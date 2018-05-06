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  • Четкое изображение и высокое качество Четкое изображение и высокое качество Четкое изображение и высокое качество
    Маркировка класса энергоэффективности

    ЖК-монитор

    221B8LHEB/01

    Четкое изображение и высокое качество

    Монитор Philips 22" Full HD выводит эффективность выполнения задач на новый уровень. Благодаря яркости и четкости изображений в разрешении Full HD можно оценить масштаб и четкость работы. Регулируемая подставка, функция предотвращения мерцания и режим LowBlue защищают глаза от вредного воздействия.

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    ЖК-монитор

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    Четкое изображение и высокое качество

    для эффективных результатов

    • B Line
    • 22 (диагональ 54,6 см/21,5")
    • 1920 x 1080 (Full HD)
    HDMI — универсальный вход для подключения разнообразных цифровых источников

    HDMI — универсальный вход для подключения разнообразных цифровых источников

    Устройство HDMI Ready обладает всем необходимым аппаратным обеспечением для работы через мультимедийный интерфейс высокой четкости (HDMI). С помощью одного HDMI-кабеля цифровой видео- и аудиоконтент высокого качества передается с ПК или с любого количества аудио- и видеоисточников (включая телеприставки, проигрыватели DVD, ресиверы А/В и видеокамеры).

    Энергопотребление 0 Вт в выключенном состоянии

    При помощи кнопки отключения на задней панели монитора можно полностью отключить питание монитора от сети и свести энергопотребление до 0 Вт. Таким образом вы гарантируете нулевое потребление электроэнергии и вносите свою лепту в сокращение выбросов парниковых газов.

    Технология для устранения мерцания уменьшает нагрузку на глаза

    Из-за особенностей системы управления яркостью на экранах со светодиодной подсветкой изображение может мерцать, что приводит к усталости глаз. Технология Philips для устранения мерцания использует инновационный способ регулировки яркости, обеспечивая более комфортный просмотр.

    Режим LowBlue для продуктивности и защиты глаз

    Исследования показали, что, как и УФ-лучи, коротковолновый синий свет светодиодных дисплеев может негативно воздействовать на глаза, в результате чего со временем зрение может ухудшиться. Режим Philips LowBlue использует интеллектуальную технологию для уменьшения длины волны вредного синего света, что позволяет поддерживать хорошее самочувствие.

    SmartErgoBase для эргономичного расположения и удобства пользователя

    SmartErgoBase — это подставка под монитор для удобного и эргономичного расположения дисплея и организации кабелей. Регулировка разворота, наклона и угла поворота обеспечивает максимальный комфорт пользователя. Регулировка высоты подставки гарантирует оптимальный угол просмотра и уменьшает физическую усталость в течение рабочего дня, а возможность организации кабелей уменьшает беспорядок и придает рабочему месту профессиональный вид.

    Дисплей 16:9 Full HD для четкого и детального изображения

    Качество изображения играет важную роль. Обычные дисплеи обеспечивают неплохое качество изображения, однако не на самом высоком уровне. Этот дисплей оснащен улучшенным разрешением Full HD 1920 x 1080: четкая детализация в сочетании с высокой яркостью, удивительной контрастностью и реалистичной цветопередачей — естественное изображение словно оживает на глазах.

    Создано в соответствии с экологическими стандартами

    Этот монитор создан с учетом экологичности и снижения эксплуатационных расходов; он соответствует экологическим стандартам, таким как: ENERGY STAR, EPEAT, сертификация TCO. Больше информации о сертификации см. здесь: ENERGY STAR: https://www.energystar.gov/ EPEAT: https://www.epeat.net/ Сертификация TCO: https://tcocertified.com/

    Технология SmartImage для удобной настройки изображения

    SmartImage — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Фото", "Видео", "Игра", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartImage динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.

    Встроенные стерео АС для воспроизведения мультимедиа

    Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.

    • Изображение/дисплей

      Размер панели
      21,5 дюйма / 54,6 см
      Формат изображения
      16:9
      Тип ЖК-панели
      TFT-ЖКД (TN)
      Тип подсветки
      Система W-LED
      Шаг пикселей
      0,248 x 0,248 мм
      Оптимальное разрешение
      1920 x 1080 при 60 Гц
      Цвета дисплея
      16,7 M
      Цветовая гамма (стандартная)
      NTSC: 72 % (CIE1931)
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1000:1
      SmartContrast
      50 000 000:1
      Время отклика (типич.)
      1 мс (серый к серому)*
      Угол просмотра
      170º (Г) / 160º (В), при C/R > 10
      Улучшение изображения
      SmartImage
      Рабочая область просмотра
      476,64 (В) x 268,11 (Ш)
      Частота сканирования
      30–83 кГц (Г)/50–76 Гц (В)
      sRGB
      Да
      Без мерцания
      Да
      Плотность пикселей
      102 PPI
      Режим LowBlue
      Да
      Покрытие экрана дисплея
      Антиблик, жесткость 3H, матовость 25 %
      EasyRead
      Да
      Adaptive sync (VRR)
      Да

    • Подключения

      Вход сигнала
      VGA (аналоговый), HDMI 1.4
      Синхронизация входного сигнала
      Раздельная синхронизация, Синхронизация по зеленому
      Аудиовход/аудиовыход
      Аудиовход ПК, Выход для наушников

    • Комфорт

      Встроенные АС
      2 Вт, 2 шт.
      Совместимость с системой Plug & Play
      DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10/8.1/8/7
      Удобство пользователя
      SmartImage, Вход, Яркость, Меню, Вкл./выкл. питание
      Языки экранных меню
      Португальский (Бразилия), Чешский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский, Японский, Корейский, Польский, Португальский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский
      Другие удобства
      Замок Kensington, Крепление VESA (100x100 мм)
      ПО для управления
      ПО SmartControl

    • Подставка

      Поворот на шарнире
      +/- 90 градусов
      Настройка высоты
      130 миллиметра
      поворотный
      - 175/+ 175 градусов
      Наклон
      -5/30 градусов

    • Питание

      Режим ECO
      8,5 Вт (типич.)
      Источник питания
      Встроенный, 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      В выключенном состоянии
      0 Вт с выключателем нулевого энергопотребления
      В активном режиме
      13,27 Вт (типич.) (метод проверки EnergyStar)
      В режиме ожидания
      < 0,3 Вт (типич.)
      LED-индикатор питания
      Режим работы — белый, Режим ожидания — белый (мигающий)
      Маркировка класса энергоэффективности
      E

    • Размеры

      Размеры упаковки в мм (ШxВxГ)
      565 x 490 x 184 миллиметра
      Изделие без подставки (мм)
      504 x 304 x 47 миллиметра
      Изделие с подставкой (макс. высота)
      504 x 477 x 206 миллиметра

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      6,34 кг
      Изделие с подставкой (кг)
      4,45 кг
      Изделие без подставки (кг)
      2,55 кг

    • Условия эксплуатации

      Высота
      Рабочий режим: +3658 м, бездействие: +12 192 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      от 0 °C до 40 °C °C
      Относительная влажность
      20–80 %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 °C до 60 °C °C
      Среднее время между отказами (экспериментально)
      70 000 ч (без подсветки)

    • Забота об окружающей среде

      Окружающая среда и электроэнергия
      EnergyStar 8.0, EPEAT*, Сертификат TCO Edge, RoHS, WEEE
      Доля переработанного пластика
      85%
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      100  %
      Специфические вещества
      Не содержит ПВХ/бромсодержащий антипирен, Не содержит ртуть

    • Соответствие стандартам

      Подтверждение соответствия нормативам
      Маркировка CE, FCC класс B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, PSB, EPA, УКРАИНСКИЙ, TUV Ergo, TUV/GS, RCM, TUV/ISO9241-307, CB

    • Корпус

      Отделка
      Текстура
      Основание
      Черный
      Фронтальная рамка
      Черный
      Задняя панель
      Черный

    • Комплект поставки?

      Кабели
      Кабель D-Sub, кабель HDMI, аудиокабель, кабель питания
      Монитор с подставкой
      Да
      Пользовательская документация
      Да

    Badge-D2C

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    • Время отклика соответствует значению SmartResponse
    • Стандарт EPEAT действителен только в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения информации о регистрации в вашей стране посетите веб-сайт https://www.epeat.net/.
    • Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений.

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