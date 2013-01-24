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WhiteVision

Стандартные лампы для салона и сигнальные лампы

12929NBVB2
  • Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид
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    WhiteVision Стандартные лампы для салона и сигнальные лампы

    12929NBVB2

    Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид

    Лампы Philips WhiteVision с эффектом яркого белого ксенонового света для габаритных огней обеспечивают великолепную видимость в ночное время суток. Безупречное сочетание стиля и безопасности благодаря значительному увеличению яркости белого света. Узнать обо всех преимуществах

    WhiteVision Стандартные лампы для салона и сигнальные лампы

    Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид

    Лампы Philips WhiteVision с эффектом яркого белого ксенонового света для габаритных огней обеспечивают великолепную видимость в ночное время суток. Безупречное сочетание стиля и безопасности благодаря значительному увеличению яркости белого света. Узнать обо всех преимуществах

    Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид

    Лампы Philips WhiteVision с эффектом яркого белого ксенонового света для габаритных огней обеспечивают великолепную видимость в ночное время суток. Безупречное сочетание стиля и безопасности благодаря значительному увеличению яркости белого света. Узнать обо всех преимуществах

    WhiteVision Стандартные лампы для салона и сигнальные лампы

    Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид

    Лампы Philips WhiteVision с эффектом яркого белого ксенонового света для габаритных огней обеспечивают великолепную видимость в ночное время суток. Безупречное сочетание стиля и безопасности благодаря значительному увеличению яркости белого света. Узнать обо всех преимуществах

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      Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид

      Эффект яркого белого ксенонового света

      • Тип лампы: T4W
      • В упаковке: 2
      • 12 В, 4 Вт

      Разрешено использовать на дорогах общей сети, на 100 % более насыщенный белый свет

      Лампы WhiteVision сертифицированы по стандартам ECE. Это первые лампы с ярким белым светом, разрешенные к использованию на дорогах общей сети. Они гарантируют максимальную видимость без ущерба для безопасности, так как не ослепляют водителей впереди идущих и встречных автомобилей.

      Видимость лучше на 60 % для максимальной четкости

      Повышенный уровень безопасности: световая отдача увеличена на 60 %, что позволяет другим водителям лучше видеть ваш автомобиль и предотвращать потенциально аварийные ситуации.

      Максимальное удобство для водителей благодаря эффекту яркого белого ксенонового света

      Лампы Philips WhiteVision превосходят по характеристикам любые автомобильные лампы с синим светом. Это лучший выбор для водителей, которым не нужен компромисс между стилем и безопасностью. Обладая цветовой температурой ксеноновых ламп и стильным белым цоколем, лампы WhiteVision идеальны для освещения салона и в качестве сигнальных ламп. Запатентованная технология покрытия Philips 3-го поколения — настоящий шедевр эволюции.

      Самый долгий в своем классе срок службы — еще больше удовольствия от поездок

      Сигнальные лампы Philips WhiteVision для головного освещения (модели H1, H3, H4, H7, T4W и W5W) рассчитаны на долгую службу. Срок эксплуатации этих надежных ламп — 450 часов*, то есть значительно больше, чем у других решений в данном классе. Наилучшее соотношение цены и качества и гораздо меньше замен.

      Чистый и яркий луч белого света

      Лампы головного освещения Philips WhiteVision до 3700 К мгновенно рассеивают темноту ярким лучом чистого белого света. Эффективное освещение для максимального комфорта за рулем.

      Высокая контрастность для улучшения видимости и более безопасного вождения

      Максимум белого света и улучшенная контрастность для габаритных огней и стоп-сигналов. Автомобиль становится заметнее в общем потоке, что обеспечивает более комфортное вождение.

      Philips поставляет продукцию ведущим мировым производителям автомобилей

      Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

      Непревзойденный стиль благодаря эффекту белого ксенонового света

      С лампами WhiteVision автомобиль выглядит стильно и современно.

      Технические характеристики

      • Описание изделия

        Технология
        Галогеновый
        Тип
        T4W
        Модельный ряд
        WhiteVision
        Применение
        • Лампа для перчаточного ящика
        • Свет для чтения
        • Габаритный фонарь/стояночный фонарь
        • Боковой указатель поворота
        • Задний фонарь
        Соответствие нормам ECE
        ДА
        Назначение
        T4W WhiteVision

      • Электрические характеристики

        напряжение
        12  В
        мощность в ваттах
        4  Вт

      • световые характеристики

        Цветовая температура
        до 4500  K

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        12929NBVB2
        Код для заказа
        22105630

      • Информация об упаковке

        Тип упаковки
        B2
        EAN3
        8711500221063
        EAN1
        8711500221056

      • Информация об упакованном продукте

        Количество упаковок
        2
        Минимальный заказ (профессиональное применение)
        20
        Вес брутто одного изделия
        9,3  г
        высота
        12,8  см
        Длина
        6,7  см
        Вес нетто одного изделия
        2,0  г
        ширина
        2,7  см

      • Информация об упаковке

        Вес брутто одного изделия
        186  г
        высота
        13  см
        Длина
        15  см
        ширина
        13,5  см

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Стиль
        Характеристики изделия
        Эффект яркого белого ксенонового света

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