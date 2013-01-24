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Профессиональные ТВ

22AV2005B/00
Общая оценка / 5
  • Пульт ДУ для профессиональных ТВ на базе Android TV Пульт ДУ для профессиональных ТВ на базе Android TV Пульт ДУ для профессиональных ТВ на базе Android TV
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    Профессиональные ТВ

    22AV2005B/00

    Пульт ДУ для профессиональных ТВ на базе Android TV

    Простой в использовании пульт ДУ со специальными кнопками YouTube и Cast для быстрого доступа к любимому контенту.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональные ТВ

    Пульт ДУ для профессиональных ТВ на базе Android TV

    Простой в использовании пульт ДУ со специальными кнопками YouTube и Cast для быстрого доступа к любимому контенту.

    Пульт ДУ для профессиональных ТВ на базе Android TV

    Простой в использовании пульт ДУ со специальными кнопками YouTube и Cast для быстрого доступа к любимому контенту.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональные ТВ

    Пульт ДУ для профессиональных ТВ на базе Android TV

    Простой в использовании пульт ДУ со специальными кнопками YouTube и Cast для быстрого доступа к любимому контенту.

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      Пульт ДУ для профессиональных ТВ на базе Android TV

      Удобство и функциональность

      • MediaSuite
      • Пульт ДУ

      Кнопка YouTube для быстрого доступа

      Специальная кнопка YouTube позволяет быстро открывать приложение для просмотра интересного контента на большом экране.

      Кнопка Cast для простого запуска трансляций

      Специальная кнопка Cast ускоряет запуск трансляций с внешних устройств. Просто нажмите ее, чтобы активировать подключение к экрану для трансляции контента с любого ноутбука, планшета, телефона или ПК с функцией ведения трансляций.

      Память для настроек Multi-RC

      Сохраняйте конфигурацию параметров даже после зарядки батарей. Multi-RC сохраняет данные о настройках в хранилище для удобного обслуживания.

      Отсек для батарей с фиксатором

      Отсек для батарей закреплен с помощью винта, что позволяет извлекать и менять батареи только с помощью специалиста.

      Индикация заряда батарей

      Когда батареи в пульте ДУ профессионального телевизора Philips разряжены, на экране телевизора появляется уведомление, что позволяет заменять батареи в пульте до того, как пульт перестанет отвечать на команды.

      Технические характеристики

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        205 x 53 x 20 мм
        Размеры изделия (ШxГxВ) в дюймах
        8,05 x 2,08 x 0,79  (дюймы)

      • Батарея

        Тип
        2xAAA (приобретаются отдельно)

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