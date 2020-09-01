Эффективные лампы, разрешенные на дорогах общего пользования

Лампы Philips RacingVision GT200 станут отличным выбором для любителей азартного вождения. Эти лампы имеют повышенную на 200 % яркость и увеличивают дальность светового луча до 80 м. Это обеспечивает более четкую видимость, позволяет водителю быстрее реагировать в разных ситуациях и получать дополнительное удовольствие от управления автомобилем. Узнать обо всех преимуществах