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X-tremeVision Pro150

головное освещение

12258XVPS2
  • Высокая яркость для дополнительной безопасности Высокая яркость для дополнительной безопасности Высокая яркость для дополнительной безопасности
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    X-tremeVision Pro150 головное освещение

    12258XVPS2

    Высокая яркость для дополнительной безопасности

    Лампы Philips X-tremeVision Pro150 сочетают в себе превосходную яркость и долговечность, которая ранее считалась недоступной для ламп с подобными характеристиками. Они обеспечивают необходимый обзор, чтобы вы и ваши близкие чувствовали безопасность на дороге. Узнать обо всех преимуществах

    X-tremeVision Pro150 головное освещение

    Высокая яркость для дополнительной безопасности

    Лампы Philips X-tremeVision Pro150 сочетают в себе превосходную яркость и долговечность, которая ранее считалась недоступной для ламп с подобными характеристиками. Они обеспечивают необходимый обзор, чтобы вы и ваши близкие чувствовали безопасность на дороге. Узнать обо всех преимуществах

    Высокая яркость для дополнительной безопасности

    Лампы Philips X-tremeVision Pro150 сочетают в себе превосходную яркость и долговечность, которая ранее считалась недоступной для ламп с подобными характеристиками. Они обеспечивают необходимый обзор, чтобы вы и ваши близкие чувствовали безопасность на дороге. Узнать обо всех преимуществах

    X-tremeVision Pro150 головное освещение

    Высокая яркость для дополнительной безопасности

    Лампы Philips X-tremeVision Pro150 сочетают в себе превосходную яркость и долговечность, которая ранее считалась недоступной для ламп с подобными характеристиками. Они обеспечивают необходимый обзор, чтобы вы и ваши близкие чувствовали безопасность на дороге. Узнать обо всех преимуществах

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      Высокая яркость для дополнительной безопасности

      Лучшее сочетание мощности и долговечности

      • Тип лампы: H1
      • В упаковке: 2
      • 12В, 55Вт

      Видеть больше, чтобы водить безопаснее

      Яркость ламп Philips X-tremeVision Pro150 увеличена на 150 %(1), благодаря чему обеспечивается превосходный обзор даже в темное время суток и при сложных погодных условиях. Более высокая яркость освещения и точность светового луча достигается за счет улучшенной конструкции нити накаливания и новой технологии изготовления кварцевого стекла Diamond Precision.

      До 450 часов использования при высокой производительности(2)

      Новый метод производства позволил увеличить светопропускную способность кварцевого стекла Philips Diamond Precision и придать ему отличную стойкость к экстремальным температурам и давлению. Особая смесь благородных газов предотвращает износ нити накаливания. Это гарантирует дополнительную яркость и увеличение ресурса ламп до 450 часов (для типа H7, H1: 350 ч), что является рекордом для ламп с такими характеристиками.

      Холодный свет обеспечивает полный обзор и комфорт для глаз

      При вождении в темное время суток повышается нагрузка на глаза водителя, что может стать причиной снижения остроты зрения и общего утомления. Белый свет ламп Philips X-tremeVision Pro150 с температурой 3400 К (тип H7; H1: 3450 К) обеспечивает высокую контрастность, что помогает водителям увереннее распознавать приближающиеся объекты. Благодаря улучшенной обзорности водитель дольше сохраняет концентрацию внимания, и вождение становится более комфортным и безопасным.

      Не экономьте на безопасности — заменяйте лампы парами

      Для максимальной эффективности рекомендуется одновременно заменять обе лампы головного освещения. Современные лампы обладают более высокой световой отдачей и производительностью, обеспечивая более безопасное вождение. Замена ламп парой позволит сэкономить время и средства, снизит риск перегорания оставшейся старой лампы и обеспечит сбалансированный и более яркий свет. Однако важнее всего то, что это поможет обеспечить безопасность на дорогах для вас и ваших близких.

      Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

      Компания Philips уже более 100 лет широко известна в автомобильной сфере благодаря своим высокотехнологичным решениям в области освещения. Качественные оригинальные комплектующие Philips разрабатываются с применением процессов строгого контроля качества (включая нормы ISO), что гарантирует неизменное соответствие самым высоким стандартам. Лампы Philips X-tremeVision Pro150 совместимы с моделями автомобилей самых крупных производителей, таких как Audi, BMW, Ford, GM, Toyota и Volkswagen. Для дополнительной информации см. руководство по выбору товара.

      Технические характеристики

      • Описание продукта

        Технология
        Галоген
        Тип
        H1
        Линейка продукции
        X-tremeVision Pro150
        Применение
        • Дальний свет
        • Ближний свет
        Соответствие нормам ECE
        ДА
        Обозначение
        H1 12258 XVP 12 В 55 Вт P14,5s S2
        Цоколь
        P14,5s

      • Электрические характеристики

        напряжение
        12  В
        мощность в ваттах
        55  Вт

      • Световые характеристики

        Цветовая температура
        3450  K
        Яркость в люменах [лм]
        1550 ±15 %

      • Срок службы

        Срок службы
        350 ч

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        12258XVPS2
        Код для заказа
        00565628

      • Информация об упаковке

        Тип упаковки
        S2
        EAN1
        8719018005656
        EAN3
        8719018005663

      • Информация об упакованном продукте

        Высота
        13,0  см
        Длина
        10,6  см
        Ширина
        5,6  см
        MOQ (для профессионалов)
        5
        Количество упаковок
        2

      • Информация об упаковке

        Высота
        14,0  см
        Длина
        29,6  см
        Ширина
        11,6  см
        Вес брутто одного изделия
        0,454  кг

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Больше света
        Характеристики изделия
        До 150 % более яркий свет

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