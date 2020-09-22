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    X-tremeVision Pro150 Эффективность и долговечность

    12342XVPB1

    Высокая яркость для дополнительной безопасности

    Лампы Philips X-tremeVision Pro150 сочетают в себе превосходную яркость и долговечность, которая ранее считалась недоступной для ламп с подобными характеристиками. Они обеспечивают необходимый обзор, чтобы вы и ваши близкие чувствовали безопасность на дороге.

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    X-tremeVision Pro150 Эффективность и долговечность

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    Высокая яркость для дополнительной безопасности

    Лучшее сочетание мощности и долговечности

    • Тип лампы: H4
    • 12 В, 60/55 Вт
    • До 150 % более яркий свет
    • До 540 ч
    • Количество ламп: 1 шт.

    Видеть больше, чтобы водить безопаснее

    Яркость ламп Philips X-tremeVision Pro150 увеличена на 150 %(1), благодаря чему обеспечивается превосходный обзор даже в темное время суток и при сложных погодных условиях. Более высокая яркость освещения и точность светового луча достигается за счет улучшенной конструкции нити накаливания и новой технологии изготовления кварцевого стекла Diamond Precision.

    До 450 часов использования при высокой производительности(3)

    Новый метод производства позволил увеличить светопропускную способность кварцевого стекла Philips Diamond Precision и придать ему отличную стойкость к экстремальным температурам и давлению. Особая смесь благородных газов предотвращает износ нити накаливания. Это гарантирует дополнительную яркость и увеличение ресурса ламп до 450 часов (для типа H7, H4: 540 ч), что является рекордом для ламп с такими характеристиками.

    Больше времени на обнаружение и избегание опасностей

    Благодаря увеличению дальности светового луча до 70 м лампы Philips X-tremeVision Pro150 позволяют водителю быстрее реагировать на потенциальные опасности. Большее расстояние обзора гарантирует дополнительную безопасность для вас и ваших пассажиров.

    Холодный свет обеспечивает полный обзор и комфорт для глаз

    При вождении в темное время суток повышается нагрузка на глаза водителя, что может стать причиной снижения остроты зрения и общего утомления. Белый свет ламп Philips X-tremeVision Pro150 с температурой 3400 К (тип H7; H4: 3600 К) обеспечивает высокую контрастность, что помогает водителям увереннее распознавать приближающиеся объекты. Благодаря улучшенной обзорности водитель дольше сохраняет концентрацию внимания, и вождение становится более комфортным и безопасным.

    Не экономьте на безопасности — заменяйте лампы парами

    Для максимальной эффективности рекомендуется одновременно заменять обе лампы головного освещения. Современные лампы обладают более высокой световой отдачей и производительностью, обеспечивая более безопасное вождение. Замена ламп парой позволит сэкономить время и средства, снизит риск перегорания оставшейся старой лампы и обеспечит сбалансированный и более яркий свет. Однако важнее всего то, что это поможет обеспечить безопасность на дорогах для вас и ваших близких.

    Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

    Компания Philips уже более 100 лет широко известна в автомобильной сфере благодаря своим высокотехнологичным решениям в области освещения. Качественные оригинальные комплектующие Philips разрабатываются с применением процессов строгого контроля качества (включая нормы ISO), что гарантирует неизменное соответствие самым высоким стандартам. Лампы Philips X-tremeVision Pro150 совместимы с моделями автомобилей самых крупных производителей, таких как Audi, BMW, Ford, GM, Toyota и Volkswagen. Для дополнительной информации см. руководство по выбору товара.

    • Особенности изделия

      Ожидаемые преимущества
      Больше света
      Характеристики изделия
      До 150 % более яркий свет

    • Описание продукта

      Применение
      • Дальний свет
      • Ближний свет
      Цоколь
      P43t-38
      Обозначение
      H4 12342 12 В 60/55 Вт P43t-38 B1
      Соответствие нормам ECE
      ДА
      Линейка продукции
      X-tremeVision Pro150
      Технология
      Галоген
      Тип
      H4

    • Срок службы

      Срок службы
      540 ч

    • Световые характеристики

      Цветовая температура
      3600  K
      Яркость в люменах [лм]
      1650 ±15 % / 1000 ±15 %

    • Электрические характеристики

      мощность в ваттах
      60/55  Вт
      напряжение
      12  В

    • Информация для заказа

      Регистрация заказа
      12342XVPB1
      Код для заказа
      00553330

    • Информация об упаковке

      Тип упаковки
      B1
      EAN1
      8719018005533
      EAN3
      8719018005540

    • Информация об упакованном продукте

      Длина
      9.5  см
      Ширина
      3.6 cm  см
      Высота
      12.9  см
      Количество упаковок
      1
      MOQ (для профессионалов)
      10

    • Информация об упаковке

      Длина
      19.0  см
      Ширина
      19.0  см
      Высота
      13.0  см
      Вес брутто одного изделия
      0.468  кг

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    Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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    • 3 Применимо к лучу малой яркости, отличается для противотуманных фар
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