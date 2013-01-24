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Профессиональный ЖК-телевизор

19HFL3233D/10
Общая оценка / 5
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    Профессиональный ЖК-телевизор

    19HFL3233D/10
    Общая оценка / 5

    Произведите впечатление на гостей

    Современный энергоэффективный ТВ для гостиниц с ЖКД позволит вам оценить все преимущества цифрового телевидения. Небольшой экран идеально подойдет для использования в различных учреждениях, больницах и небольших отелях. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональный ЖК-телевизор

    Произведите впечатление на гостей

    Современный энергоэффективный ТВ для гостиниц с ЖКД позволит вам оценить все преимущества цифрового телевидения. Небольшой экран идеально подойдет для использования в различных учреждениях, больницах и небольших отелях. Узнать обо всех преимуществах

    Произведите впечатление на гостей

    Современный энергоэффективный ТВ для гостиниц с ЖКД позволит вам оценить все преимущества цифрового телевидения. Небольшой экран идеально подойдет для использования в различных учреждениях, больницах и небольших отелях. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональный ЖК-телевизор

    Произведите впечатление на гостей

    Современный энергоэффективный ТВ для гостиниц с ЖКД позволит вам оценить все преимущества цифрового телевидения. Небольшой экран идеально подойдет для использования в различных учреждениях, больницах и небольших отелях. Узнать обо всех преимуществах

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      Произведите впечатление на гостей

      Гостиничный телевизор Philips с ЖКД

      • 19" EasySuite
      • ЖК
      • DVB-T/C MPEG 2/4
      Наслаждайтесь воспроизведением фото и музыки через USB

      Наслаждайтесь воспроизведением фото и музыки через USB

      С помощью разъема USB можно просматривать фотографии в формате jpeg и слушать музыку в формате mp3 с большинства носителей USB (устройств памяти USB). Вставьте устройство USB в разъем на боковой панели телевизора, чтобы просмотреть мультимедийный контент с помощью удобного проводника. Таким образом можно просматривать фотографии и прослушивать музыку.

      Блокировка меню установки

      Предотвращает нежелательный доступ к установкам и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на перепрограммирование.

      Низкое энергопотребление

      Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

      Идеально подходит для пенитенциарных учреждений

      В целях контроля этот гостиничный ТВ оборудован режимом PrisonMode. В режиме повышенной безопасности деактивированы функции, не востребованные в пенитенциарных учреждениях, такие как телетекст, электронный гид телепрограмм, субтитры и порты USB.

      Дополнительное подключение наушников для индивидуального прослушивания

      Данная АС позволяет подключить наушники. Подключите наушники для индивидуального прослушивания в любое время.

      Улучшенный электронный гид телепрограмм и список каналов

      Удобный электронный гид телепрограмм и список каналов — интуитивно-понятные кнопки и графические инструкции по поиску любимых каналов.

      Единый список аналоговых и цифровых каналов

      Единый интегрированный список каналов телевидения позволяет гостям быстро переключаться на любой аналоговый или цифровой канал.

      Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала

      Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковке и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        48  см
        Диагональ экрана (в дюймах)
        19  дюйма
        Формат изображения
        16:9
        Тип экрана дисплея
        ЖК-дисплей WXGA с активной матрицей TFT
        Разрешение панели
        1366 x 768р
        Яркость
        250  кд/м²
        Время отклика (типич.)
        5  мс
        Улучшение изображения
        Digital Crystal Clear
        Динамическая контрастность экрана
        30 000:1
        Угол просмотра
        170º (Г) / 160º (В)

      • Тюнер/прием/передача

        Вход антенны
        Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
        Количество предустановок
        999
        Диапазоны тюнера
        • Гипердиапазон
        • S-канал
        • UHF
        • VHF
        ТВ-система
        • Система PAL I
        • Система PAL B/G
        • Система SECAM B/G
        • SECAM L/L'
        • DVB COFDM 2K/8K
        Воспроизведение видео
        • PAL
        • SECAM
        • NTSC
        Цифровое ТВ
        • DVB-C MPEG4*
        • DVB-T MPEG4

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        2 x 3 Вт
        Улучшение звука
        • Автоограничение громкости
        • Функция Smart Sound
        • Регулировка ВЧ и НЧ

      • Громкоговорители

        Встроенные АС
        2

      • Подключения

        Количество разъемов SCART
        1
        Количество разъемов HDMI
        1
        1-й внешний разъем Scart
        • Аудиоразъем: левый/правый
        • RGB
        • Вход CVBS
        Фронтальные/боковые подключения
        Порт USB 2.0
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        • Режим ожидания системы
        Другие подключения
        • Антенна, IEC75
        • Выход S/PDIF (коаксиальный)
        • Выход для наушников
        • Вход Component Video (YPbPr)
        • VGA вход ПК + аудиовход левый/правый
        • Общий интерфейс CI+
        Расширенные возможности подключения
        USB2.0

      • Функции управления

        Простота установки
        • Подключение Plug & Play
        • Система автоматической настройки (ATS)
        • Точная настройка
        • Цифровая настройка PLL
        • Автоматическая установка каналов (ACI)
        • Автонаименование программ
        • Сортировка
        • Aвтосохранение
        • Клонирование настроек ТВ через USB
        • Блокировка меню установки
        • Доступ к меню безопасности
        Удобство использования
        • Автоограничение громкости (AVL)
        • 1-кан. список аналог./цифр.
        • Вывод на экран
        • Список программ
        • Управление на боковой панели
        Комфорт
        Таймер отключения
        Режим ограничения для особых учреждений
        Телетекст, MHEG, USB, EPG, частичная блокировка
        Часы
        Таймер отключения
        Телетекст
        Режим Smart Text (1000 стр.)
        Электронный гид телепередач
        • Электронный гид телепередач на 8 дней
        • Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
        Регулировка формата экрана
        • 4:3
        • Расширение формата 14:9
        • Расширение формата 16:9
        • Широкий экран
        • Увеличение субтитров
        • Режим Super Zoom
        • Автоформатирование
        Обновляемое ПО
        • Обновление ПО через USB
        • Обновление встроенной программы через РЧ
        Другие удобства
        Замок Kensington
        Пульт ДУ
        PF01E11B

      • Мультимедийные приложения

        Мультимедийные подключения
        USB
        Форматы воспроизведения
        • MP3
        • Фотографии в формате JPEG

      • Питание

        Электропитание
        220-240 В, 50/60 Гц
        Энергопотребление (в обычном режиме)
        21  Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        0,3 Вт
        Температура окружающей среды
        5 °C – 40 °C
        Потребление электроэнергии в год
        31  кВт/ч
        Наличие свинца
        Да*

      • Экохарактеристики

        Энергоэкономичный режим ожидания
        Да

      • Размеры

        Ширина устройства
        462,8  мм
        Высота устройства
        297,4  мм
        Глубина устройства
        57  мм
        Ширина (с подставкой)
        462,8  мм
        Высота с подставкой
        330,9  мм
        Глубина с подставкой
        149,3  мм
        Ширина коробки
        525  мм
        Высота коробки
        410  мм
        Глубина коробки
        133  мм
        Вес продукта
        2,94  кг
        Вес изделия с подставкой
        3,13  кг
        Вес, включая упаковку
        3,64  кг
        Совместимое настенное крепление VESA
        75 x 75 мм

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Шнур питания
        • Настольная подставка
        • Гарантийный талон
        Дополнительные аксессуары
        • Настенный кронштейн (регулируемый) 22AV3100/10
        • Установочный ПДУ 22AV8573/00

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Шнур питания
      • Настольная подставка
      • Гарантийный талон
      • Дополнительные аксессуары: Настенный кронштейн (регулируемый) 22AV3100/10
      • Дополнительные аксессуары: Установочный ПДУ 22AV8573/00

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