Ключевые слова для поиска
Ваш неповторимый стиль
Галогенные лампы головного освещения Philips CrystalVision излучают яркий белый свет 4300 К и станут стильным решением для автомобильного освещения. Благодаря голубому покрытию и серебристому колпачку лампа станет стильным элементом в дизайне автомобиля. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваш неповторимый стиль
Галогенные лампы головного освещения Philips CrystalVision излучают яркий белый свет 4300 К и станут стильным решением для автомобильного освещения. Благодаря голубому покрытию и серебристому колпачку лампа станет стильным элементом в дизайне автомобиля. Узнать обо всех преимуществах
Ваш неповторимый стиль
Галогенные лампы головного освещения Philips CrystalVision излучают яркий белый свет 4300 К и станут стильным решением для автомобильного освещения. Благодаря голубому покрытию и серебристому колпачку лампа станет стильным элементом в дизайне автомобиля. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваш неповторимый стиль
Галогенные лампы головного освещения Philips CrystalVision излучают яркий белый свет 4300 К и станут стильным решением для автомобильного освещения. Благодаря голубому покрытию и серебристому колпачку лампа станет стильным элементом в дизайне автомобиля. Узнать обо всех преимуществах
Лампы головного освещения CrystalVision с голубым покрытием колбы и серебристым колпачком излучают яркий белый свет 4300 К, что обеспечивает хорошую видимость и делает ваш автомобиль заметным. Эти лампы подходят для вождения как в городе, так и за городом.
Специальное разработанное Philips покрытие предохраняет фары от вредного ультрафиолетового излучения, что делает кварцевое стекло Philips идеальным вариантом для всех условий вождения и гарантирует его долговечность.
Какова область применения ламп 12 В? Решения Philips Automotive подходят для всех вариантов: дальний свет, ближний свет, передние противотуманные фары, передние и боковые указатели поворота, задние указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода, задние противотуманные фонари, освещение номерного знака, задние габаритные/стояночные фонари, освещение салона.
Для симметричного освещения настоятельно рекомендуем менять эти лампы парами
CrystalVision — это стильное решение для вашего автомобиля: в комплект входят две лампы w5w для габаритных огней, обладающие одинаковой цветовой температурой.
Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания — 2650 ºC, стекло — 800 ºC) способны выдержать резкие колебания температуры. Высокое давление внутри колбы обеспечивает более мощный свет. ^Применение зависит от типа лампы.
Только лампа из кварцевого стекла (нить накаливания — 2650 °C, стекло — 800 °C) может во включенном состоянии противостоять резким перепадам температуры — например, при попадании капли холодной воды на горячую лампу, если вы проедете с поврежденным корпусом фары по воде. ^Применение зависит от типа лампы.
Уже в течение 100 лет Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.
Описание продукта
Электрические характеристики
Срок службы
Световые характеристики
Информация об упаковке
Информация для заказа
Информация об упакованном продукте
Особенности изделия
Информация об упаковке