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Эффективное и безопасное отбеливание в домашних условиях
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DayWhite (перекись водорода)
DayWhite 9,5% перекиси водорода*
30-60 минут в день
Дополнительная информация
NiteWhite (пероксид карбамида)
NiteWhite 16% перекиси карбамида*
2-4 часа в день или в течение ночи
Дополнительная информация
NiteWhite 22% перекиси карбамида*
2-4 часа в день или в течение ночи
Дополнительная информация
*Наборы стоматологических отбеливающих материалов Philips Zoom!
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08278 от 25 августа 2016 года
Тройная формула геля
Позволяет защищить эмаль, снизить чувствительность и добиться блеска зубов.
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Двуствольный шприц
Позволяет не смешивать ингридиенты до нанесения
Не нужно хранить в холодильнике
Индикаторы дозировки позволяют пациентам следить за использованием нужного количества геля
Варианты упаковки
Набор 6 шприцев
Набор 6 шприцев
Набор 6 шприцев
Отбеливающий гель в двухканальном шприце, 6 шт (2,4 мл каждый)
Материал для изготовления капп, 2 листа
Контейнер для хранения капп
Шкала оттенков
Набор 25 шприцев
Набор 25 шприцев
Набор 25 шприцев
Упаковка с 25 шприцами в индивидуальных упаковках (2,4 мл каждый)
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Выбрать для сравнения
Выбранные продукты (
0
/3)
Отмена
Сравнение моделей
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