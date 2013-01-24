Надежные лампы головного освещения прослужат вам так же долго, как и автомобиль

Водителям требуется яркое и стильное головное освещение, однако постоянная замена ламп их утомляет. Главная проблема галогенных ламп головного освещения в том, что чем они ярче, тем короче срок их службы. По сравнению с ними светодиодные лампы Philips X-tremeUltinon LED работают намного дольше и показывают непревзойденные результаты при более высокой интенсивности света. Благодаря таким функциям, как системы теплоотвода Philips AirFlux и Philips AirCool, срок службы таких ламп составляет до 12 лет. Так как в течение этого срока большинство людей меняют или модернизируют автомобили, эти лампы головного освещения прослужат вам так же долго, как и автомобиль.