Надежность, отвечающая самым высоким запросам

Лампы Philips Ultinon Pro9000 сертифицированы по классу защиты от проникновения пыли и брызг воды IP65, что говорит о полной защите, а также гарантированно соответствуют требованиям по электромагнитным помехам для автомобильной промышленности. Эти лампы созданы с учетом современных условий использования автомобилей и обеспечивают надежность, которая необходима современным водителям. Их стабильные эксплуатационные характеристики и высокая яркость позволят с уверенностью вести автомобиль на протяжении всего пути.