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Высокая яркость для дополнительной безопасности
Лампы Philips X-tremeVision Pro150 сочетают в себе превосходную яркость и долговечность, чтобы вы и ваши близкие чувствовали безопасность на дороге. Найдите габаритные огни того же холодного белого цвета, что и лампы головного освещения. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Высокая яркость для дополнительной безопасности
Лампы Philips X-tremeVision Pro150 сочетают в себе превосходную яркость и долговечность, чтобы вы и ваши близкие чувствовали безопасность на дороге. Найдите габаритные огни того же холодного белого цвета, что и лампы головного освещения. Узнать обо всех преимуществах
Высокая яркость для дополнительной безопасности
Лампы Philips X-tremeVision Pro150 сочетают в себе превосходную яркость и долговечность, чтобы вы и ваши близкие чувствовали безопасность на дороге. Найдите габаритные огни того же холодного белого цвета, что и лампы головного освещения. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Высокая яркость для дополнительной безопасности
Лампы Philips X-tremeVision Pro150 сочетают в себе превосходную яркость и долговечность, чтобы вы и ваши близкие чувствовали безопасность на дороге. Найдите габаритные огни того же холодного белого цвета, что и лампы головного освещения. Узнать обо всех преимуществах
Яркость ламп Philips X-tremeVision Pro150 увеличена, благодаря чему обеспечивается превосходный обзор даже в темное время суток и при сложных погодных условиях.
Строгое тестирование и производство, соответствующее высоким стандартам, обеспечивает, что сигнальные лампы Philips будут работать на пределе возможностей в течение всего срока службы.
Разный цвет ламп головного освещения и габаритных огней — это в прошлом. С Philips X-tremeVision Pro150 вы сможете оценить стиль и качество белого света ламп головного освещения и сигнальных ламп.
Для максимальной эффективности рекомендуется одновременно заменять обе лампы головного освещения. Современные лампы обладают более высокой световой отдачей и производительностью, обеспечивая более безопасное вождение. Замена ламп парой позволит сэкономить время и средства, снизит риск перегорания оставшейся старой лампы и обеспечит сбалансированный и более яркий свет. Однако важнее всего то, что это поможет обеспечить безопасность на дорогах для вас и ваших близких.
Компания Philips уже более 100 лет широко известна в автомобильной сфере благодаря своим высокотехнологичным решениям в области освещения. Качественные оригинальные комплектующие Philips разрабатываются с применением процессов строгого контроля качества (включая нормы ISO), что гарантирует неизменное соответствие самым высоким стандартам. Лампы Philips X-tremeVision Pro150 совместимы с моделями автомобилей самых крупных производителей, таких как Audi, BMW, Ford, GM, Toyota и Volkswagen. Для дополнительной информации см. руководство по выбору товара.
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