До 160 % более яркий свет*

Вождение в темноте — это сложная ситуация, в которой вы полагаетесь на фары своего автомобиля. Установите в них светодиодные лампы, чтобы получить новые преимущества. Увеличенная дальность видимости в ночных условиях и яркость ближнего света облегчают обнаружение других участников дорожного движения и опасностей. Лампы для автомобильных фар Philips Ultinon Pro5000 LED обеспечивают улучшение видимости до 160 %*. Попробуйте светодиодные лампы — и вы по достоинству оцените освещение, близкое к дневному свету. Чем лучше обзор, тем легче вождение, быстрее реакция и выше безопасность. Победите темноту: выбирайте лампы Philips для уверенного и комфортного управления автомобилем в ночное время.