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  • За каждым снимком - история За каждым снимком - история За каждым снимком - история

    Фоторамка

    10FF2CMW/00

    За каждым снимком - история

    Больше дисплей - комфортнее просмотр! Смотрите цифр. фото на дисплее с высокой плотностью пикселей и великолепными цветами благодаря фоторамке 10FF2CMW от Philips. Предлагаем 2 дизайнерских решения для большего разнообразия.

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    Фоторамка

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    За каждым снимком - история

    • 25,9 см (10,2") ЖК-дисплей
    • 23,9 см (9,4") обл. просмотра
    Для поворота, масштабирования, обрезки, тонирования фотографий и для эффектов

    Для поворота, масштабирования, обрезки, тонирования фотографий и для эффектов

    PhotoEffect Wizard — это простая программа для поворота, масштабирования, обрезки и даже превращения фото в черно-белые или в сепию прямо в фоторамке.

    Шикарные сменные рамки подойдут к любому настроению и интерьеру

    Шикарных рамки это легко съемные произведения искусства для фоторамки для любого интерьера и настроения.

    Питание осуществляется от сети или от аккумулятора без применения проводов

    Существует возможность выбора питания фоторамки PhotoFrame: либо от электросети, либо от встроенного аккумулятора без применения проводов.

    Легко заменяемые полированные рамки из алюминия или красного дерева

    Стильные сменные рамки роскошного дизайна, выполненные из полированного алюминия или красного дерева подойдут к любому интерьеру и настроению.

    Создавайте альбомы, слайд-шоу и управляйте фотоколлекцией

    Smart Album позволяет создавать альбомы и управлять ими, а также устанавливать и настраивать эффекты перехода в слайд-шоу.

    Слайд-шоу, одиночные фото, миниатюры или показания часов

    Различные режимы отображения обеспечивают гибкость просмотра фотографий: это режим мозаики миниатюр для быстрого, удобного поиска или создание слайд-шоу из излюбленных фотографий.

    Забавные коллажи: несколько фотографий в одном изображении

    Отображение фотографий в виде коллажа - это эффект слайд-шоу. При этом автоматически и в случайном порядке смешиваются различные фотографии, чтобы исключить появление белых полей в случае, если размер фотографии меньше размера экрана.

    Идеальные цифровые цвета для потрясающей насыщенности изображения

    Полноцветный дисплей подчеркивает лучшие качества ваших фотографий с яркими живыми цветами, отображая их в полном диапазоне, свойственном профессионально отпечатанным фотографиям.

    Высокая плотность пикселей для четкого и детального отображения фото

    Самый лучший дисплей высокой плотности отображает ваши любимые фотографии с той же богатой детализацией и живыми цветами, что и высококачественные печатные фотографии.

    Хранение до 1000 фото во внутренней памяти

    Интеллектуальная функция хранения использует специальное ПО, минимизирующее необходимость в объеме памяти без ухудшения качества фотографий.

    Копирование фотографий на карты памяти для дополнительной сохранности

    Фоторамка Philips способна считывать две карты памяти одновременно с помощью внутреннего устройства считывания, а ПО SmartCopy помогает переносить цифровые фото с одной карты на другую. ПО автоматически изменяет размер и сжимает копируемые фото для максимального увеличения количества фото, которые можно сохранить как во внутренней, так и во внешней памяти.

    • Медианосители

      Встроенная память (ОЗУ)
      128 МБ (для 510-1020 фото, около 26 МБ занято системой)

    • Подключения

      USB
      На ПК/Mac (USB 2.0)

    • Комфорт

      Кнопки и органы управления
      2 кнопки, 5-и позиционный миниджойстик
      Подтвержденное соответствие нормативам
      BSMI, CCC, CE, C-Tick, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI

    • Питание

      LED-индикатор питания
      Режим работы: голубой
      Время работы от батарей
      1  часов

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      Адаптер перем./пост. тока, CD с ПО для ПК/Mac, Краткое руководство пользователя, Кабель USB, Инструкция по эксплуатации

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Адаптер перем./пост. тока
    • CD с ПО для ПК/Mac
    • Краткое руководство пользователя
    • Кабель USB
    • Инструкция по эксплуатации
    Badge-D2C

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