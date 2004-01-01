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Vision

Автомобильные лампы головного освещения

12580B1
  • Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге
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    Vision Автомобильные лампы головного освещения

    12580B1

    Безопасность и уверенность на дороге

    Лучшее соотношение доступной цены и превосходных характеристик освещения. Качественные оригинальные комплектующие обеспечивают безопасность и комфорт Узнать обо всех преимуществах

    Vision Автомобильные лампы головного освещения

    Безопасность и уверенность на дороге

    Лучшее соотношение доступной цены и превосходных характеристик освещения. Качественные оригинальные комплектующие обеспечивают безопасность и комфорт Узнать обо всех преимуществах

    Безопасность и уверенность на дороге

    Лучшее соотношение доступной цены и превосходных характеристик освещения. Качественные оригинальные комплектующие обеспечивают безопасность и комфорт Узнать обо всех преимуществах

    Vision Автомобильные лампы головного освещения

    Безопасность и уверенность на дороге

    Лучшее соотношение доступной цены и превосходных характеристик освещения. Качественные оригинальные комплектующие обеспечивают безопасность и комфорт Узнать обо всех преимуществах

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      Безопасность и уверенность на дороге

      Оригинальные комплектующие

      • Тип лампы: H15
      • В упаковке: 1
      • 12 В, 55/15 Вт
      • Больше света

      Повышенная надежность и долгий срок службы

      Наши лампы излучают мощный поток света. Мы всегда предлагаем только лучшие и самые эффективные световые решения, ведь мы знаем, что однажды благодаря качеству наших ламп удастся спасти чью-то жизнь.

      Мы соблюдаем высокий стандарт качества, установленный нормами ECE

      Philips производит лучшую в своем классе автомобильную продукцию для первичного рынка и рынка послепродажного обслуживания автомобилей. Изделия изготавливаются из высококачественных материалов и соответствуют самым высоким стандартам, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфортное вождение. Вся продукция проходит тщательное тестирование, контроль и сертификацию (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в соответствии с самыми высокими требованиями ECE. Вы действительно можете быть уверены в качестве продукции.

      В целях безопасности заменяйте лампы обеих фар одновременно

      Для симметричного распределения освещения рекомендуется производить замену ламп парами.

      Широкий выбор ламп 12 В для всех вариантов использования

      Где использовать лампу на 12 В? Решения Philips Automotive удовлетворят все нужды автомобилистов: дальний свет, ближний свет, передние противотуманные фары, передние и боковые указатели поворота, задние указатели поворота, стоп-сигналы, фонари заднего хода, задние противотуманные фонари, освещение номерного знака, задние габаритные/стояночные фонари, освещение салона.

      Технические характеристики

      • Информация об упаковке

        Тип упаковки
        B1
        EAN1
        8719018020017
        EAN3
        8719018020031

      • Электрические характеристики

        напряжение
        12  В
        мощность в ваттах
        55/15 Вт

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        12580B1
        Код для заказа
        20001730

      • Информация об упаковке

        Вес брутто одного изделия
        0,7  г
        высота
        13  см
        Длина
        25,5  см
        ширина
        19  см

      • Описание изделия

        Тип
        H15
        Применение
        • Дальний свет
        • DRL
        Соответствие нормам ECE
        ДА
        Модельный ряд
        • Vision
        • Стандартная
        Технология
        Галогеновый
        Назначение
        12580B1
        Цоколь
        PGJ23T-1

      • Информация об упакованном продукте

        Вес брутто одного изделия
        36,3  г
        высота
        12,9  см
        Длина
        9,5  см
        Вес нетто одного изделия
        23,3  г
        ширина
        4,6  см
        Минимальный заказ (профессиональное применение)
        10
        Количество упаковок
        1

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Стандартная
        Характеристики изделия
        Стандартные лампы Philips

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