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WhiteVision ultra

головное освещение

12258WVUB1
  • Яркий и эффектный внешний вид Яркий и эффектный внешний вид Яркий и эффектный внешний вид
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    WhiteVision ultra головное освещение

    12258WVUB1

    Яркий и эффектный внешний вид

    Автомобильные лампы Philips WhiteVision Ultra со специальным покрытием и ярким белым светом гарантируют превосходное освещение в любых условиях. Это самые яркие галогенные лампы с белым светом для дорог общей сети в нашем ассортименте. Кроме того, они придают автомобилю стильный внешний вид. Узнать обо всех преимуществах

    WhiteVision ultra головное освещение

    Яркий и эффектный внешний вид

    Автомобильные лампы Philips WhiteVision Ultra со специальным покрытием и ярким белым светом гарантируют превосходное освещение в любых условиях. Это самые яркие галогенные лампы с белым светом для дорог общей сети в нашем ассортименте. Кроме того, они придают автомобилю стильный внешний вид. Узнать обо всех преимуществах

    Яркий и эффектный внешний вид

    Автомобильные лампы Philips WhiteVision Ultra со специальным покрытием и ярким белым светом гарантируют превосходное освещение в любых условиях. Это самые яркие галогенные лампы с белым светом для дорог общей сети в нашем ассортименте. Кроме того, они придают автомобилю стильный внешний вид. Узнать обо всех преимуществах

    WhiteVision ultra головное освещение

    Яркий и эффектный внешний вид

    Автомобильные лампы Philips WhiteVision Ultra со специальным покрытием и ярким белым светом гарантируют превосходное освещение в любых условиях. Это самые яркие галогенные лампы с белым светом для дорог общей сети в нашем ассортименте. Кроме того, они придают автомобилю стильный внешний вид. Узнать обо всех преимуществах

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      Яркий и эффектный внешний вид

      Стильные автомобильные лампы с белым светом

      • Тип лампы: H1
      • В упаковке: 1 шт.
      • 12В, 55Вт
      • Стильный и яркий белый свет

      Яркий белый свет

      Лампы головного освещения Philips WhiteVision Ultra с ярким белым светом полностью изменят внешний вид вашего автомобиля. Они идеально подходят для стильного и эффективного освещения дорожного полотна.

      Галогенные лампы головного освещения позволяют придать автомобилю стильный внешний вид

      WhiteVision Philips Ultra — это стильные галогенные лампы с освещением, близким по восприятию к светодиодным лампам. Благодаря новой усовершенствованной технологии покрытия стекла лампы WhiteVision Ultra обеспечивают максимально яркое освещение белого цвета, которое можно использовать на дорогах общей сети. Лампы WhiteVision Ultra — стильное решение для вашего автомобиля.

      Яркое головное освещение со стильным белым светом для дорог общей сети

      Лампы WhiteVision Ultra с ярким белым светом прошли сертификацию по стандарту EЭК (ЕСЕ) для автомобильных ламп. Оцените стильный внешний вид и максимальную эффективность лампы, соответствующей всем требованиям законодательства. Это безопасность без компромиссов: вы получаете великолепную видимость, не ослепляя других участников дорожного движения.

      Белый свет для повышенной видимости и комфорта

      Автомобильные лампы WhiteVision Ultra с новой технологией покрытия и освещением холодного белого цвета значительно улучшают видимость в темное время суток и обеспечивают комфорт, снижая нагрузку на зрение. Продуманный дизайн и функциональность повышают комфорт во время поездки и гарантируют превосходный внешний вид автомобиля.

      До 60 % лучше видимость для максимальной безопасности

      Более длинный световой луч и увеличенный на 60 % обзор (по сравнению с минимальным стандартом) позволяют не только вам лучше видеть других участников дорожного движения, но и делают ваш автомобиль более заметным для них, обеспечивая безопасность и предотвращая потенциально аварийные ситуации.

      Максимально яркое и стильное освещение белого цвета

      Усовершенствованные лампы обеспечивают повышенную яркость и превосходные световые характеристики. Благодаря оптимизированной, высокоточной геометрии нити накаливания, газу под высоким давлением и кварцевому стеклу с защитой от УФ-излучения лампы головного освещения Philips WhiteVision Ultra задают новый стандарт качества для ламп с белым светом, разрешенных к использованию на дорогах общей сети. Они позволяют создать стильный вид автомобиля и повысить видимость на дороге для максимального комфорта во время поездки.

      Не экономьте на безопасности — заменяйте лампы парами

      Для максимальной эффективности рекомендуется одновременно заменять обе лампы головного освещения. Новые, современные лампы обеспечивают более мощную световую отдачу для большей безопасности на дороге. Замена ламп парой имеет множество преимуществ: это требует гораздо меньше усилий и денежных затрат, обеспечивает более яркий и сбалансированный пучок света, но самое главное — повышает безопасность во время вождения.

      Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

      Высокотехнологичные системы освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Лампы WhiteVision Ultra подходят для автомобилей крупнейших производителей, таких как Audi, BMW, Ford, GM, Toyota и Volkswagen. Дополнительную информацию см. в руководстве по выбору товара.

      Технические характеристики

      • Описание продукта

        Технология
        Галоген
        Тип
        H1
        Линейка продукции
        WhiteVision Ultra
        Применение
        • Дальний свет
        • Ближний свет
        • Передняя противотуманная фара
        Соответствие нормам ECE
        ДА
        Обозначение
        12258WVUB1
        Цоколь
        P14,5s

      • Электрические характеристики

        напряжение
        12  В
        мощность в ваттах
        55  Вт

      • Световые характеристики

        Люмен
        1550 ±15 %  лм
        Цветовая температура
        до 3700 К

      • Срок службы

        Срок службы
        250 ч.

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        12258WVUB1
        Код для заказа
        00523630

      • Информация об упаковке

        Тип упаковки
        B1
        EAN1
        8719018005236
        EAN3
        8719018005243

      • Информация об упакованном продукте

        Вес брутто одного изделия
        34,4  г
        Высота
        13,3  см
        Длина
        9,5  см
        Ширина
        5,3  см
        MOQ (для профессионалов)
        10
        Количество упаковок
        1

      • Информация об упаковке

        Высота
        13  см
        Длина
        25,5  см
        Ширина
        19  см
        Вес брутто одного изделия
        0,47  кг

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Стиль
        Характеристики изделия
        Яркий белый свет

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