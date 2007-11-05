Увеличенный экран для дополнительного удобства просмотра! Смотрите цифровые фотографии с высокой плотностью пикселей, идеальными цифровыми цветами и со всем богатством профессиональных снимков на большом экране фоторамки 10FF2M4.
Для поворота, масштабирования, обрезки, тонирования фотографий и для эффектов
PhotoEffect Wizard — это простая программа для поворота, масштабирования, обрезки и даже превращения фото в черно-белые или в сепию прямо в фоторамке.
Высокая плотность пикселей для четкого и детального отображения фото
Самый лучший дисплей высокой плотности отображает ваши любимые фотографии с той же богатой детализацией и живыми цветами, что и высококачественные печатные фотографии.
Идеальные цифровые цвета для потрясающей насыщенности изображения
Полноцветный дисплей подчеркивает лучшие качества ваших фотографий с яркими живыми цветами, отображая их в полном диапазоне, свойственном профессионально отпечатанным фотографиям.
Четыре сменных обрамления, соответствующих вашему интерьеру и вкусу
Выбор сменных обрамлений для фотографий для соответствия вашему вкусу или домашним или офисным интерьерам.
Автоориентация фотографий для выбора портретного или альбомного режима
Автоматическое распознавание портретного или альбомного режима происходит с помощью датчика, и, в результате, фотографии в PhotoFrame отображаются в нужном режиме.
Забавные коллажи: несколько фотографий в одном изображении
Отображение фотографий в виде коллажа - это эффект слайд-шоу. При этом автоматически и в случайном порядке смешиваются различные фотографии, чтобы исключить появление белых полей в случае, если размер фотографии меньше размера экрана.
Слайд-шоу, одиночные фото, миниатюры или показания часов
Различные режимы отображения обеспечивают гибкость просмотра фотографий: это режим мозаики миниатюр для быстрого, удобного поиска или создание слайд-шоу из излюбленных фотографий.
Создавайте альбомы, слайд-шоу и управляйте фотоколлекцией
Smart Album позволяет создавать альбомы и управлять ими, а также устанавливать и настраивать эффекты перехода в слайд-шоу.
Копирование фотографий на карты памяти для дополнительной сохранности
Фоторамка Philips способна считывать две карты памяти одновременно с помощью внутреннего устройства считывания, а ПО SmartCopy помогает переносить цифровые фото с одной карты на другую. ПО автоматически изменяет размер и сжимает копируемые фото для максимального увеличения количества фото, которые можно сохранить как во внутренней, так и во внешней памяти.
Хранение до 1000 фото во внутренней памяти
Интеллектуальная функция хранения использует специальное ПО, минимизирующее необходимость в объеме памяти без ухудшения качества фотографий.
Питание осуществляется от сети или от аккумулятора без применения проводов
Существует возможность выбора питания фоторамки PhotoFrame: либо от электросети, либо от встроенного аккумулятора без применения проводов.
Медианосители
Встроенная память (ОЗУ)
128 МБ (для 510-1020 фото, около 26 МБ занято системой)
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