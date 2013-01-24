Около половины всей поверхности зубов приходится на межзубные промежутки. Это значит, что если вы не пользуетесь зубной нитью каждый день, вы в действительности не очищаете значительную часть ротовой полости. В результате в межзубных промежутках скапливаются бактерии, которые формируют зубной налет, становятся причиной запаха изо рта и даже вызывают инфекции.
Технология Philips Sonicare AirFloss упрощает чистку межзубных промежутков. Доказано, что при ее использовании удаляется до 5 раз больше налета между зубами, чем при использовании обычной зубной щетки без зубной нити.