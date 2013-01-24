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Airfloss - реальные результаты, полученные реальными людьми


Стоматологи-гигиенисты подтвердили, что всего после двух месяцев использования AirFloss у 95 % пациентов, нерегулярно применяющих зубную нить, улучшилось состояние десен. А 8 из 10 пациентов утверждают, что хотят продолжить использованиe Airfloss.
 

  • Sonicare AirFloss Ирригатор для межзубных промежутков AirFloss
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    Sonicare AirFloss Ирригатор для межзубных промежутков AirFloss

    1 насадка

    HX8211/02
    8
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  • AirFloss Сменная насадка Sonicare
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    AirFloss Сменная насадка Sonicare

    2 шт. в упаковке

    HX8002/05
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    Airfloss - быстрее, проще, чище

    Изображение технологии Airfloss

    Airfloss - Технология использования мельчайших капель воды и потока воздуха

    Благодаря технологии использования мельчайших капель воды и потока воздуха Philips Sonicare AirFloss удаляет налет всего одним нажатием
    Изображение о Airfloss EasyClean

    Простая чистка за 30 секунд

    Все мы знаем, как важно пользоваться зубной нитью, но ведь это так неудобно! Благодаря Philips Sonicare AirFloss чистка межзубных промежутков занимает всего 30 секунд.
    Airfloss - эргономичность и особенности

    Простота и эргономичность

    Насадка Philips Sonicare AirFloss разработана специально для удобства использования. Просто проведите наконечником насадки вдоль линии десен, пока он не окажется в межзубном промежутке.
    Функция очистки Airfloss

    Направьте насадку. Нажмите на кнопку. Начните чистку!

    Удерживайте кнопку для активации функции автоматического распыления Philips Sonicare AirFloss или нажмите один раз для однократного распыления.

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      Airfloss - разработано в сотрудничестве со стоматологами

       

      Технология Philips Sonicare AirFloss была разработана совместно со стоматологами из разных стран мира. Все они пришли к выводу, что Philips Sonicare AirFloss кардинально меняет подход к уходу за полостью рта и имеет массу преимуществ для пациентов.

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      Простой способ поддерживать гигиену всей полости рта c Airfloss


      Около половины всей поверхности зубов приходится на межзубные промежутки. Это значит, что если вы не пользуетесь зубной нитью каждый день, вы в действительности не очищаете значительную часть ротовой полости. В результате в межзубных промежутках скапливаются бактерии, которые формируют зубной налет, становятся причиной запаха изо рта и даже вызывают инфекции.

       

      Технология Philips Sonicare AirFloss упрощает чистку межзубных промежутков. Доказано, что при ее использовании удаляется до 5 раз больше налета между зубами, чем при использовании обычной зубной щетки без зубной нити.

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