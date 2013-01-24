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Ultinon LED

головное освещение

11972ULWX2
  • Новый уровень яркости белого света Новый уровень яркости белого света Новый уровень яркости белого света
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    Ultinon LED головное освещение

    11972ULWX2

    Новый уровень яркости белого света

    Оцените новый уровень яркости с фарами головного освещения Philips Ultinon LED-HL [~H7]: стильный белый цвет (6200 К) и оптимальная мощность луча. Благодаря встроенным электронным элементам улучшена конструкция, а дизайн стал компактнее. Узнать обо всех преимуществах

    Ultinon LED головное освещение

    Новый уровень яркости белого света

    Оцените новый уровень яркости с фарами головного освещения Philips Ultinon LED-HL [~H7]: стильный белый цвет (6200 К) и оптимальная мощность луча. Благодаря встроенным электронным элементам улучшена конструкция, а дизайн стал компактнее. Узнать обо всех преимуществах

    Новый уровень яркости белого света

    Оцените новый уровень яркости с фарами головного освещения Philips Ultinon LED-HL [~H7]: стильный белый цвет (6200 К) и оптимальная мощность луча. Благодаря встроенным электронным элементам улучшена конструкция, а дизайн стал компактнее. Узнать обо всех преимуществах

    Ultinon LED головное освещение

    Новый уровень яркости белого света

    Оцените новый уровень яркости с фарами головного освещения Philips Ultinon LED-HL [~H7]: стильный белый цвет (6200 К) и оптимальная мощность луча. Благодаря встроенным электронным элементам улучшена конструкция, а дизайн стал компактнее. Узнать обо всех преимуществах

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      Новый уровень яркости белого света

      Компактная и яркая светодиодная лампа с белым светом

      • LED-HL [H7]
      • 6200 K
      • До 160 % более яркий свет
      • Компактный дизайн и удобная установка
      На 160 % более яркий свет для превосходного обзора

      На 160 % более яркий свет для превосходного обзора

      Вождение в туман или пасмурную погоду — непростая задача, однако здесь нам на помощь приходят противотуманные фары. Для безопасного вождения важно обеспечить хороший передний и боковой обзор. Благодаря технологии SafeBeam светодиодных противотуманных ламп Philips Ultinon видимость улучшается на 160 %. Таким образом, свет от них близок к дневному! Чем больше обзор, тем быстрее реакция, и тем в большей безопасности вы себя чувствуете. Выбирайте лампы Philips, чтобы даже при вождении ночью держать под контролем абсолютно все.

      Яркий белый свет с цветовой температурой 6200 К

      Яркий белый свет с цветовой температурой 6200 К

      Светодиодные лампы Philips Ultinon для противотуманных фар обладают высокой цветовой температурой (до 6200 К) и обеспечивают яркий белый свет, близкий по своим характеристикам к дневному. Чем больше обзор, тем легче заметить препятствия на дороге, а это значит, что вождение становится более уверенным. Яркий свет ламп позволяет снизить нагрузку на зрение и наслаждаться комфортной поездкой в любое время суток.

      Надежные светодиодные лампы для фар служат дольше

      Надежные светодиодные лампы для фар служат дольше

      Водителям нужны не только яркие, но и стильные фары головного освещения, однако мало кому нравится часто менять в них лампы, ведь чем лампа ярче, тем короче срок ее службы. Именно в этом состоит главный недостаток обычных ламп головного освещения. Светодиодные лампы рассчитаны на более длительный срок, а лампы Philips Ultinon с системой распределения тепла AirFlux прослужат вам до 8 лет.

      Удобство установки благодаря встроенным электронным элементам

      Philips Ultinon LED — это усовершенствованные лампы со встроенным в корпус электронным блоком управления, который осуществляет контроль над светодиодами, регулируя мощность в ваттах и световую отдачу. У большинства других современных решений, представленных на рынке, блок управления находится снаружи, однако в светодиодных лампах Philips Ultinon LED он встроен непосредственно в корпус, делая лампу более компактной. Из-за того, что иногда оптика бывает небольшого размера, габариты светодиодной лампы имеют решающее значение. Благодаря компактной конструкции светодиодные лампы Philips Ultinon LED подходят для широкого спектра моделей автомобилей и крайне просты в установке для квалифицированных механиков.

      Высочайшее качество автомобильных ламп Philips

      Высокотехнологичные системы освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Крупнейшие автопроизводители, выбирая лампы Philips, выбирают качество. Гарантированно интенсивный яркий свет, точно направленный световой луч и безупречный стиль позволяют наслаждаться безопасной и комфортной поездкой.

      Простая установка и совместимость со многими моделями автомобилей

      Водители, умеющие обращаться с техническим оборудованием, легко справятся с установкой светодиодных ламп в совместимые автомобили. Однако мы рекомендуем доверить установку новых ламп Philips специалистам. Обратите внимание, что эти лампы головного освещения имеют широкий диапазон применения, но подходят не для всех автомобилей.

      Только для фар головного освещения с отражателем.

      Светодиодные лампы Ultinon Philips LED-HL [-H7] предназначены для фар головного освещения с отражателем. Не рекомендуются для фар головного освещения с проектором.

      Технические характеристики

      • Информация об упаковке

        Тип упаковки
        x 2
        EAN1
        8727900398618
        EAN3
        8727900398625

      • Описание продукта

        Технология
        Светодиоды
        Применение
        • Дальний свет
        • Ближний свет
        Линейка продукции
        Ultinon LED
        Тип
        [~H7]
        Соответствие нормам ECE
        НЕТ
        Цоколь
        PX26d
        Тип светодиодов
        LED-HL [H7]
        Технические характеристики
        Встроенный блок управления

      • Электрические характеристики

        мощность в ваттах
        14  Вт
        напряжение
        12  В

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Стиль
        Характеристики изделия
        Новый уровень яркости белого света

      • Световые характеристики

        Цветовая температура
        До 6200 K

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        11972ULWX2
        Код для заказа
        39861831

      • Срок службы

        Срок службы
        До 8 лет

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