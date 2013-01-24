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Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
Лампы Philips WhiteVision с эффектом яркого белого ксенонового света для габаритных огней обеспечивают великолепную видимость в ночное время суток. Безупречное сочетание стиля и безопасности благодаря значительному увеличению яркости белого света. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
Лампы Philips WhiteVision с эффектом яркого белого ксенонового света для габаритных огней обеспечивают великолепную видимость в ночное время суток. Безупречное сочетание стиля и безопасности благодаря значительному увеличению яркости белого света. Узнать обо всех преимуществах
Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
Лампы Philips WhiteVision с эффектом яркого белого ксенонового света для габаритных огней обеспечивают великолепную видимость в ночное время суток. Безупречное сочетание стиля и безопасности благодаря значительному увеличению яркости белого света. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
Лампы Philips WhiteVision с эффектом яркого белого ксенонового света для габаритных огней обеспечивают великолепную видимость в ночное время суток. Безупречное сочетание стиля и безопасности благодаря значительному увеличению яркости белого света. Узнать обо всех преимуществах
Лампы WhiteVision сертифицированы по стандартам ECE. Это первые лампы с ярким белым светом, разрешенные к использованию на дорогах общей сети. Они гарантируют максимальную видимость без ущерба для безопасности, так как не ослепляют водителей впереди идущих и встречных автомобилей.
Повышенный уровень безопасности: световая отдача увеличена на 60 %, что позволяет другим водителям лучше видеть ваш автомобиль и предотвращать потенциально аварийные ситуации.
Лампы Philips WhiteVision превосходят по характеристикам любые автомобильные лампы с синим светом. Это лучший выбор для водителей, которым не нужен компромисс между стилем и безопасностью. Обладая цветовой температурой ксеноновых ламп и стильным белым цоколем, лампы WhiteVision идеальны для освещения салона и в качестве сигнальных ламп. Запатентованная технология покрытия Philips 3-го поколения — настоящий шедевр эволюции.
Сигнальные лампы Philips WhiteVision для головного освещения (модели H1, H3, H4, H7, T4W и W5W) рассчитаны на долгую службу. Срок эксплуатации этих надежных ламп — 450 часов*, то есть значительно больше, чем у других решений в данном классе. Наилучшее соотношение цены и качества и гораздо меньше замен.
Лампы головного освещения Philips WhiteVision до 3700 К мгновенно рассеивают темноту ярким лучом чистого белого света. Эффективное освещение для максимального комфорта за рулем.
Максимум белого света и улучшенная контрастность для габаритных огней и стоп-сигналов. Автомобиль становится заметнее в общем потоке, что обеспечивает более комфортное вождение.
Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.
С лампами WhiteVision автомобиль выглядит стильно и современно.
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