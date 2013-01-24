Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

X-tremeUltinon LED gen2

с эксклюзивными светодиодами Lumileds для автоламп

11366XUWX2
1 награда
  • Новые светодиодные лампы для увлеченных водителей Новые светодиодные лампы для увлеченных водителей Новые светодиодные лампы для увлеченных водителей
    -{discount-value}

    X-tremeUltinon LED gen2 с эксклюзивными светодиодами Lumileds для автоламп

    11366XUWX2
    1 награда

    Новые светодиодные лампы для увлеченных водителей

    Philips X-tremeUltinon LED gen2 задают новый стандарт качества для светодиодных ламп. Уникальная технология Lumileds Altilon SMD, используемая производителями автомобилей, позволяет получить на 250 % более яркий и белый свет для безопасного и комфортного вождения в темное время суток. Узнать обо всех преимуществах

    X-tremeUltinon LED gen2 с эксклюзивными светодиодами Lumileds для автоламп

    Новые светодиодные лампы для увлеченных водителей

    Philips X-tremeUltinon LED gen2 задают новый стандарт качества для светодиодных ламп. Уникальная технология Lumileds Altilon SMD, используемая производителями автомобилей, позволяет получить на 250 % более яркий и белый свет для безопасного и комфортного вождения в темное время суток. Узнать обо всех преимуществах

    Новые светодиодные лампы для увлеченных водителей

    Philips X-tremeUltinon LED gen2 задают новый стандарт качества для светодиодных ламп. Уникальная технология Lumileds Altilon SMD, используемая производителями автомобилей, позволяет получить на 250 % более яркий и белый свет для безопасного и комфортного вождения в темное время суток. Узнать обо всех преимуществах

    X-tremeUltinon LED gen2 с эксклюзивными светодиодами Lumileds для автоламп

    Новые светодиодные лампы для увлеченных водителей

    Philips X-tremeUltinon LED gen2 задают новый стандарт качества для светодиодных ламп. Уникальная технология Lumileds Altilon SMD, используемая производителями автомобилей, позволяет получить на 250 % более яркий и белый свет для безопасного и комфортного вождения в темное время суток. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все headlights

      Новые светодиодные лампы для увлеченных водителей

      Качество светодиодов первичного рынка

      • LED-FOG [H8/H11/H16]
      • до 250 % более яркий свет
      • Холодный белый свет
      • Светодиоды Lumileds Altilon SMD

      До 250 % более яркий свет для превосходного обзора

      Туман — настоящая проблема для водителей. Будь то дымка, плотная завеса или что-то среднее, он ограничивает видимость и сокращает время на принятие решений. Для улучшения видимости вам необходим мощный световой луч, рассеивающий туман и не ослепляющий других водителей. Противотуманная лампа X-tremeUltinon LED gen2 обеспечивает до 250 % более яркий свет. Оснащенная светодиодным чипом Lumileds LUXEON Altilon SMD, который используют производители автомобилей, она позволяет видеть сквозь туман и раньше замечать препятствия и предупреждающие знаки. Это обеспечит вам безопасную и комфортную поездку.

      Уникальные светодиодные OEM-чипы от Lumileds для превосходного освещения

      X-tremeUltinon LED gen2 — это единственная светодиодная лампа для послепродажной установки, в которой используются светодиодные OEM-чипы (от производителей оригинальных комплектующих) — Lumileds LUXEON Altilon SMD. Превосходное освещение достигается в том числе и благодаря идеальной форме светового луча. Это означает, что луч освещает необходимые участки дороги, не ослепляя других водителей, что повышает безопасность поездки в ночное время суток. Одной из причин выбора светодиодных чипов Lumileds и ламп Philips для автомобильных фар крупнейшими производителями автомобилей в мире является высочайшее качество компонентов с передовыми характеристиками.

      Холодный белый свет с цветовой температурой 5800 К

      Светодиодные противотуманные лампы Philips X-tremeUltinon gen2 излучают яркий белый свет с цветовой температурой 5800 К, создающий эффект дневного освещения. Современные автомобили оснащаются фарами головного освещения с этой цветовой температурой, поскольку доказано, что она является наиболее комфортной для человеческого глаза и распознавания предупреждающих знаков. Улучшенная видимость позволит вам вовремя замечать препятствия и выбирать наилучшую траекторию движения. А поскольку вам больше не придется вглядываться в происходящее впереди, яркий свет также делает вождение гораздо более комфортным.

      Мощный яркий свет там, где он необходим

      Качественные лампы для фар головного света должны быть не только яркими. Добиться максимальной яркости от светодиодных ламп легко, но не так легко ее регулировать. Чрезмерно яркий свет не подходит для вождения и может ослеплять других водителей. Светодиодные лампы Philips с технологией SafeBeam освещают только необходимую область. Луч идеальной формы соответствует всем законодательным нормам в отношении галогенных ламп для фар головного света. Результат такой точной выверенности — улучшенная видимость и большая безопасность ночных поездок

      Системы распределения тепла AirFlux и AirCool для стабильного светового потока при нагревании

      Распределение тепла — чрезвычайно важный фактор в работе светодиодных ламп. X-tremeUltinon LED gen2 оснащена системами распределения тепла AirFlux [~H4 и Fog] и AirCool [~H7], обеспечивающими оптимальную яркость (стабильный световой поток). Светодиодные лампы многих других производителей при нагревании излучают все менее яркий свет. Причиной являются менее эффективные технологии отвода тепла. С X-tremeUltinon LED gen2 вы забудете об этой проблеме и благодаря быстрому отводу тепла сможете рассчитывать на стабильно яркое освещение на протяжении всей поездки.

      Адаптеры CANbus для безошибочной работы автомобильной электроники

      При установке светодиодных ламп на некоторые модели автомобилей возникают определенные проблемы в виде ложных предупреждений на приборной панели, мерцания света и неполадок сигнализатора дальнего света. Уникальные адаптеры Philips CANbus позволяют избежать этих проблем и обеспечивают отсутствие неисправностей электроники и стабильную работу светодиодных ламп. Современный дизайн и прочная конструкция адаптера CANbus упрощают процесс установки и делают его надежным устройством для ежедневных поездок.

      Простой в установке драйвер компактного размера

      X-tremeUltinon gen2 поместится даже в самую миниатюрную фару. Драйвер этой светодиодной лампы, преобразующий высокое напряжение в низкое, не превышает по размерам спичечный коробок, что делает процесс установки максимально простым вне зависимости от модели автомобиля.

      Надежные лампы головного освещения прослужат вам так же долго, как и автомобиль

      Водителям нужны не только яркие, но и стильные фары головного освещения, однако мало кому нравится часто менять в них лампы, ведь чем лампа ярче, тем короче срок ее службы. Именно в этом состоит главный недостаток обычных ламп для фар головного освещения. Светодиодные лампы рассчитаны на более длительный срок использования при более высоком уровне интенсивности света. Светодиодные лампы X-tremeUltinon LED gen2 обладают исключительно долгим сроком службы. Благодаря инновационным технологиям, таким как системы распределения тепла AirFlux и AirCool, срок службы таких ламп составляет до 12 лет. Так как за это время большинство людей меняют автомобиль, эти стильные лампы прослужат вам так же долго, как и автомобиль.

      Узкий диапазон цветовой температуры обеспечивает совместимость с другими светодиодными лампами

      Как светодиодные OEM-лампы, так и светодиодные лампы X-tremeUltinon LED gen2 излучают свет с цветовой температурой около 5800 К. Это позволяет устанавливать их рядом с другими светодиодными лампами и не беспокоиться о разнице в цвете освещения. Так, например, они прекрасно сочетаются с дневными ходовыми огнями. С X-tremeUltinon LED gen2 можно даже не задумываться о совместимости.

      Надежность, отвечающая самым высоким запросам

      Светодиодные лампы X-tremeUltinon LED gen2 не только имеют сертификат IP65, что говорит о полной защите от пыли и водяных брызг, но и соответствуют требованиям отраслевого стандарта EMI (электромагнитные помехи). Эти исключительно надежные лампы созданы с учетом всех потребностей и самых высоких запросов современных водителей.

      Высококачественное освещение Philips для автомобилей

      Высокотехнологичные системы освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Продукция Philips для автомобилей разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Лампы Philips подходят для автомобилей крупнейших производителей, таких как Audi, BMW, Ford, GM, Toyota и Volkswagen. Дополнительную информацию см. в руководстве по выбору товара.

      Технические характеристики

      • Информация об упаковке

        Тип упаковки
        x 2
        EAN1
        8719018060167
        EAN3
        8719018060174

      • Описание продукта

        Технология
        Светодиоды
        Применение
        • Передняя противотуманная фара
        • Fog (H8, H11, H16)
        Цоколь
        PGJ19-1/2/3
        Обозначение
        LED FOG 11366 XUW X2
        Линейка продукции
        X-tremeUltinon LED
        Тип
        FOG [~H8/H11/H16]
        Соответствие нормам ECE
        НЕТ

      • Электрические характеристики

        напряжение
        13,2  В
        мощность в ваттах
        15,5 Вт

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Больше света
        Характеристики изделия
        Качественные светодиодные лампы для автомобилей

      • Световые характеристики

        Цветовая температура
        5800 К (5500 К ~ 6250 К)

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        11366XUWX2
        Код для заказа
        6016731

      • Информация об упаковке

        Высота
        27,7  см
        Длина
        38,6  см
        Вес нетто одного изделия
        2040  г
        Ширина
        17,6  см
        Вес брутто одного изделия
        3,456  кг

      • Информация об упакованном продукте

        Вес брутто одного изделия
        544  г
        Высота
        8  см
        Длина
        18  см
        Вес нетто одного изделия
        330  г
        Ширина
        15  см
        MOQ (для профессионалов)
        6 упаковок
        Количество упаковок
        2 шт.

      • Срок службы

        Срок службы
        5000 часов

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Награды

          • Перед использованием светодиодных ламп убедитесь, что это разрешено действующим законодательством.