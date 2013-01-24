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Ваш неповторимый стиль
Сигнальные лампы SilverVision предназначены для водителей, которые хотят подчеркнуть индивидуальность своего автомобиля. Лампы SilverVision создают эффект хромирования на передних и задних указателях поворота. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваш неповторимый стиль
Сигнальные лампы SilverVision предназначены для водителей, которые хотят подчеркнуть индивидуальность своего автомобиля. Лампы SilverVision создают эффект хромирования на передних и задних указателях поворота. Узнать обо всех преимуществах
Ваш неповторимый стиль
Сигнальные лампы SilverVision предназначены для водителей, которые хотят подчеркнуть индивидуальность своего автомобиля. Лампы SilverVision создают эффект хромирования на передних и задних указателях поворота. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваш неповторимый стиль
Сигнальные лампы SilverVision предназначены для водителей, которые хотят подчеркнуть индивидуальность своего автомобиля. Лампы SilverVision создают эффект хромирования на передних и задних указателях поворота. Узнать обо всех преимуществах
Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.
Как выбрать лампу на 12 В для той или иной задачи? В ассортименте Philips Automotive есть следующие виды автомобильных ламп: передние и задние указатели поворота.
Для симметрии настоятельно рекомендуется заменять сигнальные лампы попарно.
Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для рынка оригинальных комплектующих и послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве изделий.
После отключения лампы Philips SilverVision не излучают неприятных оранжевых бликов благодаря уникальному хромированному покрытию. При включении лампы излучают соответствующий стандартам оранжевый свет.
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