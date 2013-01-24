До 160 % более яркий свет*

Вождение в темноте требует дополнительного напряжения, и на помощь приходят фары. Модернизируйте их, установив светодиодные лампы, как на новых автомобилях. Повышенная дальность видимости в ночных условиях и ближняя яркость облегчают обнаружение других участников дорожного движения и опасностей. Благодаря технологии SafeBeam лампы для автомобильных фар Philips Ultinon Pro5000 LED обеспечивают повышение видимости до 160 %. Попробуйте светодиодные лампы — и вы по достоинству оцените освещение, близкое к дневному свету. Чем лучше обзор, тем легче вождение, быстрее реакция и выше безопасность. Победите темноту: выбирайте лампы Philips для уверенного и комфортного управления автомобилем в ночное время.