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CrystalVision

Лампа для автомобильных фар

12258CVSM
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    CrystalVision Лампа для автомобильных фар

    12258CVSM

    Ваш неповторимый стиль

    Галогенные лампы головного освещения Philips CrystalVision излучают яркий белый свет 4300 К и станут стильным решением для автомобильного освещения. Благодаря голубому покрытию и серебристому колпачку лампа станет стильным элементом в дизайне автомобиля. Узнать обо всех преимуществах

    CrystalVision Лампа для автомобильных фар

    Ваш неповторимый стиль

    Галогенные лампы головного освещения Philips CrystalVision излучают яркий белый свет 4300 К и станут стильным решением для автомобильного освещения. Благодаря голубому покрытию и серебристому колпачку лампа станет стильным элементом в дизайне автомобиля. Узнать обо всех преимуществах

    Ваш неповторимый стиль

    Галогенные лампы головного освещения Philips CrystalVision излучают яркий белый свет 4300 К и станут стильным решением для автомобильного освещения. Благодаря голубому покрытию и серебристому колпачку лампа станет стильным элементом в дизайне автомобиля. Узнать обо всех преимуществах

    CrystalVision Лампа для автомобильных фар

    Ваш неповторимый стиль

    Галогенные лампы головного освещения Philips CrystalVision излучают яркий белый свет 4300 К и станут стильным решением для автомобильного освещения. Благодаря голубому покрытию и серебристому колпачку лампа станет стильным элементом в дизайне автомобиля. Узнать обо всех преимуществах

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      Яркий белый свет

      • Тип лампы: H1
      • В наборе: 2 + 2 шт.
      • 12 В, 55 Вт
      • В комплект входят габаритные лампы w5w
      Лампы CrystalVision излучают яркий белый свет с цветовой температурой 4300 К и придают автомобилю стильный вид

      Лампы CrystalVision излучают яркий белый свет с цветовой температурой 4300 К и придают автомобилю стильный вид

      Лампы головного освещения CrystalVision с голубым покрытием колбы и серебристым колпачком излучают яркий белый свет 4300 К, что обеспечивает хорошую видимость и делает ваш автомобиль заметным. Эти лампы подходят для вождения как в городе, так и за городом.

      Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению

      Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению

      Специальное разработанное Philips покрытие предохраняет фары от вредного ультрафиолетового излучения, что делает кварцевое стекло Philips идеальным вариантом для всех условий вождения и гарантирует его долговечность.

      Широкий ассортимент ламп 12 В для любых нужд

      Широкий ассортимент ламп 12 В для любых нужд

      Какова область применения ламп 12 В? Решения Philips Automotive подходят для всех вариантов: дальний свет, ближний свет, передние противотуманные фары, передние и боковые указатели поворота, задние указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода, задние противотуманные фонари, освещение номерного знака, задние габаритные/стояночные фонари, освещение салона.

      В целях безопасности производите замену ламп обеих фар одновременно

      В целях безопасности производите замену ламп обеих фар одновременно

      Для симметричного освещения настоятельно рекомендуем менять эти лампы парами

      Лампы с ярким белым светом для уникального стиля вашего автомобиля

      CrystalVision — это стильное решение для вашего автомобиля: в комплект входят две лампы w5w для габаритных огней, обладающие одинаковой цветовой температурой.

      Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

      Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания — 2650 ºC, стекло — 800 ºC) способны выдержать резкие колебания температуры. Высокое давление внутри колбы обеспечивает более мощный свет. ^Применение зависит от типа лампы.

      Автомобильные лампы Philips отличаются высоким уровнем водонепроницаемости^

      Только лампа из кварцевого стекла (нить накаливания — 2650 °C, стекло — 800 °C) может во включенном состоянии противостоять резким перепадам температуры — например, при попадании капли холодной воды на горячую лампу, если вы проедете с поврежденным корпусом фары по воде. ^Применение зависит от типа лампы.

      Philips — выбор большинства ведущих производителей автомобилей.

      Уже в течение 100 лет Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

      Технические характеристики

      • Описание продукта

        Технология
        Галоген
        Применение
        • Дополнительный дальний свет
        • Дальний свет
        • Ближний свет
        Обозначение
        H1 CrystalVision
        Соответствие нормам ECE
        НЕТ
        Маркировка ECE
        n/a (не применимо)
        Линейка продукции
        CrystalVision
        Цоколь
        P14.5s
        Тип
        H1

      • Электрические характеристики

        напряжение
        12  В
        мощность в ваттах
        55  Вт

      • Срок службы

        Срок службы
        250 ч

      • Световые характеристики

        Люмен
        1550 ±15 %
        Цветовая температура
        до 4300 К

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8711500696892
        EAN3
        8711500789228
        Тип упаковки
        SM

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        12258CVSM
        Код для заказа
        69689230

      • Информация об упакованном продукте

        Вес брутто одного изделия
        77,9  г
        Высота
        13,3  см
        Длина
        11  см
        Вес нетто одного изделия
        16  г
        Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
        20
        Ширина
        5,3  см
        MOQ (для профессионалов)
        5
        Количество упаковок
        4

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Стиль
        Характеристики изделия
        4300 К

      • Информация об упаковке

        Вес брутто одного изделия
        0,466  кг
        Высота
        12  см
        Длина
        28,6  см
        Ширина
        14,1  см

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