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Новые светодиодные лампы для увлеченных водителей
Philips X-tremeUltinon LED gen2 задают новый стандарт качества для светодиодных ламп. Уникальная технология Lumileds Altilon SMD, используемая производителями автомобилей, позволяет получить на 250 % более яркий и белый свет для безопасного и комфортного вождения в темное время суток. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Новые светодиодные лампы для увлеченных водителей
Philips X-tremeUltinon LED gen2 задают новый стандарт качества для светодиодных ламп. Уникальная технология Lumileds Altilon SMD, используемая производителями автомобилей, позволяет получить на 250 % более яркий и белый свет для безопасного и комфортного вождения в темное время суток. Узнать обо всех преимуществах
Новые светодиодные лампы для увлеченных водителей
Philips X-tremeUltinon LED gen2 задают новый стандарт качества для светодиодных ламп. Уникальная технология Lumileds Altilon SMD, используемая производителями автомобилей, позволяет получить на 250 % более яркий и белый свет для безопасного и комфортного вождения в темное время суток. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Новые светодиодные лампы для увлеченных водителей
Philips X-tremeUltinon LED gen2 задают новый стандарт качества для светодиодных ламп. Уникальная технология Lumileds Altilon SMD, используемая производителями автомобилей, позволяет получить на 250 % более яркий и белый свет для безопасного и комфортного вождения в темное время суток. Узнать обо всех преимуществах
Вождение в темноте — ответственная задача, однако здесь на помощь приходят фары головного света. Благодаря ярко-белому лучу высокой интенсивности светодиодная лампа X-tremeUltinon LED gen2 выводит головное освещение на новый уровень, позволяя вам видеть дальше и улучшая видимость до 250 %. Уникальные светодиодные чипы премиум-класса Lumileds LUXEON Altilon SMD, используемые производителями автомобилей, обеспечивают сравнимое с дневным освещение даже ночью. А увеличение обзора не только повышает безопасность ночного вождения, но и делает его более комфортным.
X-tremeUltinon LED gen2 — это единственная светодиодная лампа для послепродажной установки, в которой используются светодиодные OEM-чипы (от производителей оригинальных комплектующих) — Lumileds LUXEON Altilon SMD. Превосходное освещение достигается в том числе и благодаря идеальной форме светового луча. Это означает, что луч освещает необходимые участки дороги, не ослепляя других водителей, что повышает безопасность поездки в ночное время суток. Одной из причин выбора светодиодных чипов Lumileds и ламп Philips для автомобильных фар крупнейшими производителями автомобилей в мире является высочайшее качество компонентов с передовыми характеристиками.
Светодиодная лампа X-tremeUltinon LED gen2 для фар головного света излучает ярко-белый свет с цветовой температурой 5800 К, обеспечивая эффект дневного освещения. Современные автомобили оснащаются лампами именно с этой цветовой температурой, поскольку доказано, что она является наиболее комфортной для человеческого глаза и распознавания предупреждающих знаков. Улучшенная видимость позволяет вовремя замечать препятствия и выбирать оптимальную траекторию движения. А поскольку вам больше не придется вглядываться в происходящее впереди, вождение станет еще и более комфортным.
Качественные лампы для фар головного света должны быть не только яркими. Добиться максимальной яркости от светодиодных ламп легко, но не так легко ее регулировать. Чрезмерно яркий свет не подходит для вождения и может ослеплять других водителей. Светодиодные лампы Philips с технологией SafeBeam освещают только необходимую область. Луч идеальной формы соответствует всем законодательным нормам в отношении галогенных ламп для фар головного света. Результат такой точной выверенности — улучшенная видимость и большая безопасность ночных поездок
Распределение тепла — чрезвычайно важный фактор в работе светодиодных ламп. X-tremeUltinon LED gen2 оснащена системами распределения тепла AirFlux [~H4 и Fog] и AirCool [~H7], обеспечивающими оптимальную яркость (стабильный световой поток). Светодиодные лампы многих других производителей при нагревании излучают все менее яркий свет. Причиной являются менее эффективные технологии отвода тепла. С X-tremeUltinon LED gen2 вы забудете об этой проблеме и благодаря быстрому отводу тепла сможете рассчитывать на стабильно яркое освещение на протяжении всей поездки.
При установке светодиодных ламп на некоторые модели автомобилей возникают определенные проблемы в виде ложных предупреждений на приборной панели, мерцания света и неполадок сигнализатора дальнего света. Уникальные адаптеры Philips CANbus позволяют избежать этих проблем и обеспечивают отсутствие неисправностей электроники и стабильную работу светодиодных ламп. Современный дизайн и прочная конструкция адаптера CANbus упрощают процесс установки и делают его надежным устройством для ежедневных поездок.
X-tremeUltinon gen2 поместится даже в самую миниатюрную фару. Драйвер этой светодиодной лампы, преобразующий высокое напряжение в низкое, не превышает по размерам спичечный коробок, что делает процесс установки максимально простым вне зависимости от модели автомобиля.
Водителям нужны не только яркие, но и стильные фары головного освещения, однако мало кому нравится часто менять в них лампы, ведь чем лампа ярче, тем короче срок ее службы. Именно в этом состоит главный недостаток обычных ламп для фар головного освещения. Светодиодные лампы рассчитаны на более длительный срок использования при более высоком уровне интенсивности света. Светодиодные лампы X-tremeUltinon LED gen2 обладают исключительно долгим сроком службы. Благодаря инновационным технологиям, таким как системы распределения тепла AirFlux и AirCool, срок службы таких ламп составляет до 12 лет. Так как за это время большинство людей меняют автомобиль, эти стильные лампы прослужат вам так же долго, как и автомобиль.
Как светодиодные OEM-лампы, так и светодиодные лампы X-tremeUltinon LED gen2 излучают свет с цветовой температурой около 5800 К. Это позволяет устанавливать их рядом с другими светодиодными лампами и не беспокоиться о разнице в цвете освещения. Так, например, они прекрасно сочетаются с дневными ходовыми огнями. С X-tremeUltinon LED gen2 можно даже не задумываться о совместимости.
Светодиодные лампы X-tremeUltinon LED gen2 не только имеют сертификат IP65, что говорит о полной защите от пыли и водяных брызг, но и соответствуют требованиям отраслевого стандарта EMI (электромагнитные помехи). Эти исключительно надежные лампы созданы с учетом всех потребностей и самых высоких запросов современных водителей.
Высокотехнологичные системы освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Продукция Philips для автомобилей разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Лампы Philips подходят для автомобилей крупнейших производителей, таких как Audi, BMW, Ford, GM, Toyota и Volkswagen. Дополнительную информацию см. в руководстве по выбору товара.
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