 16% перекиси карбамида*

2-4 часа в день или в течение ночи
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Дополнительная информация

NiteWhite 22% перекиси карбамида*

2-4 часа в день или в течение ночи
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Дополнительная информация

*Наборы стоматологических отбеливающих материалов Philips Zoom!
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08278 от 25 августа 2016 года

Тройная формула геля

Позволяет защищить эмаль, снизить чувствительность и добиться блеска зубов.
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Двуствольный шприц

Позволяет не смешивать ингридиенты до нанесения
охлаждение
Не нужно хранить в холодильнике
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Индикаторы дозировки позволяют пациентам следить за использованием нужного количества геля
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Варианты упаковки

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