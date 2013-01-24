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ЖК-монитор с технологией SmoothTouch

172B9TL/00
Общая оценка / 5
  • Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch
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    ЖК-монитор с технологией SmoothTouch

    172B9TL/00
    Общая оценка / 5

    Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch

    Надежный сенсорный экран с защитой от пыли, влаги и бликов, который подойдет для использования в любом месте и под любым углом. Интуитивно понятное управление обеспечит повышение производительности вне зависимости от сферы применения. Узнать обо всех преимуществах

    ЖК-монитор с технологией SmoothTouch

    Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch

    Надежный сенсорный экран с защитой от пыли, влаги и бликов, который подойдет для использования в любом месте и под любым углом. Интуитивно понятное управление обеспечит повышение производительности вне зависимости от сферы применения. Узнать обо всех преимуществах

    Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch

    Надежный сенсорный экран с защитой от пыли, влаги и бликов, который подойдет для использования в любом месте и под любым углом. Интуитивно понятное управление обеспечит повышение производительности вне зависимости от сферы применения. Узнать обо всех преимуществах

    ЖК-монитор с технологией SmoothTouch

    Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch

    Надежный сенсорный экран с защитой от пыли, влаги и бликов, который подойдет для использования в любом месте и под любым углом. Интуитивно понятное управление обеспечит повышение производительности вне зависимости от сферы применения. Узнать обо всех преимуществах

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      Потрясающий интерактивный дисплей с технологией SmoothTouch

      • B Line
      • 17" (43,2 см)
      • 1280 x 1024 (SXGA)
      Дисплей с технологией SmoothTouch для сенсорного управления и плавного отклика

      Дисплей с технологией SmoothTouch для сенсорного управления и плавного отклика

      Philips предлагает технологию емкостного проекционного дисплея с 10 точками касания, что обеспечивает плавный отклик на действия пользователя. Теперь вам доступны все функции приложений, рассчитанных на сенсорное управление, и уже знакомых приложений. Печатайте вслепую десятью пальцами или играйте в увлекательные интерактивные игры с друзьями. Поддерживайте связь с коллегами или одноклассниками и повышайте свою продуктивность и эффективность.

      Передняя панель монитора соответствует классу защиты IP54 для пыле- и водостойкости

      Передняя панель монитора соответствует классу защиты IP54 для пыле- и водостойкости

      Для сложных условий использования требуется монитор, которому нипочем пыль и вода, встречающиеся в повседневной жизни. Рейтинг степени защиты оболочки (IP) определяется в соответствии с международным стандартом IEC/EN 60529 и используется для определения эффективности оболочек электрооборудования в обеспечении защиты от проникновения внутрь устройства воды и пыли. Этот дисплей Philips отвечает международным требованиям IP и будет работать в условиях попадания на него пыли и капель воды.

      Антибликовое покрытие (AG) для устранения оптической интерференции

      Антибликовое покрытие (AG) для устранения оптической интерференции

      Антибликовое покрытие AG может снизить количество бликов от сенсорного экрана. Этот химический процесс происходит в задней части сенсорного стекла, что позволяет снизить нагрузку на глаза без нанесения дополнительной пленки.

      SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

      SmartContrast: для насыщенных оттенков черного

      SmartContrast — технология Philips, которая анализирует отображаемый контент и автоматически настраивает цвета и интенсивность подсветки для динамичного улучшения контраста. Тем самым обеспечивается оптимальный уровень контрастности и наилучшее качество цифрового изображения, а также большая насыщенность темных оттенков, что особенно важно во время игр. При выборе экономичного режима уровень контрастности регулируется, а подсветка настраивается для оптимальной работы со стандартными офисными приложениями и экономии электроэнергии.

      Режим LowBlue для продуктивности и защиты глаз

      Режим LowBlue для продуктивности и защиты глаз

      Исследования показали, что, как и УФ-лучи, коротковолновый синий свет светодиодных дисплеев может негативно воздействовать на глаза, в результате чего со временем зрение может ухудшиться. Режим Philips LowBlue использует интеллектуальную технологию для уменьшения длины волны вредного синего света, что позволяет поддерживать хорошее самочувствие.

      Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

      Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

      Из-за особенностей системы управления яркостью на экранах со светодиодной подсветкой изображение может мерцать, что приводит к усталости глаз. Технология Philips для устранения мерцания использует инновационный способ регулировки яркости, обеспечивая более комфортный просмотр.

      HDMI — универсальный вход для подключения разнообразных цифровых источников

      HDMI — универсальный вход для подключения разнообразных цифровых источников

      Устройство HDMI Ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI). С помощью одного HDMI-кабеля цифровой видео- и аудиоконтент высокого качества передается с ПК или с любого количества аудио- и видеоисточников (включая телеприставки, проигрыватели DVD, ресиверы А/В и видеокамеры).

      Разъем DisplayPort для наилучшего качества изображения

      Разъем DisplayPort для наилучшего качества изображения

      Интерфейс DisplayPort осуществляет прямую передачу цифровых сигналов с компьютера на монитор без преобразования. DisplayPort превосходит стандарт DVI и полностью поддерживает передачу данных с помощью 15-метрового кабеля со скоростью 10,8 Гбит/с. Высокая производительность и нулевая задержка обеспечивают наиболее быструю частоту обновления изображения. Поэтому интерфейс DisplayPort — это лучший выбор не только для повседневного использования дома или на работе, но и для ресурсоемких игр, просмотра фильмов, редактирования видео и т. д. А вопросы совместимости решаются использованием различных адаптеров.

      Режим EasyRead обеспечивает комфорт при чтении

      Режим EasyRead обеспечивает комфорт при чтении

      Подставка SmartStand с регулируемым углом наклона повышает производительность

      Подставка Philips SmartStand позволяет настраивать угол расположения экрана. Ее складной корпус Z-образной формы с точной настройкой высоты и угла наклона позволяет использовать дисплей в максимально удобном положении. Вы можете настроить подставку для удобного сенсорного управления либо для рисования / добавления примечаний. Вы также сможете расположить экран практически горизонтально на поверхности стола, если того потребуют обстоятельства.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Тип ЖК-панели
        TFT-ЖКД (TN)
        Тип подсветки
        Система W-LED
        Размер панели
        43,2 см/17"
        Рабочая область просмотра
        337,9 (Г) x 270,3 (В)
        Формат изображения
        5:4
        Оптимальное разрешение
        1280 x 1024 @ 60Гц
        Плотность пикселей
        96 PPI
        Время отклика (типич.)
        1 мс (серый к серому)*
        Яркость
        250  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1000:1
        SmartContrast
        50 000 000:1
        Шаг пикселей
        0,264 x 0,264 мм
        Угол просмотра
        • 170º (Г) / 160º (В)
        • @ C/R > 10
        Без мерцания
        Да
        Улучшение изображения
        SmartImage
        Цветовая гамма (стандартная)
        NTSC 87 %*, sRGB 103 %*
        Цвета дисплея
        16,7 M
        Частота сканирования
        30–85 кГц (Г) / 48–75 Гц (В)
        sRGB
        Да
        EasyRead
        Да
        Режим LowBlue
        Да

      • Осязание

        Сенсорная технология
        Проекционно-емкостная технология
        Точки касания
        10 точек
        Метод сенсорного управления
        Стилус, палец, перчатка *
        Сенсорный интерфейс
        USB
        Жесткость сенсорного стекла
        7 H
        Покрытие сенсорного стекла
        Матовость: 5 % -/+ 3 %, глянцевость: 80 -/+ 10
        Активная область сенсора
        337,9 мм (Г) x 270,3 мм (В)
        Операционная система
        Windows 10 / 8.1 / 8 / 7; Android 7.1 / 7.0 / 6.0 / 5.0 / 4.4; определенные версии Linux*
        Область предотвращения срабатывания сенсорной панели
        >= 30 x 30 мм
        Рейтинг IP
        IP65 (только передняя панель)
        Герметичность
        Сенсорный экран герметично прикреплен к рамке; сенсорный экран герметично прикреплен к ЖК-панели

      • Подключения

        Вход сигнала
        • VGA (аналоговый)
        • DVI-D (цифровой HDCP)
        • DisplayPort 1.2
        • HDMI 1.4
        USB
        USB 3.0 — 2 шт. (1 шт. для быстрой зарядки)*
        Синхронизация входного сигнала
        • Раздельная синхронизация
        • Синхронизация по зеленому
        Аудиовход/аудиовыход
        • Аудиовход ПК
        • Выход для наушников

      • Комфорт

        Встроенные АС
        2 Вт, 2 шт.
        Удобство пользователя
        • SmartImage
        • Вход
        • Яркость
        • Меню
        • Вкл./выкл. питание
        ПО для управления
        ПО SmartControl
        Языки экранных меню
        • Португальский (Бразилия)
        • Чешский
        • Голландский
        • Английский
        • Финский
        • Французский
        • Немецкий
        • Греческий
        • Венгерский
        • Итальянский
        • Японский
        • Корейский
        • Польский
        • Португальский
        • Русский
        • Упрощенный китайский
        • Испанский
        • Шведский
        • Традиционный китайский
        • Турецкий
        • Украинский
        Другие удобства
        • Замок Kensington
        • Крепление VESA (100x100 мм)
        Совместимость с системой Plug & Play
        • DDC CI
        • sRGB
        • Windows 10/8.1/8/7

      • Подставка

        Наклон
        -5~90  градусов
        Угол наклона
        0~70 градусов
        Настройка высоты
        184 (по горизонтали), 76 (по вертикали)  миллиметра

      • Мощность

        Режим ECO
        7,7 Вт (типич.)
        В активном режиме
        9,14 Вт (типич.) (метод проверки EnergyStar)
        В режиме ожидания
        < 0,5 Вт (типич.)
        В выключенном состоянии
        < 0,3 Вт (типич.)
        Маркировка класса энергоэффективности
        A
        LED-индикатор питания
        • Режим работы — белый
        • Режим ожидания — белый (мигающий)
        Источник питания
        • Внешнее
        • 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц

      • Размеры

        Изделие с подставкой (макс. высота)
        376 x 399 x 227  миллиметра
        Изделие без подставки (мм)
        376 x 322 x 45  миллиметра
        Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
        445 x 420 x 159  миллиметра

      • Вес

        Изделие с подставкой (кг)
        6,24  кг
        Изделие без подставки (кг)
        3,26  кг
        Изделие с упаковкой (кг)
        7,95  кг

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        от 0 °C до 40 °C  °C
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 °C до 60 °C  °C
        Относительная влажность
        20–80  %
        Высота
        Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
        Среднее время между отказами (экспериментально)
        70 000 ч (без подсветки)

      • Забота об окружающей среде

        Окружающая среда и электроэнергия
        • EnergyStar 8.0
        • EPEAT*
        • Сертификат TCO Edge
        • RoHS
        • WEEE
        Упаковка пригодна для вторичной переработки
        100  %
        Специфические вещества
        • Не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен
        • Не содержит ртуть
        • Не содержит свинца

      • Соответствие стандартам

        Подтверждение соответствия нормативам
        • Маркировка CE
        • FCC класс B
        • SEMKO
        • EPA
        • УКРАИНСКИЙ
        • ICES-003
        • TUV/GS
        • TUV Ergo
        • CU-EAC

      • Корпус

        Фронтальная рамка
        Черный
        Задняя панель
        Черный
        Основание
        Черный
        Отделка
        Текстура

      • Комплект поставки

        Монитор с подставкой
        Да
        Кабели
        Кабель D-Sub, кабель HDMI, кабель DP, кабель USB-A на USB-B, аудиокабель, кабель питания
        Пользовательская документация
        Да
        Аксессуары
        Стилус x 1 (черный)

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          • Время отклика соответствует значению SmartResponse
          • Материал и плотность перчатки: нитрил (0,15 мм), хлопок (0,31 мм), хлорированный полиэтилен (0,03 мм), ПВХ (0,12 мм)
          • Найдите "SmoothTouch" в руководстве пользователя, чтобы посмотреть список поддерживающих технологию операционных систем.
          • Палитра NTSC в цветовом пространстве CIE 1976
          • Палитра sRGB в цветовом пространстве CIE 1931
          • Быстрая зарядка по стандарту USB BC 1.2
          • Стандарт EPEAT действителен только в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения информации о регистрации в вашей стране посетите веб-сайт https://www.epeat.net/.
          • Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.