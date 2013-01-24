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Ключевые слова для поиска

Удаление налета
Сравнение FlexCare Platinum с чистящей насадкой AdaptiveClean и обычной зубной щеткой

 

Узнайте о результатах исследования

Мы так же заботимся о здоровье полости рта ваших пациентов, как и вы. Здесь вы найдете инструменты и ресурсы, помогающие расширить базу знаний, а также, в свою очередь, улучшить здоровье полости рта и общее самочувствие пациентов.

 
Обучающие видео

Обучающие видео


Изучите ценные стратегии рекомендации товаров и процедур, напрямую связанных с уникальными потребностями и предпочтениями каждого пациента. Рекомендуем наши полезные видеоинструкции к просмотру для всех сотрудников.

 

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Клинические исследования


точный исследования обеспечивают соответствие всех продуктов Philips Oral Healthcare высоким стандартам качества и эффективности.  Клинические исследования нашей продукции являются основой надежной поддержки как стоматологов, так и их пациентов.

Посетите страницу с информацией для обучения пациентов и загрузите материалы, которые можно держать под рукой у себя в кабинете.

 

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Клинические исследования
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