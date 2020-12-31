Увеличенный срок службы до 5000 часов

Водителям нужны не только яркие, но и стильные фары головного освещения, однако мало кому нравится часто менять в них лампы, ведь чем лампа ярче, тем короче срок ее службы. Именно в этом состоит главный недостаток обычных ламп для фар головного освещения. Светодиодные лампы рассчитаны на более длительный срок использования при более высоком уровне интенсивности света. Светодиодные лампы Philips Ultinon Pro9000 обладают исключительно долгим сроком службы. Благодаря инновационным технологиям, таким как системы отвода тепла AirBoost и AirCool, срок службы этих ламп составляет до 5000 часов.