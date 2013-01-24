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X-tremeVision Pro150

Стандартные лампы для салона и сигнальные лампы

12961XVPB2
  • Высокая яркость для дополнительной безопасности Высокая яркость для дополнительной безопасности Высокая яркость для дополнительной безопасности
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    X-tremeVision Pro150 Стандартные лампы для салона и сигнальные лампы

    12961XVPB2

    Высокая яркость для дополнительной безопасности

    Лампы Philips X-tremeVision Pro150 сочетают в себе превосходную яркость и долговечность, чтобы вы и ваши близкие чувствовали безопасность на дороге. Найдите габаритные огни того же холодного белого цвета, что и лампы головного освещения. Узнать обо всех преимуществах

    X-tremeVision Pro150 Стандартные лампы для салона и сигнальные лампы

    Высокая яркость для дополнительной безопасности

    Лампы Philips X-tremeVision Pro150 сочетают в себе превосходную яркость и долговечность, чтобы вы и ваши близкие чувствовали безопасность на дороге. Найдите габаритные огни того же холодного белого цвета, что и лампы головного освещения. Узнать обо всех преимуществах

    Высокая яркость для дополнительной безопасности

    Лампы Philips X-tremeVision Pro150 сочетают в себе превосходную яркость и долговечность, чтобы вы и ваши близкие чувствовали безопасность на дороге. Найдите габаритные огни того же холодного белого цвета, что и лампы головного освещения. Узнать обо всех преимуществах

    X-tremeVision Pro150 Стандартные лампы для салона и сигнальные лампы

    Высокая яркость для дополнительной безопасности

    Лампы Philips X-tremeVision Pro150 сочетают в себе превосходную яркость и долговечность, чтобы вы и ваши близкие чувствовали безопасность на дороге. Найдите габаритные огни того же холодного белого цвета, что и лампы головного освещения. Узнать обо всех преимуществах

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      Высокая яркость для дополнительной безопасности

      Лучшее сочетание мощности и долговечности

      • Тип лампы: W5W
      • В упаковке: 2
      • 12В, 5Вт

      Яркий свет для полной безопасности

      Яркость ламп Philips X-tremeVision Pro150 увеличена, благодаря чему обеспечивается превосходный обзор даже в темное время суток и при сложных погодных условиях.

      Долговечная лампа высокой производительности

      Строгое тестирование и производство, соответствующее высоким стандартам, обеспечивает, что сигнальные лампы Philips будут работать на пределе возможностей в течение всего срока службы.

      Холодный свет, соответствующий свету ламп головного освещения

      Разный цвет ламп головного освещения и габаритных огней — это в прошлом. С Philips X-tremeVision Pro150 вы сможете оценить стиль и качество белого света ламп головного освещения и сигнальных ламп.

      Не экономьте на безопасности — заменяйте лампы парами

      Для максимальной эффективности рекомендуется одновременно заменять обе лампы головного освещения. Современные лампы обладают более высокой световой отдачей и производительностью, обеспечивая более безопасное вождение. Замена ламп парой позволит сэкономить время и средства, снизит риск перегорания оставшейся старой лампы и обеспечит сбалансированный и более яркий свет. Однако важнее всего то, что это поможет обеспечить безопасность на дорогах для вас и ваших близких.

      Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

      Компания Philips уже более 100 лет широко известна в автомобильной сфере благодаря своим высокотехнологичным решениям в области освещения. Качественные оригинальные комплектующие Philips разрабатываются с применением процессов строгого контроля качества (включая нормы ISO), что гарантирует неизменное соответствие самым высоким стандартам. Лампы Philips X-tremeVision Pro150 совместимы с моделями автомобилей самых крупных производителей, таких как Audi, BMW, Ford, GM, Toyota и Volkswagen. Для дополнительной информации см. руководство по выбору товара.

      Технические характеристики

      • Описание продукта

        Технология
        Обычная лампа
        Тип
        W5W
        Линейка продукции
        X-tremeVision Pro150
        Применение
        • Внутреннее освещение
        • Габаритные огни
        Соответствие нормам ECE
        ДА
        Обозначение
        W5W 12961 XVP 12 В B2
        Цоколь
        2,1 (Ш) x 9,5 (Г)

      • Электрические характеристики

        напряжение
        12  В
        мощность в ваттах
        5  Вт

      • Световые характеристики

        Цветовая температура
        3300 К
        Люмен
        50 ±20 %

      • Срок службы

        Срок службы
        1500 ч

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        12961XVPB2
        Код для заказа
        00563230

      • Информация об упаковке

        Тип упаковки
        B2
        EAN1
        8719018005632
        EAN3
        8719018005649

      • Информация об упакованном продукте

        Высота
        12,9  см
        Длина
        6,7  см
        Ширина
        2,7  см
        MOQ (для профессионалов)
        10
        Количество упаковок
        1

      • Информация об упаковке

        Высота
        14,0  см
        Длина
        15,6  см
        Ширина
        14,1  см
        Вес брутто одного изделия
        0,221  кг

      • Особенности изделия

        Ожидаемые преимущества
        Больше света
        Характеристики изделия
        Более яркий свет

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