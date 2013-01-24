Другие продукты в комплекте
- Пульт ДУ
- Батарейки для пульта ДУ
- Шнур питания
- Настольная подставка
- Гарантийный талон
- Дополнительные аксессуары: Настенный кронштейн (регулируемый) 22AV3100/10
- Дополнительные аксессуары: Установочный ПДУ 22AV8573/00
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Произведите впечатление на гостей
Современный энергоэффективный ТВ для гостиниц с ЖКД позволит вам оценить все преимущества цифрового телевидения. Небольшой экран идеально подойдет для использования в различных учреждениях, больницах и небольших отелях. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Произведите впечатление на гостей
Современный энергоэффективный ТВ для гостиниц с ЖКД позволит вам оценить все преимущества цифрового телевидения. Небольшой экран идеально подойдет для использования в различных учреждениях, больницах и небольших отелях. Узнать обо всех преимуществах
Произведите впечатление на гостей
Современный энергоэффективный ТВ для гостиниц с ЖКД позволит вам оценить все преимущества цифрового телевидения. Небольшой экран идеально подойдет для использования в различных учреждениях, больницах и небольших отелях. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Произведите впечатление на гостей
Современный энергоэффективный ТВ для гостиниц с ЖКД позволит вам оценить все преимущества цифрового телевидения. Небольшой экран идеально подойдет для использования в различных учреждениях, больницах и небольших отелях. Узнать обо всех преимуществах
С помощью разъема USB можно просматривать фотографии в формате jpeg и слушать музыку в формате mp3 с большинства носителей USB (устройств памяти USB). Вставьте устройство USB в разъем на боковой панели телевизора, чтобы просмотреть мультимедийный контент с помощью удобного проводника. Таким образом можно просматривать фотографии и прослушивать музыку.
Предотвращает нежелательный доступ к установкам и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на перепрограммирование.
Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.
В целях контроля этот гостиничный ТВ оборудован режимом PrisonMode. В режиме повышенной безопасности деактивированы функции, не востребованные в пенитенциарных учреждениях, такие как телетекст, электронный гид телепрограмм, субтитры и порты USB.
Данная АС позволяет подключить наушники. Подключите наушники для индивидуального прослушивания в любое время.
Удобный электронный гид телепрограмм и список каналов — интуитивно-понятные кнопки и графические инструкции по поиску любимых каналов.
Единый интегрированный список каналов телевидения позволяет гостям быстро переключаться на любой аналоговый или цифровой канал.
Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.
Изображение/дисплей
Тюнер/прием/передача
Звук
Громкоговорители
Подключения
Функции управления
Мультимедийные приложения
Питание
Экохарактеристики
Размеры
Аксессуары