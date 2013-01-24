Ключевые слова для поиска
Легко устанавливается
Лампы для автомобильных фар H7 имеют большое количество разных креплений, что создает сложности при установке. С соединительными кольцами Philips вы сможете быть уверены, что ваши лампы подойдут к креплениям в большинстве автомобилей. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Легко устанавливается
Лампы для автомобильных фар H7 имеют большое количество разных креплений, что создает сложности при установке. С соединительными кольцами Philips вы сможете быть уверены, что ваши лампы подойдут к креплениям в большинстве автомобилей. Узнать обо всех преимуществах
Легко устанавливается
Лампы для автомобильных фар H7 имеют большое количество разных креплений, что создает сложности при установке. С соединительными кольцами Philips вы сможете быть уверены, что ваши лампы подойдут к креплениям в большинстве автомобилей. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Легко устанавливается
Лампы для автомобильных фар H7 имеют большое количество разных креплений, что создает сложности при установке. С соединительными кольцами Philips вы сможете быть уверены, что ваши лампы подойдут к креплениям в большинстве автомобилей. Узнать обо всех преимуществах
Соединительные кольца H7 имеют большое количество креплений ламп, и потребители сталкиваются со сложностями при попытке установить некоторые светодиодные лампы. Дополнительные соединительные кольца обеспечивают плотную посадку светодиодных ламп Philips в большинство автомобилей, чтобы вы были спокойны и могли наслаждаться превосходными световыми характеристиками.
На сайте www.philips.com/automotive вы найдете актуальную информацию о том, требуется ли дополнительное соединительное кольцо для крепления лампы в вашу модель автомобиля. Существует три версии: тип A, поставляемый со светодиодными лампами Philips LED-HL [H7]. Тип B и C продаются отдельно и обеспечивают совместимость с автомобилями других брендов. Список совместимости позволит сделать правильный выбор. Тип C совместим с лампами Philips Ultinon and Ultinon Essential LED-HL [~H7].
В отличие от соединительных колец низкого качества, кольца Philips типа B и C изготовлены из прочного жаростойкого металла. Эти соединительные кольца тестировались в реальных условиях эксплуатации автомобиля, так что вы можете быть уверены в их долговечности.
Высокотехнологичные системы освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Крупнейшие автопроизводители, выбирая лампы Philips, выбирают качество. Гарантированно интенсивный яркий свет, точно направленный световой луч и безупречный стиль позволяют наслаждаться безопасной и комфортной поездкой.
Существует четыре версии: тип A, поставляемый со светодиодными лампами Philips LED-HL [H7]. Тип B, C и D продаются отдельно и обеспечивают совместимость с автомобилями других брендов. Тип C совместим с лампами Philips Ultinon and Ultinon Essential LED-HL [~H7].
Описание продукта
Особенности изделия
Информация для заказа
Информация об упаковке
Информация об упакованном продукте