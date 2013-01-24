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Ответственный водитель
Лампы головного света Philips LongLife EcoVision прослужат вам дольше, чем стандартные лампы. Это делает их идеальным вариантом для водителей, которые хотели бы менять лампы в автомобиле как можно реже. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ответственный водитель
Лампы головного света Philips LongLife EcoVision прослужат вам дольше, чем стандартные лампы. Это делает их идеальным вариантом для водителей, которые хотели бы менять лампы в автомобиле как можно реже. Узнать обо всех преимуществах
Ответственный водитель
Лампы головного света Philips LongLife EcoVision прослужат вам дольше, чем стандартные лампы. Это делает их идеальным вариантом для водителей, которые хотели бы менять лампы в автомобиле как можно реже. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ответственный водитель
Лампы головного света Philips LongLife EcoVision прослужат вам дольше, чем стандартные лампы. Это делает их идеальным вариантом для водителей, которые хотели бы менять лампы в автомобиле как можно реже. Узнать обо всех преимуществах
Высококачественные материалы и надежная конструкция нитей накаливания продлевает срок службы ламп Philips LongLife EcoVision до 1100 часов. Это означает, что вы будете реже менять лампы и тратить меньше времени на обслуживание. Долговечность делает лампы Philips LongLife EcoVision идеальным решением для автомобилей с повышенным напряжением.
Высокотехнологичные системы освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Лампы LongLife EcoVision подходят для автомобилей крупнейших производителей, таких как Audi, BMW, Ford, GM, Toyota и Volkswagen. Дополнительную информацию см. в руководстве по выбору товара.
Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур, влажности и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла способны выдержать резкие колебания температуры (нить накаливания — 2650 ºC, стекло — 800 ºC). Высокое давление внутри колбы обеспечивает более мощный свет.
Существует несколько веских причин менять лампы для автомобильных фар попарно. Нить накаливания в старой лампе рвется быстрее, чем в новой. В конце срока службы лампы излучают свет меньшей яркости, что снижает видимость. Менять лампы парами легче и дешевле, чем по одной. Выбор оригинальных комплектующих снижает вероятность брака и ранней поломки благодаря высоким стандартам качества изготовления.
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