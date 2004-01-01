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  • Премиальный гигиеничный пульт ДУ Премиальный гигиеничный пульт ДУ Премиальный гигиеничный пульт ДУ
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    Профессиональные ТВ

    22AV2226A/00

    Премиальный гигиеничный пульт ДУ

    Пульт ДУ с функцией разговора по кнопке для работы с Google Ассистентом на профессиональных ТВ Philips на базе Android. Специальные кнопки позволяют легко открыть нужный контент. Антибактериальный пластик и поверхность без щелей обеспечит удобство очистки.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональные ТВ

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    Премиальный гигиеничный пульт ДУ

    С поддержкой Google Ассистента™.

    • Пульт ДУ

    Гигиеничный, антибактериальный и без щелей

    Антибактериальный материал и конструкция без щелей делают этот пульт ДУ максимально гигиеничным и удобным в очистке.

    Увеличенный срок службы аккумулятора

    Забудьте о постоянной смене батареек в пульте ДУ. 2 щелочных батарей типа AA хватит на 5 лет использования пульта.

    Кнопка Netflix для мгновенного доступа

    Специальная кнопкка Netflix позволяет мгновенно открывать соответствующее приложение. Активация Netflix соответственно Условиям и положениям.

    Кнопка YouTube для быстрого доступа

    Специальная кнопка YouTube позволяет быстро открывать приложение для просмотра интересного контента на большом экране.

    Кнопка Cast для простого запуска трансляций

    Специальная кнопка Cast ускоряет запуск трансляций с внешних устройств. Просто нажмите ее, чтобы активировать подключение к экрану для трансляции контента с любого ноутбука, планшета, телефона или ПК с функцией ведения трансляций.

    Голосовое управление Google Ассистентом™ по кнопке

    Управляйте телевизором, используя голосовые команды после нажатия кнопки. Открывайте YouTube. Увеличивайте громкость. Включайте любимые песни, получайте прогноз погоды, афишу событий и даже мгновенный перевод нужных фраз. Просто нажмите специальную кнопку на пульте ДУ и скажите команду во встроенный микрофон.

    Память для настроек Multi-RC

    Сохраняйте конфигурацию параметров даже после зарядки батарей. Multi-RC сохраняет данные о настройках в хранилище для удобного обслуживания.

    Индикация заряда батарей

    Когда батареи в пульте ДУ профессионального телевизора Philips разряжены, на экране телевизора появляется уведомление, что позволяет заменять батареи в пульте до того, как пульт перестанет отвечать на команды.

    Отсек для батарей с фиксатором

    Отсек для батарей закреплен с помощью винта, что позволяет извлекать и менять батареи только с помощью специалиста.

    • Батарея

      Тип
      2xAA (приобретаются отдельно)

    • Размеры

      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      215 x 46 x 23 мм
      Размеры изделия (ШxГxВ) в дюймах
      8,46 x 1,81 x 0,91  (дюймы)
    Badge-D2C

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