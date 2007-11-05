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10FF2CMW/00
За каждым снимком - история
Больше дисплей - комфортнее просмотр! Смотрите цифр. фото на дисплее с высокой плотностью пикселей и великолепными цветами благодаря фоторамке 10FF2CMW от Philips. Предлагаем 2 дизайнерских решения для большего разнообразия.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
PhotoEffect Wizard — это простая программа для поворота, масштабирования, обрезки и даже превращения фото в черно-белые или в сепию прямо в фоторамке.
Шикарных рамки это легко съемные произведения искусства для фоторамки для любого интерьера и настроения.
Существует возможность выбора питания фоторамки PhotoFrame: либо от электросети, либо от встроенного аккумулятора без применения проводов.
Стильные сменные рамки роскошного дизайна, выполненные из полированного алюминия или красного дерева подойдут к любому интерьеру и настроению.
Smart Album позволяет создавать альбомы и управлять ими, а также устанавливать и настраивать эффекты перехода в слайд-шоу.
Различные режимы отображения обеспечивают гибкость просмотра фотографий: это режим мозаики миниатюр для быстрого, удобного поиска или создание слайд-шоу из излюбленных фотографий.
Отображение фотографий в виде коллажа - это эффект слайд-шоу. При этом автоматически и в случайном порядке смешиваются различные фотографии, чтобы исключить появление белых полей в случае, если размер фотографии меньше размера экрана.
Полноцветный дисплей подчеркивает лучшие качества ваших фотографий с яркими живыми цветами, отображая их в полном диапазоне, свойственном профессионально отпечатанным фотографиям.
Самый лучший дисплей высокой плотности отображает ваши любимые фотографии с той же богатой детализацией и живыми цветами, что и высококачественные печатные фотографии.
Интеллектуальная функция хранения использует специальное ПО, минимизирующее необходимость в объеме памяти без ухудшения качества фотографий.
Фоторамка Philips способна считывать две карты памяти одновременно с помощью внутреннего устройства считывания, а ПО SmartCopy помогает переносить цифровые фото с одной карты на другую. ПО автоматически изменяет размер и сжимает копируемые фото для максимального увеличения количества фото, которые можно сохранить как во внутренней, так и во внешней памяти.
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