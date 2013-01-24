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Новый уровень яркости белого света
Оцените новый уровень яркости с противотуманными лампами LED Philips Ultinon: стильный белый цвет до 6200 К и оптимальная мощность светового пучка. Благодаря встроенным электронным элементам лампа стала более компактной. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Новый уровень яркости белого света
Оцените новый уровень яркости с противотуманными лампами LED Philips Ultinon: стильный белый цвет до 6200 К и оптимальная мощность светового пучка. Благодаря встроенным электронным элементам лампа стала более компактной. Узнать обо всех преимуществах
Новый уровень яркости белого света
Оцените новый уровень яркости с противотуманными лампами LED Philips Ultinon: стильный белый цвет до 6200 К и оптимальная мощность светового пучка. Благодаря встроенным электронным элементам лампа стала более компактной. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Новый уровень яркости белого света
Оцените новый уровень яркости с противотуманными лампами LED Philips Ultinon: стильный белый цвет до 6200 К и оптимальная мощность светового пучка. Благодаря встроенным электронным элементам лампа стала более компактной. Узнать обо всех преимуществах
Вождение в туман или пасмурную погоду — непростая задача, однако здесь нам на помощь приходят противотуманные фары. Для безопасного вождения важно обеспечить хороший передний и боковой обзор. Благодаря технологии SafeBeam светодиодных противотуманных ламп Philips Ultinon видимость улучшается на 160 %. Таким образом, свет от них близок к дневному! Чем больше обзор, тем быстрее реакция, и тем в большей безопасности вы себя чувствуете. Выбирайте лампы Philips, чтобы даже при вождении ночью держать под контролем абсолютно все.
Светодиодные лампы Philips Ultinon для противотуманных фар обладают высокой цветовой температурой (до 6200 К) и обеспечивают яркий белый свет, близкий по своим характеристикам к дневному. Чем больше обзор, тем легче заметить препятствия на дороге, а это значит, что вождение становится более уверенным. Яркий свет ламп позволяет снизить нагрузку на зрение и наслаждаться комфортной поездкой в любое время суток.
Водителям нужны не только яркие, но и стильные противотуманные фары, однако мало кому нравится часто менять в них лампы, ведь чем лампа ярче, тем короче срок ее службы. Именно в этом состоит главный недостаток обычных противотуманных фар. Светодиодные лампы рассчитаны на более длительный срок, а лампы Philips Ultinon с системой распределения тепла AirFlux прослужат вам до 8 лет.
Philips Ultinon LED — это усовершенствованные лампы со встроенным в корпус электронным блоком управления, который осуществляет контроль над светодиодами, регулируя мощность в ваттах и световую отдачу. У большинства других современных решений, представленных на рынке, блок управления находится снаружи, однако в светодиодных лампах Philips Ultinon LED он встроен непосредственно в корпус, делая лампу более компактной. Из-за того, что иногда оптика бывает небольшого размера, габариты светодиодной лампы имеют решающее значение. Благодаря компактной конструкции светодиодные лампы Philips Ultinon LED подходят для широкого спектра моделей автомобилей и крайне просты в установке для квалифицированных механиков.
Высокотехнологичные системы освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Крупнейшие автопроизводители, выбирая лампы Philips, выбирают качество. Гарантированно интенсивный яркий свет, точно направленный световой луч и безупречный стиль позволяют наслаждаться безопасной и комфортной поездкой.
Водители, умеющие обращаться с техническим оборудованием, легко справятся с установкой светодиодных ламп в совместимые автомобили. Однако мы рекомендуем доверить установку новых ламп Philips специалистам. Обратите внимание, что эти лампы головного освещения имеют широкий диапазон применения, но подходят не для всех автомобилей.
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