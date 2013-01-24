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DiamondVision

Галоген

12342DVB1
  • Ваш неповторимый стиль Ваш неповторимый стиль Ваш неповторимый стиль
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    DiamondVision Галоген

    12342DVB1

    Ваш неповторимый стиль

    Галогенные лампы головного освещения Philips DiamondVision излучают белый свет до 5000 К и станут стильным решением для автомобильного освещения. Особое голубое покрытие колбы лампы DiamondVision сделает ваш автомобиль более заметным. Узнать обо всех преимуществах

    DiamondVision Галоген

    Ваш неповторимый стиль

    Галогенные лампы головного освещения Philips DiamondVision излучают белый свет до 5000 К и станут стильным решением для автомобильного освещения. Особое голубое покрытие колбы лампы DiamondVision сделает ваш автомобиль более заметным. Узнать обо всех преимуществах

    Ваш неповторимый стиль

    Галогенные лампы головного освещения Philips DiamondVision излучают белый свет до 5000 К и станут стильным решением для автомобильного освещения. Особое голубое покрытие колбы лампы DiamondVision сделает ваш автомобиль более заметным. Узнать обо всех преимуществах

    DiamondVision Галоген

    Ваш неповторимый стиль

    Галогенные лампы головного освещения Philips DiamondVision излучают белый свет до 5000 К и станут стильным решением для автомобильного освещения. Особое голубое покрытие колбы лампы DiamondVision сделает ваш автомобиль более заметным. Узнать обо всех преимуществах

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      Ваш неповторимый стиль

      Сияющий белый свет до 5000 K

      • Тип лампы: H4
      • В упаковке: 1 шт.
      • 12 В, 60/55 Вт
      • Стиль
      Белый свет до 5000 К для оптимального освещения

      Белый свет до 5000 К для оптимального освещения

      Лампы DiamondVision со специальным синим покрытием колбы придают холодный белый свет до 5000 К, обеспечивая превосходный стиль фар головного освещения

      Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

      Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

      Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

      Производитель автомобильных ламп, удостоенный наград

      Производитель автомобильных ламп, удостоенный наград

      Наши лампы часто получают высокую оценку от экспертов автомобильной отрасли.

      В целях безопасности производите замену ламп обеих фар одновременно

      В целях безопасности производите замену ламп обеих фар одновременно

      Для симметричного освещения настоятельно рекомендуем менять эти лампы парами

      Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла*

      Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла*

      Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла (нить накаливания — 2650 ºC, стекло — 800 ºC) способны выдержать резкие колебания температуры. Высокое давление внутри колбы обеспечивает более мощный свет.

      Широкий ассортимент ламп 12 В для любых нужд

      Широкий ассортимент ламп 12 В для любых нужд

      Какова область применения ламп 12 В? Решения Philips Automotive подходят для всех вариантов: дальний свет, ближний свет, передние противотуманные фары, передние и боковые указатели поворота, задние указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода, задние противотуманные фонари, освещение номерного знака, задние габаритные/стояночные фонари, освещение салона.

      Автомобильные лампы Philips отличаются высоким уровнем водонепроницаемости*

      Автомобильные лампы Philips отличаются высоким уровнем водонепроницаемости*

      Только лампа из кварцевого стекла (нить накаливания — 2650 °C, стекло — 800 °C) может во включенном состоянии противостоять резким перепадам температуры — например, при попадании капли холодной воды на горячую лампу, если вы проедете с поврежденным корпусом фары по воде.

      Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению

      Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к УФ-излучению

      Специальная технология Philips c УФ-фильтром предохраняет лампы головного освещения от вредного ультрафиолетового излучения, что делает кварцевое стекло Philips идеальным вариантом при любых условиях вождения и одновременно гарантирует его долговечность.

      Технические характеристики

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Стиль
        Характеристики изделия
        До 5000 K

      • Описание продукта

        Технология
        Галоген
        Применение
        • Дополнительный дальний свет
        • Дальний свет
        • Ближний свет
        Цоколь
        PX26d
        Обозначение
        H7 WeatherVision
        Линейка продукции
        DiamondVision
        Тип
        H7
        Соответствие нормам ECE
        НЕТ
        Маркировка ECE
        n/a (не применимо)

      • Электрические характеристики

        напряжение
        12  В
        мощность в ваттах
        55  Вт

      • Световые характеристики

        Люмен
        935 ± 15%  лм
        Цветовая температура
        5000  K

      • Срок службы

        Срок службы
        B3/Tc = 200/400

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