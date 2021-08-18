Саундбары и домашний кинотеатр ( 50) Результатов на стр.
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TAB8805/10
Беспроводной сабвуфер, макс. 400 Вт Dolby Atmos® Совместимо с DTS Play-Fi Совместимо с голосовыми ассистентами
TAB7305/10
2.1-канальный, беспроводной сабвуфер HDMI ARC Dolby Audio 300 Вт
TAB6305/10
2.1-канальный, беспроводной сабвуфер HDMI ARC Dolby Audio 140 Вт
CSS7235Y/12
4.1-канальн. объемный звук без проводов Bluetooth® aptX, AAC и NFC 2 входных, выходных разъема HDMI ARC Дерево и кожа
HTL9100/12
4.1-канальн. объемный звук без проводов Bluetooth® 2 входных, выходных разъема HDMI ARC Алюминиевый
E6/12
Объемный звук 5.1 без проводов Google Cast и Spotify Connect HDMI 4K-2K Пространственная калибровка
HTS5131/51
Blu-ray Поддержка iPod/iPhone
HTS7140/51
Воспроизведение Blu-ray 3D
HTS9140/51
Воспроизведение Blu-ray 3D
HTS8160B/51
Воспроизведение дисков Blu-ray
HTS8161B/51
Воспроизведение дисков Blu-ray
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