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WhiteVision ultra

лампа для автомобильных фар

12342WVUB1
  • Яркий и эффектный внешний вид Яркий и эффектный внешний вид Яркий и эффектный внешний вид
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    WhiteVision ultra лампа для автомобильных фар

    12342WVUB1

    Яркий и эффектный внешний вид

    Автомобильные лампы Philips WhiteVision Ultra H4 со специальным покрытием и цветовой температурой 4200 К гарантируют превосходное освещение в любых условиях. Это самые яркие галогенные лампы с белым светом для дорог общей сети в нашем ассортименте. Кроме того, они придают автомобилю стильный внешний вид. Узнать обо всех преимуществах

    WhiteVision ultra лампа для автомобильных фар

    Яркий и эффектный внешний вид

    Автомобильные лампы Philips WhiteVision Ultra H4 со специальным покрытием и цветовой температурой 4200 К гарантируют превосходное освещение в любых условиях. Это самые яркие галогенные лампы с белым светом для дорог общей сети в нашем ассортименте. Кроме того, они придают автомобилю стильный внешний вид. Узнать обо всех преимуществах

    Яркий и эффектный внешний вид

    Автомобильные лампы Philips WhiteVision Ultra H4 со специальным покрытием и цветовой температурой 4200 К гарантируют превосходное освещение в любых условиях. Это самые яркие галогенные лампы с белым светом для дорог общей сети в нашем ассортименте. Кроме того, они придают автомобилю стильный внешний вид. Узнать обо всех преимуществах

    WhiteVision ultra лампа для автомобильных фар

    Яркий и эффектный внешний вид

    Автомобильные лампы Philips WhiteVision Ultra H4 со специальным покрытием и цветовой температурой 4200 К гарантируют превосходное освещение в любых условиях. Это самые яркие галогенные лампы с белым светом для дорог общей сети в нашем ассортименте. Кроме того, они придают автомобилю стильный внешний вид. Узнать обо всех преимуществах

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      Яркий и эффектный внешний вид

      Стильные автомобильные лампы с белым светом

      • Тип лампы: H4
      • В упаковке: 1
      • 12 В, 55/60 Вт
      • Стильный и яркий белый свет

      Яркий белый свет, достигающий по цветовой температуре 4200 К

      Лампы головного освещения Philips WhiteVision Ultra с цветовой температурой до 4200 К и ярким белым светом полностью изменят внешний вид вашего автомобиля. Они идеально подходят для стильного и эффективного освещения дорожного полотна.

      Галогенные лампы головного освещения позволяют придать автомобилю стильный внешний вид

      Philips WhiteVision Ultra — стильные галогенные лампы головного освещения, близкие по качеству и внешнему виду к светодиодным. Благодаря усовершенствованной формуле покрытия лампы WhiteVision Ultra излучают максимально яркий белый свет, допустимый на дорогах общей сети, и придают стильный вид автомобилю.

      Стильные лампы с белым светом для дорог общей сети

      Лампы WhiteVision Ultra с ярким белым светом прошли сертификацию по стандарту EЭК (ЕСЕ) для автомобильных ламп. Оцените стильный внешний вид и максимальную эффективность лампы, соответствующей всем требованиям законодательства. Это безопасность без компромиссов: вы получаете великолепную видимость, не ослепляя других участников дорожного движения.

      Белый свет для повышенной видимости и комфорта

      Автомобильные лампы WhiteVision Ultra с новой формулой покрытия и холодным белым светом значительно улучшают видимость в темное время суток и обеспечивают оптимальные условия вождения, снижая нагрузку на зрение. Продуманный дизайн и расширенная функциональность — залог вашего комфорта за рулем и превосходного внешнего вида автомобиля.

      До 60 % лучше видимость для максимальной безопасности

      Более длинный световой луч и увеличенный на 60 % обзор (по сравнению с минимальным стандартом) позволяют не только вам лучше видеть других участников дорожного движения, но и делают ваш автомобиль более заметным для них, обеспечивая безопасность и предотвращая потенциально аварийные ситуации.

      Максимально яркий и стильный белый свет

      Лампы головного освещения Philips WhiteVision Ultra с оптимизированным, высокоточным расположением нитей накала, наполнением колбы газом под высоким давлением и кварцевым стеклом с качественным покрытием и защитой от УФ-излучения задают новый стандарт для ламп с белым светом, разрешенных к использованию на дорогах общей сети. Кроме того, они придают стильный вид автомобилю и повышают видимость на дороге, обеспечивая максимальный комфорт за рулем.

      Не экономьте на безопасности — заменяйте лампы парами

      Для максимальной эффективности рекомендуется одновременно менять обе лампы головного освещения. Новые современные лампы обладают более мощной световой отдачей и усовершенствованными эксплуатационными характеристиками, что гарантирует большую безопасность на дороге. Замена ламп парами имеет множество преимуществ: она требует гораздо меньше усилий и денежных затрат, позволяет предотвратить неисправности ламп, обеспечивает более яркий и сбалансированный луч света, но самое главное — повышает вашу безопасность за рулем.

      Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

      Высокотехнологичные системы освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Лампы WhiteVision Ultra подходят для автомобилей крупнейших производителей, таких как Audi, BMW, Ford, GM, Toyota и Volkswagen. Дополнительную информацию см. в руководстве по выбору товара.

      Технические характеристики

      • Описание продукта

        Технология
        Галогеновый
        Тип
        H4
        Модельный ряд
        WhiteVision Ultra
        Применение
        • Дальний свет
        • Ближний свет
        Соответствие нормам ECE
        ДА
        Назначение
        12342WVUB1
        Цоколь
        P43t-38

      • Электрические характеристики

        напряжение
        12  В
        мощность в ваттах
        55/60  Вт

      • световые характеристики

        Люмен
        • ДС: 1560+/-10 %  лм
        • БС: 960+/-10 %  лм
        Цветовая температура
        до 4200  K

      • Срок службы

        Срок службы
        540 ч

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        12342WVUB1
        Код для заказа
        35489830

      • Информация об упаковке

        Тип упаковки
        Блистер
        EAN1
        8727900354898
        EAN3
        8727900354881

      • Информация об упакованном продукте

        Вес брутто одного изделия
        34,4  г
        высота
        12,9  см
        Длина
        9,5  см
        ширина
        4,86  см
        Минимальный заказ (профессиональное применение)
        10
        Количество упаковок
        1

      • Информация об упаковке

        высота
        13  см
        Длина
        25,5  см
        ширина
        19  см
        Вес брутто одного изделия
        0,47  кг

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Стиль
        Характеристики изделия
        Яркий белый свет

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