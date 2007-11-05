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  • За каждым снимком - история За каждым снимком - история За каждым снимком - история

    Фоторамка

    10FF2M4/00

    За каждым снимком - история

    Увеличенный экран для дополнительного удобства просмотра! Смотрите цифровые фотографии с высокой плотностью пикселей, идеальными цифровыми цветами и со всем богатством профессиональных снимков на большом экране фоторамки 10FF2M4.

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    Фоторамка

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    За каждым снимком - история

    • 25,9 см (10,2") ЖК-дисплей
    • 23,9 см (9,4") обл. просмотра
    Для поворота, масштабирования, обрезки, тонирования фотографий и для эффектов

    Для поворота, масштабирования, обрезки, тонирования фотографий и для эффектов

    PhotoEffect Wizard — это простая программа для поворота, масштабирования, обрезки и даже превращения фото в черно-белые или в сепию прямо в фоторамке.

    Высокая плотность пикселей для четкого и детального отображения фото

    Самый лучший дисплей высокой плотности отображает ваши любимые фотографии с той же богатой детализацией и живыми цветами, что и высококачественные печатные фотографии.

    Идеальные цифровые цвета для потрясающей насыщенности изображения

    Полноцветный дисплей подчеркивает лучшие качества ваших фотографий с яркими живыми цветами, отображая их в полном диапазоне, свойственном профессионально отпечатанным фотографиям.

    Четыре сменных обрамления, соответствующих вашему интерьеру и вкусу

    Выбор сменных обрамлений для фотографий для соответствия вашему вкусу или домашним или офисным интерьерам.

    Автоориентация фотографий для выбора портретного или альбомного режима

    Автоматическое распознавание портретного или альбомного режима происходит с помощью датчика, и, в результате, фотографии в PhotoFrame отображаются в нужном режиме.

    Забавные коллажи: несколько фотографий в одном изображении

    Отображение фотографий в виде коллажа - это эффект слайд-шоу. При этом автоматически и в случайном порядке смешиваются различные фотографии, чтобы исключить появление белых полей в случае, если размер фотографии меньше размера экрана.

    Слайд-шоу, одиночные фото, миниатюры или показания часов

    Различные режимы отображения обеспечивают гибкость просмотра фотографий: это режим мозаики миниатюр для быстрого, удобного поиска или создание слайд-шоу из излюбленных фотографий.

    Создавайте альбомы, слайд-шоу и управляйте фотоколлекцией

    Smart Album позволяет создавать альбомы и управлять ими, а также устанавливать и настраивать эффекты перехода в слайд-шоу.

    Копирование фотографий на карты памяти для дополнительной сохранности

    Фоторамка Philips способна считывать две карты памяти одновременно с помощью внутреннего устройства считывания, а ПО SmartCopy помогает переносить цифровые фото с одной карты на другую. ПО автоматически изменяет размер и сжимает копируемые фото для максимального увеличения количества фото, которые можно сохранить как во внутренней, так и во внешней памяти.

    Хранение до 1000 фото во внутренней памяти

    Интеллектуальная функция хранения использует специальное ПО, минимизирующее необходимость в объеме памяти без ухудшения качества фотографий.

    Питание осуществляется от сети или от аккумулятора без применения проводов

    Существует возможность выбора питания фоторамки PhotoFrame: либо от электросети, либо от встроенного аккумулятора без применения проводов.

    • Медианосители

      Встроенная память (ОЗУ)
      128 МБ (для 510-1020 фото, около 26 МБ занято системой)
      Типы карт памяти
      • Compact Flash тип I
      • Secure Digital SDHC
      • Secure Digital (SD)
      • Карта памяти MMC
      • Карта xD
      • Карта памяти Memory Stick
      • Карта памяти Memory Stick Pro
      • Micro SD
      • Memory Stick Duo (через адаптер)
      • MS Pro Duo (через адаптер)

    • Подключения

      USB
      На ПК/Mac (USB 2.0)

    • Комфорт

      Языки экранных меню
      • Датский
      • Голландский
      • Английский
      • Французский
      • Немецкий
      • Итальянский
      • Японский
      • Русский
      • Упрощенный китайский
      • Испанский
      Устройство считывания карт
      Встроенный (2x)
      Поддержка форматов фотографий
      • Фотографии JPEG
      • До 10 Мб файлов JPEG
      • До 16 мегапикселей
      Управление слайд-шоу
      • Создать слайд-шоу
      • Удалить слайд-шоу
      • Переименовать слайд-шоу
      Кнопки управления
      • 2 кнопки
      • 5-и позиционный миниджойстик
      Подтвержденное соответствие нормативам
      • BSMI
      • C-Tick
      • CCC
      • CE
      • FCC
      • GOST
      • PSB
      • UL
      • VCCI
      Параметры слайд-шоу
      • В случайном порядке
      • Последовательно
      • Эффект перехода
      • Коллаж (несколько изображений)
      Обновление встроенной программы
      Обновление встроенной программы через USB
      Ориентация
      • Ландшафтный
      • Портретная
      • Автоматическая ориентация фотографий
      Режим воспроизведения
      • Полноэкранный просмотр
      • Слайд-шоу
      • Просмотр миниатюр
      Работа с альбомами
      • Create
      • Удалить
      • Изменить
      • Переименовать
      Редактирование фотографий
      • Копировать
      • Удалить
      • Поворот
      • Обрезать
      • Переместить
      • Масштабирование и обрезка
      Регулируемая подставка
      • Поворачиваемый
      • Регулируемый наклон
      Фотоэффекты
      • Черно-белый
      • Сменные рамки
      • Сепия
      Фон экрана
      • Черный
      • Белый
      • Серый
      Другие удобства
      Совместимость с замком Kensington
      Функция настройки
      • Регулировка яркости
      • Язык
      • Состояние
      • Авто вкл./выкл. в будние дни /выходные
      • Вкл./выкл. звукового сигнала
      • Установка времени и даты
      • Включение/отключение часов
      • Таймер событий со звуковым сигналом
      • Источник фотографий
      Состояние системы
      • Уровень заряда батарей
      • Версия встроенной микропрограммы
      • Источник питания
      • Свободная память
      Состояние подключенных медиаустройств
      • Подключенные медиаустройства
      • Свободная память
      Совместимость с системой Plug & Play
      • Windows 2000/XP или более поздняя
      • Mac OS X
      • Windows Vista

    • Питание

      Потребляемая мощность
      (System on and battery charging) 7.5  Вт
      LED-индикатор питания
      Режим работы: голубой
      Время работы от батарей
      1*  часов
      Поддержка режима энергосбережения
      • Питание от сети переменного тока
      • Питание от батарей
      LED-индикатор состояния батареи
      Зарядка - мигание

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Адаптер перем./пост. тока
      • Краткое руководство пользователя
      • Кабель USB
      • 4 сменных рамки
      • CD с ПО для ПК/Mac
      • Инструкция по эксплуатации

    • Размеры

      Ширина с подставкой
      299  миллиметра
      Высота с подставкой
      221  миллиметра
      Глубина с подставкой
      126  миллиметра
      Вес
      1.37  кг
      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0°C до 45°C
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 °C до 60 °C

    • Изображение/дисплей

      Формат изображения
      3:2
      Рабочая область просмотра
      199,8 x 132,48 мм
      Коэфф. контрастности (типич.)
      300:1
      Разрешение панели
      800x480
      Угол просмотра
      • @ C/R > 10
      • 120º (Г) / 110º (В)
      Яркость
      200  кд/м²
      Срок службы при 50% яркости
      20000  часов
      Разрешение
      разреш-е обл. просм.: 720 x 480
      Плотность пикселей
      91,5 ppi

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Адаптер перем./пост. тока
    • CD с ПО для ПК/Mac
    • Краткое руководство пользователя
    • Кабель USB
    • Инструкция по эксплуатации
    Badge-D2C

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